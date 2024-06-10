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В мае в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев, - нардеп "Голоса", воин Костенко

У травні в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців, - нардеп «Голосу», воїн Костенко

В течение мая 2024 года в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев.

Об этом в комментарии "УП" рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам народного избранника, прошедший месяц был самым продуктивным в плане мобилизации с начала 2023 года. Костенко отметил, что среди причин, которые повлияли на усиление мобилизации, - вступление в силу нового закона. Еще один фактор, по словам парламентария, это сознание граждан, которые увидели, что надо идти и защищать страну.

"Я также думаю, что многие люди, которые хотели мобилизоваться в период, когда закон нарабатывался, ждали, какие будут условия, а в мае вступили в армию", - сказал Костенко.

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Напоследок он добавил, что действие нового закона о мобилизации можно будет увидеть непосредственно в армии уже через несколько месяцев.

Напомним, что 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. После 18 мая все граждане Украины, которые находятся на военном учете, в течение 60 дней обязаны обновить свои личные данные в ТЦК. В законе предусмотрено, в частности, что мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет.

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Автор: 

закон (3177) мобилизация (2771) ВСУ (6601) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+31
Да, да, там где декорации Киева, Одессы, Запорожья и Львова переданы с необычнайной скурпулезностью.
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10.06.2024 20:59
+23
А якісь, мотивація запханих в бусики незламності воїнів?
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10.06.2024 20:50
+23
Кого мобілізували, одних пенсіонерів?Турецьке агентство Анадолу опублікувало фоторепортаж з одного з полігонів, де навчаються призовників... яким всім за 50 років.
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10.06.2024 21:19
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А якісь, мотивація запханих в бусики незламності воїнів?
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10.06.2024 20:50 Ответить
Це ви про кацапське ІПСО зняте на тимчасово окупованих територіях?
Тоді "какая разніца!"
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10.06.2024 20:53 Ответить
Да, да, там где декорации Киева, Одессы, Запорожья и Львова переданы с необычнайной скурпулезностью.
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10.06.2024 20:59 Ответить
Вы забыли про Харьков)
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10.06.2024 22:23 Ответить
Попаде в окопі - і зразу мотивація до бою з'явиться. Особливо, коли подивиться ролики, де кацапи розстрілюють наших полонених.
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10.06.2024 22:44 Ответить
Попаде в окоп і там буде ролики дивитися,прям в окопі? Де вас ботів таких тупих набирають, дебіли бл...ь
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10.06.2024 23:42 Ответить
Мене набрали в 128 ОГШБр. Слово Старлінк чув? Не тільки ролики дивимося, ще й купу фільмів накачали собі на телефони. Де ви такі тупі беретеся, що не знаєте навіть близько реалій сьогоднішньої армії...
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11.06.2024 12:40 Ответить
Основний двіж буде після 17 липня, коли мине дедлайн реєстрації і поновлення даних військовозобов'язаних.
Тоді за спеціальними програмними алгоритмами Генштаб ЗСУ може до середини вересня сформувати десятки бригад. Для який вже зараз потрібно готувати озброєння і техніку.
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10.06.2024 20:55 Ответить
Дурні думкою багатіють є така приказка українська. Не кажи гоп поки не перескочиш також про це.
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10.06.2024 20:59 Ответить
Так. І озброїти їх кулебиними лопатами... зараз навідь ротацію бригад на передку не проводять з приводу відсутності техніки у тилових бригад.
Своєї техніки та озброєння майже не виробляєм тому такий сумний результат. Майже фіаско...
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10.06.2024 22:27 Ответить
Пішла жара?
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10.06.2024 20:56 Ответить
Ну от і добре. Значить ТЦК не дарма свій хліб їсть, з маслом та ікоркою.
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10.06.2024 20:58 Ответить
Нині вони дякують тим, хто їм доплату 30 тис. наворожив. Я не був серед цих "розумників". Так, що їхня подяка ще довго діставатиме тих, хто звик думати не тим місцем.
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10.06.2024 21:20 Ответить


Реєстрація: 09 червня 2024

Заходив: 09 червня 2024 в 15:52

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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10.06.2024 21:32 Ответить
максимка чого ти тут? думаєш після війни тільки кацапських ботів повісять? наївне
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10.06.2024 21:21 Ответить
максимка дбб?? чи подоляка епломарафонен1 всі такі вбогі дбб?
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10.06.2024 21:26 Ответить
Краще вбивати кацапів ніж платити з власної кишені 17 000 грн.
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10.06.2024 20:59 Ответить
Лантух, Лахтун, Лахта - что-то знакомое.
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10.06.2024 21:12 Ответить
То ти вже вбиваєш кацапів?
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10.06.2024 21:28 Ответить
Він тільки зазивала
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10.06.2024 22:56 Ответить
лантух гівна як тобі, звучить? або лантух зегівна на епломарафоні, або лантух гівна у бусіку незламності та відп..ний їде штурмовиком за підробним висновком ВЛК. Ск ботам опи платять*? на ппроїзд до села вистачає?
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10.06.2024 21:30 Ответить
скільки коштує в гривнях особисто твоє життя ?
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10.06.2024 21:57 Ответить
Он еще и полковник СБУ... Так что было бы логично добавлять и эти данные из биографии)
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10.06.2024 21:09 Ответить
Костенко якраз не пустишка. СБУ крім морських дронів не робить на фронті ніхєра, не розказуй казки про цілого полковника (!) СБУ на фронті. Бізнес кошмарити - оце їхнє.
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10.06.2024 22:48 Ответить
Солдата цікавить лише те, як дожити до можливого зйобу з армії. Реально. Я - 128 ОГШБр.
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11.06.2024 12:55 Ответить
З нього такий воїн як путлєра жебрак)
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11.06.2024 00:32 Ответить
Який він воїн, з тих аж 4 депутатів що пішли воювати за Україну два знайшли лазівку що депутат має виконувати роботу депутата і у війну, за півроку дезертирували у раду, ще 1 сидить в штабу.
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10.06.2024 21:06 Ответить
Я також думаю, що багато людей, які хотіли мобілізуватися в період, коли закон напрацьовувався, чекали, які будуть умови, а в травні вступили до війська
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10.06.2024 21:07 Ответить
а цей закон шо конкретно змінив для мотивації ?
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10.06.2024 21:59 Ответить
непогано було б оголосити всю статистику смертельних епілептичних нападів у мобілізованих за травень, а не робити її закритою.
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10.06.2024 21:14 Ответить
Кількість не значить якість ! І це очевидно..
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10.06.2024 21:16 Ответить
Кого мобілізували, одних пенсіонерів?Турецьке агентство Анадолу опублікувало фоторепортаж з одного з полігонів, де навчаються призовників... яким всім за 50 років.
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10.06.2024 21:19 Ответить
навіть у 41 році тіх кому було за 50 років не мобілізували,лише добровільно.
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10.06.2024 21:27 Ответить
*****, вам не вгодиш. Молодих мобілізують - ай яй яй, діти гинуть, майбутнє нації. Старих мобілізують - *****, кошмар, одними пенсіонерами воюють. Тобі скільки років, ти то сам де? На роботі в кацапів, ботом?)
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10.06.2024 22:51 Ответить
Ви, Анатолій, особисто в якій бригаді служите?
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10.06.2024 22:59 Ответить
128 ОГШБр. Оріхів недалеко. Мені майже 60 років.
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11.06.2024 12:42 Ответить
І є час в інтернеті сидіти? Щось то дядьку ви не те, щось ви дядьку пи*дите.
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11.06.2024 15:16 Ответить
Слово Старлінк чув? І, ти справді думаєш, що 800 тис. ЗСУ воює в окопі? Боже, наскільки ж ви далекі від реалій...
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13.06.2024 13:27 Ответить
Наші гівномарафонівські пропагандисти скажуть що це " Рашистське ІПСО".
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10.06.2024 21:37 Ответить
А ти вже з Німеччини повернувся ?
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10.06.2024 21:38 Ответить
А покажи таку норму закону в Конституції України, де є поня6 чи то визначення "ухилянт"
покажи по статтях і параграфах.
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10.06.2024 22:07 Ответить
Закони в Конституції? Ти дебіл? Середню освіту хоч маєш?)))
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10.06.2024 22:52 Ответить
Тебе на палю? Ого які ухилянти пішли відверті)) ****, батальйон Берліна
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10.06.2024 23:36 Ответить
Це перемога..блд... А если поднять мобилизационный возраст до 70,то за лето можно еще несколько десятков тысяч дедов с палками наловить.Нехай воюют..Еще им пенсии платить.Пусть луше все сдохнут..
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10.06.2024 21:42 Ответить
И это дало результат, судя по DeepState.
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10.06.2024 21:52 Ответить
Основна увага має бути зосереджена не на мобілізації українців до армії, а на зниженні рівня смертності українських солдатів.
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10.06.2024 21:57 Ответить
командири совкові
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10.06.2024 22:00 Ответить
У моєму підрозділі всі колишні обмеженно придатні. У одного майже не баче око а у іншого взагалі тільки одне око, решта то напівглухі, діабетики, гіпертоніки, ожеріня і таке інше. Амуніцію видали наче для штурмовиків, що нас чекає хз. Бригада бойова не тил. Доречі сказано, якщо нема ока чи сліпий на одне око - непридатний. Мабутьдобровольцями пішли. 😏
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10.06.2024 22:10 Ответить
Це і є те що називають - м'ясом . Воїни з них - ніякі , вони скоріше - один одного перестріляють . Вже скільки про це вже говорено- переговорено , але пох , всеодно гребуть .
Зате маминих квіточок , які зависають цілодобово в фітнесцентрах і генделиках - трогать ніззя !!
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10.06.2024 22:31 Ответить
Так Зеленський же казав що мобілізаціято все видумки Залужного???
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10.06.2024 22:45 Ответить
Думають інвалідами і стариками дірки на фронті позатикати
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10.06.2024 23:26 Ответить
А де ж та пресловута реформа совкової аля кацапської концтабірної системи збройних сил, якої уже 3-й рік всі чекають? Коли армія накінець стане професійною хоча б за стандартами ведення бойових дій, відносин підпорядкування та субординації на службі для викорінення принизливої злочинної та рабської концтабірної системи, яка демотивує кожного рядового військового служити на благо своєї Батьківщини? Чому професійні кловани з мацковського цирку, кремлівські ларьочники втручаються у ведення бойових дій на оперативно-тактичному рівні?
Виходить мобілізувати, безглуздо й безкарно знищувати обмежений людський ресурс на часі, а провести ефективні реформи для перемоги у війні ні? За дивним збігом а можливо не збігом такий довготривалий саботаж реформ ЗСУ від військового й політичного керівництва напрочуд вигідний ворогам кацапам.
Чим довше йде ця війна, тим більше обмежуються можливості військових на передовій для ведення ефективних бойових дій, безнадійно бюрократизуючи весь процес, заганяючи у невигідні шкідливі рамки безтолковим некомпетентним, а подекуди й злочинним керівництвом, знищуються боєздатні бойові бригади диверсійно-деструктивним управлінням.
Мабуть для зрадників й узурпаторів державної влади в Україні все що відбувається все на часі і за планом.
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11.06.2024 01:21 Ответить
 
 