В мае в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев, - нардеп "Голоса", воин Костенко

В течение мая 2024 года в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев.

Об этом в комментарии "УП" рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам народного избранника, прошедший месяц был самым продуктивным в плане мобилизации с начала 2023 года. Костенко отметил, что среди причин, которые повлияли на усиление мобилизации, - вступление в силу нового закона. Еще один фактор, по словам парламентария, это сознание граждан, которые увидели, что надо идти и защищать страну.

"Я также думаю, что многие люди, которые хотели мобилизоваться в период, когда закон нарабатывался, ждали, какие будут условия, а в мае вступили в армию", - сказал Костенко.

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Напоследок он добавил, что действие нового закона о мобилизации можно будет увидеть непосредственно в армии уже через несколько месяцев.

Напомним, что 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. После 18 мая все граждане Украины, которые находятся на военном учете, в течение 60 дней обязаны обновить свои личные данные в ТЦК. В законе предусмотрено, в частности, что мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет.

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