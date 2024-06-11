Настав час надати Україні всю необхідну зброю, щоб вигнати росіян з нашої території, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що настав момент, коли наші союзники мають надати Україні усю ту зброю, аби вигнати російські війська з української території.
Про це він заявив під час брифінгу для ЗМІ за підсумками церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні, передає Цензор.НЕТ.
"Чи не настав той момент, щоб партнери дали нам усю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав", - наголосив президент.
На запитання, чи вистачить в Україні військових, щоб протистояти Росії з усією цією зброєю, Зеленський відповів, що розуміє, що людей дуже хвилює ситуація з мобілізацією, але ми повинні захистити нашу країну.
Топ коментарі
+3 CrossFirenko
показати весь коментар11.06.2024 16:03
+2 Yuri I #427530
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+2 Panda Freeav
показати весь коментар11.06.2024 16:02
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Ну хз, 30 екіпажів Абрамсів і 10 пілотів на Ф16 цьогоріч якось нашкребли. Переживають за нас як, ти диви.
тиждень не читав новин, вже шкодую що сьогодні зайшов, ні, досить з мене цього ібанаріума.