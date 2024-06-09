Представники ТЦК навідалися в арт-центр Closer, де готувалися до вечірки Рейвах Прайд

8 червня під час підготовки вечірки Рейвах Прайд ГО "UkrainePride" до місця проведення події в арт-центр Closer прибули представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Подільського району м. Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву KyivPride.

Як зазначається, вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

UKRAINEPRIDE не скасовує захід та буде проводити Рейвах Прайд у напружених умовах, що склалися.

"9 червня на цій же локації ГО "KyivPride" проводитиме благодійний фестиваль і ми розуміємо, що дана ситуація може повторитися. Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу. У той же час, ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що обидві події, які проводяться 8-9 червня організаціями UkrainePride та KyivPride, є благодійними та орієнтовані на підтримку наших захисниць та захисників. Під час заходів збирають кошти для фондів та організацій, які допомагають військовим на Бахмутському, Куп’янському, Харківському, Донецькому та Сумському напрямках.

"У лавах Збройних сил України воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань. Проте зараз ми спостерігаємо ситуацію, яка викликає питання щодо забезпечення рівності та додержання прав людини навіть у цей складний воєнний час. UkrainePride та KyivPride проводитимуть свої заходи, попри складні умови, усвідомлюючи, зокрема, підвищену увагу міжнародної спільноти до подій в Україні. Ми впевнені, що лише разом ми досягнемо перемоги і рівності", - резюмували в громадській організації.