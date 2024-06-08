УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4485 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
19 698 127
кредитні картки (120) рахунки (291) мобілізація (2873) блокування (637)

Мобілізація в Україні: порушникам правил військового обліку можуть заблокувати банківські рахунки

Блокування банківських рахунків ухилянтам

Якщо військовозобовʼязаний порушує правила військового обліку, блокування рахунків застосовується як одне з обтяжень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це надаються роз'яснення в проєкті army.gov.ua.

Зазначається, що блокування банківського рахунку може відбутися, але лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про мобілізацію.

Мобілізація в Україні

Згідно з новою редакцією урядового законопроєкту №10449 щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, передбачена можливість через суд тимчасово заарештувати кошти особам, які ухиляються від виконання правил військового обліку.

Зокрема, якщо військовозобов’язаний або резервіст добровільно упродовж 10 календарних днів від дня вручення повістки не з’явився до ТЦК та СП, то працівники ТЦК звертаються до суду стосовно накладення обмежень на таку особу.

Серед  обмежень:

  • тимчасове обмеження виїзду за кордон,
  • обмеження в праві керування автівкою,
  • арешт коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379, який передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення правил військового обліку.

Кабмін спростив для ТЦК подачу документів для розшуку порушників правил мобілізації

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+60
показати весь коментар
08.06.2024 11:23
+56
Зеленскому уже заблокировали?
показати весь коментар
08.06.2024 11:08
+28
заборонити, їм, виходити з хати!
заборонти, продавати їм їжу і одяг!
відключити газ світло тепло!
заборонити, сусідам та родичам спілкуватися з ними!

що, ще? пропонуйте.
показати весь коментар
08.06.2024 11:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
порушникам правил військового обліку можуть заблокувати банківські рахунки Джерело:
***********
А может ето страус злой, а может і нє злой, а может єто дворнік бил, он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку за новою мєтлой...

показати весь коментар
08.06.2024 12:47 Відповісти
Згоріла хата - гори сарай. До біса цю незрозумілу єкономіку!
показати весь коментар
08.06.2024 12:59 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2024 14:02 Відповісти
знову стара пластинка про БЛОКУВАННЯ
у цих недонавчених у Трускавці іншого у голові немає, як блокування, штрафи, обмеження, відбирання. Немає.
Ну то тримайте незабаром бакс по 55, ідіоти.
Чому? А тому що вивільниться чергова готівкаова маса з карток, яка буде перетворена миттєво у валюту.
Дегенерати зелені, ***.
показати весь коментар
08.06.2024 13:41 Відповісти
Люди перестануть користуватися банківськими послугами і банки почнуть закриватися. То що, переходимо на готівку?
👍👍👍
показати весь коментар
08.06.2024 13:50 Відповісти
Из ста комментов только один про богатых грабителей.

Остальные грызут один одного.
показати весь коментар
08.06.2024 14:02 Відповісти
тцкашники - гомосєкі
показати весь коментар
08.06.2024 16:21 Відповісти
Будь ласка, не ображайте гомосєків. Вони звичайні штопані гондол'єри
показати весь коментар
08.06.2024 23:24 Відповісти
підарастічєська зевлада і далі вивертає вихуєм свою криву і нікчемну мобілізацію.ганьба оновленим данним !!!
показати весь коментар
08.06.2024 16:51 Відповісти
Для сраних ухилянтів життя повинно бути нестерпним, а після Перемоги презирство до них від усього українського народу-переможця !
показати весь коментар
08.06.2024 17:41 Відповісти
Відчувається досвідчене гусяче перо старого комундриста. Ура!
показати весь коментар
08.06.2024 23:27 Відповісти
Таки, да! Вообще надо устроить отмену паспортов старого образца, на новый образец.
Новые паспорта выдавать в ТЦК.
показати весь коментар
09.06.2024 00:50 Відповісти
шевченко, ти часом не буковельська шістка кАломойського?
показати весь коментар
09.06.2024 18:56 Відповісти
Саша Пушкарёв, ты глупо палишься
показати весь коментар
09.06.2024 19:12 Відповісти
"тимчасове обмеження виїзду за кордон"

А якщо людина вже за кордоном?
показати весь коментар
08.06.2024 20:58 Відповісти
Це відволікання від зливів в НАБу.
А також турне одного, замість послів.
Звільнення ситника і тп.
показати весь коментар
08.06.2024 21:09 Відповісти
Й НЕ БУДУТЬ ПЛАТИТИ КРЕДИТИ !?)
показати весь коментар
08.06.2024 22:58 Відповісти
лишить всего чем пользуются добросовестные гр. Украины. Их семьям всеобщее призрение с публикацией данных.
показати весь коментар
09.06.2024 10:25 Відповісти
ALEX ASD - Ты, ***** гнойный ,не трогай Зеленского. В такое время быть президентом Украины это больше чем подвиг. Бэн - зона.
показати весь коментар
09.06.2024 10:33 Відповісти
Офшори - теж?
показати весь коментар
09.06.2024 11:45 Відповісти
Всі працівники ТЦК повинні також уточнити свої дані, пройти ВЛК та мобілізуватися за придатністю - щоб усунути вибірковість дії закону про мобілізацію, і проходити ВЛК раз на рік - всіх придатних військових - на фронт!
показати весь коментар
09.06.2024 14:12 Відповісти
"тимчасове обмеження виїзду за кордон"

мля, а зараз у нас вільний виїзд....які *******
показати весь коментар
09.06.2024 14:45 Відповісти
Чотириразовому ухилянту Зеленському негайно заблокувати банківські рахунки і заборонити виїзд за кордон!
показати весь коментар
09.06.2024 14:57 Відповісти
У лавах Збройних сил України налічується понад 67 тисяч жінок, повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

"Чисельність жінок постійно збільшується. Зараз у нас в збройних силах понад 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч - це працівниці, всі інші - це військовослужбовиці", - зазначила вона у неділю, 9 червня, цитує "Укрінформ".

За її словами, сьогодні жінки дедалі частіше обирають в армії професії, які не вважаються жіночими за замовчуванням. Це стало можливим завдяки тому, що у 2018 році було змінено українське законодавство, і жінки отримали право обіймати бойові посади в ЗСУ. Як наголосила Калмикова, у тих же Сполучених Штатах таке законодавство ухвалили у 2016 році.

Втім, додала заступниця мініста оборони, в Україні досі спостерігається проблема із просуванням жінок по службі. "Зараз ми шукаємо шляхи, щоб врегулювати це питання. Щоб жінки, які хочуть будувати кар'єру в Збройних силах, мали цю можливість", - сказала вона.
показати весь коментар
09.06.2024 19:01 Відповісти
Прощай. банковская система!
показати весь коментар
09.06.2024 19:11 Відповісти
Ну й наобирали нам, ці 73%недоумків!
показати весь коментар
09.06.2024 20:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 