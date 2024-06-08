Мобілізація в Україні: порушникам правил військового обліку можуть заблокувати банківські рахунки
Якщо військовозобовʼязаний порушує правила військового обліку, блокування рахунків застосовується як одне з обтяжень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це надаються роз'яснення в проєкті army.gov.ua.
Зазначається, що блокування банківського рахунку може відбутися, але лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про мобілізацію.
Мобілізація в Україні
Згідно з новою редакцією урядового законопроєкту №10449 щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, передбачена можливість через суд тимчасово заарештувати кошти особам, які ухиляються від виконання правил військового обліку.
Зокрема, якщо військовозобов’язаний або резервіст добровільно упродовж 10 календарних днів від дня вручення повістки не з’явився до ТЦК та СП, то працівники ТЦК звертаються до суду стосовно накладення обмежень на таку особу.
Серед обмежень:
- тимчасове обмеження виїзду за кордон,
- обмеження в праві керування автівкою,
- арешт коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах.
Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379, який передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення правил військового обліку.
Кабмін спростив для ТЦК подачу документів для розшуку порушників правил мобілізації
Будь ласка, зачекайте...
***********
А может ето страус злой, а может і нє злой, а может єто дворнік бил, он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку за новою мєтлой...
у цих недонавчених у Трускавці іншого у голові немає, як блокування, штрафи, обмеження, відбирання. Немає.
Ну то тримайте незабаром бакс по 55, ідіоти.
Чому? А тому що вивільниться чергова готівкаова маса з карток, яка буде перетворена миттєво у валюту.
Дегенерати зелені, ***.
👍👍👍
Остальные грызут один одного.
Новые паспорта выдавать в ТЦК.
А якщо людина вже за кордоном?
А також турне одного, замість послів.
Звільнення ситника і тп.
мля, а зараз у нас вільний виїзд....які *******
"Чисельність жінок постійно збільшується. Зараз у нас в збройних силах понад 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч - це працівниці, всі інші - це військовослужбовиці", - зазначила вона у неділю, 9 червня, цитує "Укрінформ".
За її словами, сьогодні жінки дедалі частіше обирають в армії професії, які не вважаються жіночими за замовчуванням. Це стало можливим завдяки тому, що у 2018 році було змінено українське законодавство, і жінки отримали право обіймати бойові посади в ЗСУ. Як наголосила Калмикова, у тих же Сполучених Штатах таке законодавство ухвалили у 2016 році.
Втім, додала заступниця мініста оборони, в Україні досі спостерігається проблема із просуванням жінок по службі. "Зараз ми шукаємо шляхи, щоб врегулювати це питання. Щоб жінки, які хочуть будувати кар'єру в Збройних силах, мали цю можливість", - сказала вона.