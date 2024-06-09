УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10924 відвідувача онлайн
Новини
22 159 150
Київ (19122) ЛГБТ-спільнота (264) ТЦК та СП (435)

Представники ТЦК навідалися в арт-центр Closer, де готувалися до вечірки Рейвах Прайд

ЛГБТ прайд

8 червня під час підготовки вечірки Рейвах Прайд ГО "UkrainePride" до місця проведення події в арт-центр Closer прибули представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Подільського району м. Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву KyivPride.

Як зазначається, вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

UKRAINEPRIDE не скасовує захід та буде проводити Рейвах Прайд у напружених умовах, що склалися. 

"9 червня на цій же локації ГО "KyivPride" проводитиме благодійний фестиваль і ми розуміємо, що дана ситуація може повторитися. Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу. У той же час, ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Чоловіка силою заштовхали в бус в Ужгороді: у ТЦК кажуть, що він намагався здійснити напад на групу оповіщення. ВIДЕО

Також наголошується, що обидві події, які проводяться 8-9 червня організаціями UkrainePride та KyivPride, є благодійними та орієнтовані на підтримку наших захисниць та захисників. Під час заходів збирають кошти для фондів та організацій, які допомагають військовим на Бахмутському, Куп’янському, Харківському, Донецькому та Сумському напрямках.

"У лавах Збройних сил України воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань. Проте зараз ми спостерігаємо ситуацію, яка викликає питання щодо забезпечення рівності та додержання прав людини навіть у цей складний воєнний час. UkrainePride та KyivPride проводитимуть свої заходи, попри складні умови, усвідомлюючи, зокрема, підвищену увагу міжнародної спільноти до подій в Україні. Ми впевнені, що лише разом ми досягнемо перемоги і рівності", - резюмували в громадській організації.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+38
бачите?
пакувати трактористів, слюсарів, тощо, то нормуль.
а, от вручати повістки глиномесам, то тиск.
показати весь коментар
09.06.2024 14:14
+29
Бусифікують простих геїв. А π2раси, як завжди, відкупляться.
показати весь коментар
09.06.2024 14:13
+26
це, так сексуально. грубі брутальні чоловіки в однострої, серед гламурних ніжних мальчішєк.
а, як тцк розрізняли, хто там хто?
монро, отримало повістку?
а, волохаті мужичкі, не підпадають під мобілізацію.
до речі, сєрлєщ, постійний учасник. воно оновив данні?
показати весь коментар
09.06.2024 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
09.06.2024 15:40 Відповісти
Форма москальська
показати весь коментар
09.06.2024 16:05 Відповісти
Інтернаціонал підорасів.
показати весь коментар
09.06.2024 16:13 Відповісти
Наразі середній вік мобілізованих наближається до 55 років!
Невже діди здоровіші за молодих пєдіків?
показати весь коментар
09.06.2024 15:11 Відповісти
у Раді запропонували службу у ЗСУ для пенсіонерів старше 60 років

https://expert.in.ua/war/05062024-u-nas-vse-duzhe-pogano-u-radi-zaproponuvaly-sluzhbu-u-zsu-dlya-pensioneriv-starshe-60-rokiv/
показати весь коментар
09.06.2024 15:43 Відповісти
Ага, Ви гляньте хто запропонував..депутатка, замішана в купі шкандалів..
показати весь коментар
09.06.2024 16:07 Відповісти
Демографічні яма. 55-ти річних більше ніж інших вікових груп. В порівнянні між 55-ти річними і 25-27 річними ця цифра сягає у два рази.
показати весь коментар
09.06.2024 23:49 Відповісти
На відміну від Під@ів вони залишаются в Україні і проживають війну з рештою тих хто не втік за кордон. Найгірша группа ухилянтів - втікачі яких не переслідує ТЦК, не запихають в автобуси, які не воюють і які захищені українським та европейським законодавством. Елітні ухилянти
показати весь коментар
09.06.2024 15:15 Відповісти
зеленский-невтікач чотири рази ухильнувся и стал презом. Бери пример, а то буряты прибегут
показати весь коментар
09.06.2024 17:55 Відповісти
Півнику,не кукурікай, міняй памперс,вилізай з під спідниці і чухай в ТЦК. Вилупкам 73%м постійно хтось щось винен
показати весь коментар
09.06.2024 18:38 Відповісти
А шо, нехай воюють. А командиром й півників буде Сі.рожа Лещенко, відомий спеціаліст по цій справі.
показати весь коментар
09.06.2024 15:36 Відповісти
Їм в полон зовсім не страшно, навпаки
показати весь коментар
10.06.2024 09:33 Відповісти
Логично! К правам меньшинств бонусным набором идут и обязанности "большинств"! 👍
показати весь коментар
09.06.2024 15:37 Відповісти
любители пощекотать очко нашли время для своих оргий....полностью на стороне тцк
показати весь коментар
09.06.2024 15:38 Відповісти
Еге ГЕЙЙЙЙЙЙЙ....................
показати весь коментар
09.06.2024 15:49 Відповісти
Толку з них не буде, одне прокляття, на нулі і втилу
показати весь коментар
10.06.2024 09:37 Відповісти
А владі вибір тяжкий: легалізація содому в обмін на зброю
показати весь коментар
10.06.2024 09:30 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2024 16:03 Відповісти
Люди ******* людей і ти бажаєш їх дегуманізувати і вбивати за цією ознакою, позбавивши права бути людиною? По перше теж саме роблять кацапи, по друге німецькі націонал соціалісти робили. Хто з них тобі подобається більше?
показати весь коментар
09.06.2024 17:23 Відповісти
На виступ 95 кварталу ТЦК не завітало? А ЧОГО ?
показати весь коментар
09.06.2024 16:14 Відповісти
95 квартал - це також ЛГБТ в переносному значенні
показати весь коментар
09.06.2024 16:20 Відповісти
так, а в прямому пдрси
показати весь коментар
09.06.2024 20:40 Відповісти
Тобто, якщо 4 тцкашники і 2 поліцейські приходять на збори ОСББ, то це нормально, а якщо на заходи ЛГБТ спільноти, то це тиск на них. Та вони ходять всюди, де збираються люди, тому хай лгбтешники не виставляють себе жертвами переслідувань
показати весь коментар
09.06.2024 16:19 Відповісти
Ни на собрание ОСББ ни на съезд ЛГБТ приход тцк - не есть норма. Хотя п#доры в обоих случаях из одни и те же и их туда никто не звал.
показати весь коментар
09.06.2024 20:50 Відповісти
Я правильно розумію, що прайд лгби то святе і до ТЦК і ВЛК доправляти у бусику не можна, а забирати на вулиці коли йдеш з роботи то норм?
показати весь коментар
09.06.2024 16:35 Відповісти
Була і раніше підозра, що ТЦК до ЛГБТ відноситься, ну щоб так відкрито при людях.
показати весь коментар
09.06.2024 17:09 Відповісти
Ціхо, не так голосно...
показати весь коментар
09.06.2024 17:42 Відповісти
Краще не скажеш.
показати весь коментар
09.06.2024 18:43 Відповісти
Це для кацапів написали? Вони,як латентні дуже ******* такі теми.
показати весь коментар
09.06.2024 18:14 Відповісти
Це дуже надихає скабєєвих, та реально переконує скрепних на "священну війну з нациками"
показати весь коментар
10.06.2024 09:26 Відповісти
Пригласите их в всем известный, из фильма "Полицейская академия", бар "Голубая устрица"!
Вот будет смеху. Наверное ТЦК СП такие места очень притягивают....
показати весь коментар
09.06.2024 18:17 Відповісти
Ловіть п!дарасів-мотоциклістів на спортбайках - у них здоров'я в порядку, а розуму нема.
показати весь коментар
09.06.2024 18:19 Відповісти
Намагалися забрати. Тобто геїв не шмогли. Зганьбили честь ТЦК.
показати весь коментар
09.06.2024 18:56 Відповісти
«А хто лежатиме з чоловіком як із жінкою, гидоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті, кров їхня на них! А хто паруватиметься з скотиною, буде конче забитий, і скотину ту заб'єте. А жінка, що наблизиться до якої скотини, щоб лежати з нею, то заб'єш ту жінку та скотину ту, будуть конче забиті вони, кров їхня на них!» (Біблія, книга Левит, глава 20).
показати весь коментар
09.06.2024 20:27 Відповісти
вас послухати, кацапські баби всі грішні. а взагалі ви чули про інші релігії?
показати весь коментар
09.06.2024 20:39 Відповісти
Відповідаю на ваше запитання. Я взагалі нічого не писав про «кацапських баб». І про інші релігії не тільки чув, а також вивчав в університеті релігієзнавство. Вибачте, але суть вашого завдання я не зрозумів..
показати весь коментар
09.06.2024 20:58 Відповісти
ну як це ні
"А жінка, що наблизиться до якої скотини, щоб лежати з нею.."
показати весь коментар
09.06.2024 23:09 Відповісти
Так нікого не залишиться. Ні тцкшників, ні лгбт, ні тваринок
показати весь коментар
09.06.2024 23:03 Відповісти
Раввин обращается в синагоге к евреям:
- Один портной, большой грешник, - сквернословил, не соблюдал пост, работал в субботу и посещал бар для геев.
Так Бог покарал его.
Портной укололся ржавой иглой и заполучил гангрену. Сначала ему отрезали одну руку, затем другую, потом гангрена перекинулась на ноги, и ему отрезали ноги.
Но на этом его страдания не кончились!
Его-таки призвали в армию!
показати весь коментар
09.06.2024 20:29 Відповісти
не за геями а за пдрсми до оп треба їхати....чи вони тут почесні гості?
показати весь коментар
09.06.2024 20:37 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2024 00:33 Відповісти
Саме збоченці різних мастей є завадою на шляху до перемоги. Бог Біблії називає це мерзотою та ніколи не дасть удачі тим, хто практикує та підтримує гріх. Так само, як нападників, що прийшли вбивать. та грабувати. Це насправді 5 колона і їх легалізація надихає та мобілізує російське суспільство
показати весь коментар
10.06.2024 09:20 Відповісти
Це вже європейська країна, чи може більше на росію схоже.
показати весь коментар
10.06.2024 12:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 