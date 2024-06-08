Мобілізація в Україні: порушникам правил військового обліку можуть заблокувати банківські рахунки

Якщо військовозобовʼязаний порушує правила військового обліку, блокування рахунків застосовується як одне з обтяжень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це надаються роз'яснення в проєкті army.gov.ua.

Зазначається, що блокування банківського рахунку може відбутися, але лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про мобілізацію.

Мобілізація в Україні

Згідно з новою редакцією урядового законопроєкту №10449 щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, передбачена можливість через суд тимчасово заарештувати кошти особам, які ухиляються від виконання правил військового обліку.

Зокрема, якщо військовозобов’язаний або резервіст добровільно упродовж 10 календарних днів від дня вручення повістки не з’явився до ТЦК та СП, то працівники ТЦК звертаються до суду стосовно накладення обмежень на таку особу.

Серед обмежень:

тимчасове обмеження виїзду за кордон,

обмеження в праві керування автівкою,

арешт коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379, який передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення правил військового обліку.

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