Ми не залишимо у спадок цю війну, а завершимо її на своїх умовах, - Зеленський. ВIДЕО

Україна не залишить у спадок нащадкам війну з РФ, а має намір завершити її на своїх умовах.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Берліні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не залишимо її (війну. - Ред.) у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи, усіх нас", - зазначив Зеленський.

"Ми завершимо її на своїх умовах, умовах, які зрозумілі будь-якій звичайній людині на цій землі", - додав глава держави.

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