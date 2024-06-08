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кредитные карточки (23) счета (174) мобилизация (2607) блокирование (459)

Мобилизация в Украине: нарушителям правил военного учета могут заблокировать банковские счета

Блокування банківських рахунків ухилянтам

Если военнообязанный нарушает правила воинского учета, блокировка счетов применяется как одно из ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом предоставляются разъяснения в проекте army.gov.ua.

Отмечается, что блокировка банковского счета может произойти, но только в случае принудительного исполнения постановления о привлечении лица к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства о мобилизации.

Мобилизация в Украине

Согласно новой редакции правительственного законопроекта №10449 о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета, предусмотрена возможность через суд временно арестовать средства лиц, которые уклоняются от выполнения правил военного учета.

В частности, если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК и СП, то работники ТЦК обращаются в суд относительно наложения ограничений на такое лицо.

Среди ограничений:

  • временное ограничение выезда за границу,
  • ограничение в праве управления автомобилем,
  • арест средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 мая приняла во втором чтении законопроект №10379, который предусматривает существенное повышение штрафов за нарушение правил военного учета.

Кабмин упростил для ТЦК подачу документов для розыска нарушителей правил мобилизации
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Топ комментарии
+60
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08.06.2024 11:23
+56
Зеленскому уже заблокировали?
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08.06.2024 11:08
+28
заборонити, їм, виходити з хати!
заборонти, продавати їм їжу і одяг!
відключити газ світло тепло!
заборонити, сусідам та родичам спілкуватися з ними!

що, ще? пропонуйте.
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08.06.2024 11:12
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порушникам правил військового обліку можуть заблокувати банківські рахунки Джерело:
***********
А может ето страус злой, а может і нє злой, а может єто дворнік бил, он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку за новою мєтлой...

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08.06.2024 12:47 Ответить
Згоріла хата - гори сарай. До біса цю незрозумілу єкономіку!
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08.06.2024 12:59 Ответить
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08.06.2024 14:02 Ответить
знову стара пластинка про БЛОКУВАННЯ
у цих недонавчених у Трускавці іншого у голові немає, як блокування, штрафи, обмеження, відбирання. Немає.
Ну то тримайте незабаром бакс по 55, ідіоти.
Чому? А тому що вивільниться чергова готівкаова маса з карток, яка буде перетворена миттєво у валюту.
Дегенерати зелені, ***.
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08.06.2024 13:41 Ответить
Люди перестануть користуватися банківськими послугами і банки почнуть закриватися. То що, переходимо на готівку?
👍👍👍
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08.06.2024 13:50 Ответить
Из ста комментов только один про богатых грабителей.

Остальные грызут один одного.
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08.06.2024 14:02 Ответить
тцкашники - гомосєкі
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08.06.2024 16:21 Ответить
Будь ласка, не ображайте гомосєків. Вони звичайні штопані гондол'єри
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08.06.2024 23:24 Ответить
підарастічєська зевлада і далі вивертає вихуєм свою криву і нікчемну мобілізацію.ганьба оновленим данним !!!
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08.06.2024 16:51 Ответить
Для сраних ухилянтів життя повинно бути нестерпним, а після Перемоги презирство до них від усього українського народу-переможця !
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08.06.2024 17:41 Ответить
Відчувається досвідчене гусяче перо старого комундриста. Ура!
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08.06.2024 23:27 Ответить
Таки, да! Вообще надо устроить отмену паспортов старого образца, на новый образец.
Новые паспорта выдавать в ТЦК.
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09.06.2024 00:50 Ответить
шевченко, ти часом не буковельська шістка кАломойського?
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09.06.2024 18:56 Ответить
Саша Пушкарёв, ты глупо палишься
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09.06.2024 19:12 Ответить
"тимчасове обмеження виїзду за кордон"

А якщо людина вже за кордоном?
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08.06.2024 20:58 Ответить
Це відволікання від зливів в НАБу.
А також турне одного, замість послів.
Звільнення ситника і тп.
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08.06.2024 21:09 Ответить
Й НЕ БУДУТЬ ПЛАТИТИ КРЕДИТИ !?)
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08.06.2024 22:58 Ответить
лишить всего чем пользуются добросовестные гр. Украины. Их семьям всеобщее призрение с публикацией данных.
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09.06.2024 10:25 Ответить
ALEX ASD - Ты, ***** гнойный ,не трогай Зеленского. В такое время быть президентом Украины это больше чем подвиг. Бэн - зона.
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09.06.2024 10:33 Ответить
Офшори - теж?
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09.06.2024 11:45 Ответить
Всі працівники ТЦК повинні також уточнити свої дані, пройти ВЛК та мобілізуватися за придатністю - щоб усунути вибірковість дії закону про мобілізацію, і проходити ВЛК раз на рік - всіх придатних військових - на фронт!
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09.06.2024 14:12 Ответить
"тимчасове обмеження виїзду за кордон"

мля, а зараз у нас вільний виїзд....які *******
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09.06.2024 14:45 Ответить
Чотириразовому ухилянту Зеленському негайно заблокувати банківські рахунки і заборонити виїзд за кордон!
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09.06.2024 14:57 Ответить
У лавах Збройних сил України налічується понад 67 тисяч жінок, повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

"Чисельність жінок постійно збільшується. Зараз у нас в збройних силах понад 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч - це працівниці, всі інші - це військовослужбовиці", - зазначила вона у неділю, 9 червня, цитує "Укрінформ".

За її словами, сьогодні жінки дедалі частіше обирають в армії професії, які не вважаються жіночими за замовчуванням. Це стало можливим завдяки тому, що у 2018 році було змінено українське законодавство, і жінки отримали право обіймати бойові посади в ЗСУ. Як наголосила Калмикова, у тих же Сполучених Штатах таке законодавство ухвалили у 2016 році.

Втім, додала заступниця мініста оборони, в Україні досі спостерігається проблема із просуванням жінок по службі. "Зараз ми шукаємо шляхи, щоб врегулювати це питання. Щоб жінки, які хочуть будувати кар'єру в Збройних силах, мали цю можливість", - сказала вона.
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09.06.2024 19:01 Ответить
Прощай. банковская система!
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09.06.2024 19:11 Ответить
Ну й наобирали нам, ці 73%недоумків!
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09.06.2024 20:26 Ответить
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