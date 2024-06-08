Мобилизация в Украине: нарушителям правил военного учета могут заблокировать банковские счета
Если военнообязанный нарушает правила воинского учета, блокировка счетов применяется как одно из ограничений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом предоставляются разъяснения в проекте army.gov.ua.
Отмечается, что блокировка банковского счета может произойти, но только в случае принудительного исполнения постановления о привлечении лица к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства о мобилизации.
Мобилизация в Украине
Согласно новой редакции правительственного законопроекта №10449 о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета, предусмотрена возможность через суд временно арестовать средства лиц, которые уклоняются от выполнения правил военного учета.
В частности, если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК и СП, то работники ТЦК обращаются в суд относительно наложения ограничений на такое лицо.
Среди ограничений:
- временное ограничение выезда за границу,
- ограничение в праве управления автомобилем,
- арест средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях.
Как сообщалось, Верховная Рада 9 мая приняла во втором чтении законопроект №10379, который предусматривает существенное повышение штрафов за нарушение правил военного учета.
Кабмин упростил для ТЦК подачу документов для розыска нарушителей правил мобилизации
Пожалуйста, подождите...
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А может ето страус злой, а может і нє злой, а может єто дворнік бил, он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку за новою мєтлой...
у цих недонавчених у Трускавці іншого у голові немає, як блокування, штрафи, обмеження, відбирання. Немає.
Ну то тримайте незабаром бакс по 55, ідіоти.
Чому? А тому що вивільниться чергова готівкаова маса з карток, яка буде перетворена миттєво у валюту.
Дегенерати зелені, ***.
👍👍👍
Остальные грызут один одного.
Новые паспорта выдавать в ТЦК.
А якщо людина вже за кордоном?
А також турне одного, замість послів.
Звільнення ситника і тп.
мля, а зараз у нас вільний виїзд....які *******
"Чисельність жінок постійно збільшується. Зараз у нас в збройних силах понад 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч - це працівниці, всі інші - це військовослужбовиці", - зазначила вона у неділю, 9 червня, цитує "Укрінформ".
За її словами, сьогодні жінки дедалі частіше обирають в армії професії, які не вважаються жіночими за замовчуванням. Це стало можливим завдяки тому, що у 2018 році було змінено українське законодавство, і жінки отримали право обіймати бойові посади в ЗСУ. Як наголосила Калмикова, у тих же Сполучених Штатах таке законодавство ухвалили у 2016 році.
Втім, додала заступниця мініста оборони, в Україні досі спостерігається проблема із просуванням жінок по службі. "Зараз ми шукаємо шляхи, щоб врегулювати це питання. Щоб жінки, які хочуть будувати кар'єру в Збройних силах, мали цю можливість", - сказала вона.