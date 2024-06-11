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Новини Війна
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Настав час надати Україні всю необхідну зброю, щоб вигнати росіян з нашої території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що настав момент, коли наші союзники мають надати Україні усю ту зброю, аби вигнати російські війська з української території.

Про це він заявив під час брифінгу для ЗМІ за підсумками церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні, передає Цензор.НЕТ.

"Чи не настав той момент, щоб партнери дали нам усю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав", - наголосив президент.

На запитання, чи вистачить в Україні військових, щоб протистояти Росії з усією цією зброєю, Зеленський відповів, що розуміє, що людей дуже хвилює ситуація з мобілізацією, але ми повинні захистити нашу країну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) зброя (7470)


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Топ коментарі
+3
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11.06.2024 16:03
+2
"чи вистачить в Україні військових, щоб протистояти Росії з усією цією зброєю"

Ну хз, 30 екіпажів Абрамсів і 10 пілотів на Ф16 цьогоріч якось нашкребли. Переживають за нас як, ти диви.
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11.06.2024 16:00
+2
цензор.. а можна й його замютити.. щоб оце тупе хрипле хренпіду не світилось.. задовбав.. герой блін
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11.06.2024 16:02
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"чи вистачить в Україні військових, щоб протистояти Росії з усією цією зброєю"

Ну хз, 30 екіпажів Абрамсів і 10 пілотів на Ф16 цьогоріч якось нашкребли. Переживають за нас як, ти диви.
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11.06.2024 16:00 Відповісти
НАСТАВ ЧАС ЗАКРИТИ ОПУ Й ОРГАНІЗУВАТИ КОАЛІЦІЮ ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ А й розігнати ОПУЗАЖОПІСТСЬКОКРЕМЛІВСЬКУ!!!
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11.06.2024 18:42 Відповісти
зелена усцята нетряпкаякась - дій на своє рятування, йди на коаліцію порятунку й уряд від неї
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11.06.2024 18:43 Відповісти
Якби хотіли,то надали б раніше, а не тягли б як тепер,даючи ,щоб Україна не програла, а не щоб Україна виграла!
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11.06.2024 16:01 Відповісти
І якими силами укроніст збирається вигнати кацапів? Кварталістів позове, чи на кінець, звернеться до своїх виборців повертатись, та ставати до лав ЗСУ?
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11.06.2024 16:01 Відповісти
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11.06.2024 16:03 Відповісти
цензор.. а можна й його замютити.. щоб оце тупе хрипле хренпіду не світилось.. задовбав.. герой блін
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11.06.2024 16:02 Відповісти
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11.06.2024 16:03 Відповісти
Весь этот джаз...
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11.06.2024 16:05 Відповісти
- Мені потрібен твій одяг, черевики і мотоцикл.
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11.06.2024 16:08 Відповісти
Але для початку треба заарештувати єрмака та сформувати уряд національної єдності.
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11.06.2024 16:10 Відповісти
Вчора ще не настав, а от сьогодні вже точно настав.
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11.06.2024 16:11 Відповісти
Настав час припинити красти брехати та оточувати себе крадіями брехунами зрадниками тощо...
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11.06.2024 16:16 Відповісти
Яке їхало, таке здибало. Ким він має себе оточувати?
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11.06.2024 16:29 Відповісти
час.коли Україні дадуть все необхідне наступить лиш піся того.як з України згине "зелена рашистська слуга"
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11.06.2024 16:29 Відповісти
Почни вигнання з Єрмака,цього росіянина можна вигнати без зброї.
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11.06.2024 16:32 Відповісти
Мудрі слава мудрага правітєля мудраго наріда.
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11.06.2024 16:32 Відповісти
Не спішать?
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11.06.2024 16:42 Відповісти
нам бы как-то тебя выгнать гндон просроченный
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11.06.2024 16:51 Відповісти
Настав час акуітельних історій…..
тиждень не читав новин, вже шкодую що сьогодні зайшов, ні, досить з мене цього ібанаріума.
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11.06.2024 17:34 Відповісти
А раніш видать потреби такої не було і цціль була інша.
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11.06.2024 18:53 Відповісти
Ідіот. Я взагалі не розумію, чого Захід це чучело нелегітимне терпить? Виставили б умову - жодної допомоги, поки не приберете неадеквата гундосого.
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11.06.2024 19:16 Відповісти
Це кому він так наказує??
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11.06.2024 20:13 Відповісти
Настав час перестати пиз...ти гроші, пересадити своїх друзів корупціонерів та почати виготовляти власну зброю.
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11.06.2024 21:08 Відповісти
Настав час гнати ішака!
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11.06.2024 21:54 Відповісти
 
 