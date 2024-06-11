Настав час надати Україні всю необхідну зброю, щоб вигнати росіян з нашої території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що настав момент, коли наші союзники мають надати Україні усю ту зброю, аби вигнати російські війська з української території.

Про це він заявив під час брифінгу для ЗМІ за підсумками церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні, передає Цензор.НЕТ.

"Чи не настав той момент, щоб партнери дали нам усю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав", - наголосив президент.

На запитання, чи вистачить в Україні військових, щоб протистояти Росії з усією цією зброєю, Зеленський відповів, що розуміє, що людей дуже хвилює ситуація з мобілізацією, але ми повинні захистити нашу країну.

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