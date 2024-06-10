В мае в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев, - нардеп "Голоса", воин Костенко
В течение мая 2024 года в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев.
Об этом в комментарии "УП" рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам народного избранника, прошедший месяц был самым продуктивным в плане мобилизации с начала 2023 года. Костенко отметил, что среди причин, которые повлияли на усиление мобилизации, - вступление в силу нового закона. Еще один фактор, по словам парламентария, это сознание граждан, которые увидели, что надо идти и защищать страну.
"Я также думаю, что многие люди, которые хотели мобилизоваться в период, когда закон нарабатывался, ждали, какие будут условия, а в мае вступили в армию", - сказал Костенко.
Напоследок он добавил, что действие нового закона о мобилизации можно будет увидеть непосредственно в армии уже через несколько месяцев.
Напомним, что 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. После 18 мая все граждане Украины, которые находятся на военном учете, в течение 60 дней обязаны обновить свои личные данные в ТЦК. В законе предусмотрено, в частности, что мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет.
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Тоді "какая разніца!"
Тоді за спеціальними програмними алгоритмами Генштаб ЗСУ може до середини вересня сформувати десятки бригад. Для який вже зараз потрібно готувати озброєння і техніку.
Своєї техніки та озброєння майже не виробляєм тому такий сумний результат. Майже фіаско...
Реєстрація: 09 червня 2024
Заходив: 09 червня 2024 в 15:52
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покажи по статтях і параграфах.
Зате маминих квіточок , які зависають цілодобово в фітнесцентрах і генделиках - трогать ніззя !!
Виходить мобілізувати, безглуздо й безкарно знищувати обмежений людський ресурс на часі, а провести ефективні реформи для перемоги у війні ні? За дивним збігом а можливо не збігом такий довготривалий саботаж реформ ЗСУ від військового й політичного керівництва напрочуд вигідний ворогам кацапам.
Чим довше йде ця війна, тим більше обмежуються можливості військових на передовій для ведення ефективних бойових дій, безнадійно бюрократизуючи весь процес, заганяючи у невигідні шкідливі рамки безтолковим некомпетентним, а подекуди й злочинним керівництвом, знищуються боєздатні бойові бригади диверсійно-деструктивним управлінням.
Мабуть для зрадників й узурпаторів державної влади в Україні все що відбувається все на часі і за планом.