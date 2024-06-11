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Ми не залишимо у спадок цю війну, а завершимо її на своїх умовах, - Зеленський. ВIДЕО

Україна не залишить у спадок нащадкам війну з РФ, а має намір завершити її на своїх умовах.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Берліні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не залишимо її (війну. - Ред.) у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи, усіх нас", - зазначив Зеленський.

"Ми завершимо її на своїх умовах, умовах, які зрозумілі будь-якій звичайній людині на цій землі", - додав глава держави.

Також читайте: Настав час надати Україні всю необхідну зброю, щоб вигнати росіян з нашої території, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23923)


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Топ коментарі
+25
Та ***** про твої стамбульські умови ми вже в курсі...
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11.06.2024 16:36
+22
Якщо влада вважає доречним бронювати від фронту 90% поліції, то ситуація з мобілізацією взагалі НЕ критична.
А всі ті істерики - рашистське ІПСО.
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11.06.2024 16:41
+21
Просто пєрєстав стрєлять?
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11.06.2024 16:35
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Просто пєрєстав стрєлять?
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11.06.2024 16:35 Відповісти
От власне. Вже не виграємо, а завершимо та ще й на умовах Зєрмака.
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11.06.2024 16:48 Відповісти
Знову лекція у шахматному клубі Васюків від Остапа Бендера(((
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11.06.2024 17:02 Відповісти
ЗЕсцянанетряпкаякась- міняй коаліцію та уряд - й буде тобі шанс !!!
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11.06.2024 18:47 Відповісти
Перед тим зазирнувши в очко путлєру.
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11.06.2024 21:02 Відповісти
Та ***** про твої стамбульські умови ми вже в курсі...
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11.06.2024 16:36 Відповісти
У Вас там в ОП, что, очередное обострение?
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11.06.2024 16:37 Відповісти
Киздун
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11.06.2024 16:38 Відповісти
Фантазёр, ты меня называла
Фантазёр, а мы с тобою не пара
Ты умен, ты прекрасен, как фея
Ну, а я, я хренею сильнее... (с) (под редакцией)
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11.06.2024 16:39 Відповісти
На територіі Украіни - відколи земля і Умань - віини - всім до нас є якесь діло
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11.06.2024 16:39 Відповісти
Зрозуміло, війну Зе буде закінчувати на оманський умова
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11.06.2024 16:39 Відповісти
Якщо влада вважає доречним бронювати від фронту 90% поліції, то ситуація з мобілізацією взагалі НЕ критична.
А всі ті істерики - рашистське ІПСО.
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11.06.2024 16:41 Відповісти
бо з путіним вони домовляться, а менти треба, щоб тримати холопів у стрілі, щоб бунтувати не надумали
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11.06.2024 17:26 Відповісти
А ті поліцейські, які загинули у сірій зоні, коли цивільних вивозили ?? Вони чим займались ?
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11.06.2024 19:50 Відповісти
і наполеійон пішов рейтінг піднімати...
перед ****** на коліна стань, неопрятний вонючик
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11.06.2024 16:42 Відповісти
Ого! Загрожувати почав! Ваші умови завізовані Арахамією весною 2022, в Туреччині. З усіма повноваженнями, які ти йому аж бігом надав.
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11.06.2024 16:42 Відповісти
до при3ди всі ті повноваження - то договорняк,про який навіть зелені бояться сказати вголос
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11.06.2024 16:51 Відповісти
Йому надали всі повноваження підписати документ з кацапами. Його підпис як від імені Зеленского. Тепер всі спроби Зельоних почати домовлятись з кацапами ************* на позицію лаптєногих - "починаємо з тих документів, що ви вже погодили, і підписали".
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11.06.2024 17:38 Відповісти
Маячня. "Його підпис як від імені Зеленского" - це як ??
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11.06.2024 19:49 Відповісти
поссан понти кидає...
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11.06.2024 16:45 Відповісти
Сонечко зелене,коли ти вже сядеш!!!
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11.06.2024 16:45 Відповісти
Війну завершимо на своїх умовах. Але яким чином він збирається її завершити на цих умовах, президент вирішив не уточнювати.
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11.06.2024 16:46 Відповісти
Потужно и незламно
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11.06.2024 16:46 Відповісти
ховай все в дороги - це і є шлях до перемоґи!
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11.06.2024 16:48 Відповісти
Тільки без виробництва власних балістичних ракет та отримання достатньої кількості авіації ....

при повному знищенні мотивації - лояльністю до корупціонерів та совком при мобілізації...

торгівлею заходу з орками що забезпечує тим 130 млрд віськовий бюджет

Говорити можна завжди багато але дій наразі обмаль
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11.06.2024 16:48 Відповісти
Задрав ти вже всіх, які в тебе умови зараз, скільки разів міняв їх флюгер ?
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11.06.2024 16:49 Відповісти
Це нова мантра про "я з народом надовго", як у лукашенка
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11.06.2024 16:51 Відповісти
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11.06.2024 16:55 Відповісти
Років на 25.
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11.06.2024 17:17 Відповісти
буба не курить сіґари, буба не пьє віскі.
буба нюхає - такі чяси, браття....
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11.06.2024 16:52 Відповісти
Після тебе вже ніякого спадку не лишиться, одоробло.
Подивись правді в обличчя: Україна при тобі це країна з найнижчою народжуваністю В СВІТІ. Тому цей тухлий аргумент про "не передамо війну дітям і онукам" не працює, бо вони просто не народяться.
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11.06.2024 16:57 Відповісти
Ну так може він вперше в житті не бреше, бо нікому буде ту війну передавати
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11.06.2024 18:12 Відповісти
Не треба йому щось лишнє приписувати. Йому свого вистачить.
Рівень народжуваності почав падати давно вже.
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11.06.2024 19:46 Відповісти
До 0.8 ніколи він не опускався. Навіть між старими 1.3 та нинішніми 0.8 - величезна пропасть.
Це - вимирання як динозаври.
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11.06.2024 21:30 Відповісти
Війна почалася у 2014 р. Нє ??
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12.06.2024 14:53 Відповісти
І шо?
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12.06.2024 16:29 Відповісти
як, шо ?? 2019 р. настав через 5 років після 2014 р. Нє ??
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12.06.2024 20:10 Відповісти
А 2020 рік настав за 10 років після 2010. І шо?
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12.06.2024 21:30 Відповісти
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14.06.2024 19:36 Відповісти
"Ми не залишимо в спадок війну"...Це означає поки війна доти ми в кріслі президента.Майже прямим текстом.
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11.06.2024 16:58 Відповісти
а навіщо їм закінчувати війну? вони ж розуміють,що потім їх чекають тільки довічні терміни…
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11.06.2024 17:22 Відповісти
ніфіга ... може років 5 за перевищення повноважень. І то, це не стосується Зе*.
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11.06.2024 19:45 Відповісти
іпсо - тема закрита.
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11.06.2024 17:02 Відповісти
Україна завершить війну. Але вже без тебе на чолі.

Зєлю геть. Вибори
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11.06.2024 17:09 Відповісти
Відкрийте кордон, а тоді порахуємо ,, патріотів,, готових воювати до останнього із своєї родини і за рідну землю. Моя земля, закінчується за моїм парканом, це на мою родину з 7 осіб 9 сотих. Або беремо за приклад Ізраїль, як і хто там воює і чи може стати чиновником особа, яка не пройшла військову службу.
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11.06.2024 17:14 Відповісти
Чьо ?! Нормальний Микола - "моя хата скраю". Хоч би не писав, раз сам не можеш.

Щодо Ізраілю - то там така система призову теж не миттєво склалася.

У нашому новому Законі якось так і прописано - на держслужбу і в органи без початкової військової підготовки - зась.
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11.06.2024 19:43 Відповісти
А Ви до кінця знаєте вислів "моя хата скраю"? Повний вислів звучить так "Моя хата скраю, першим в бій вступаю". На мою думку із цим президентом ми все більше будемо втрачати наших земель і саме головне - найкращих синів і дочок, нашу економіку. Він або не розуміє що робить, або робить це все навмисне. Головне гарно говорити. Потрібно негайно переводити рештки економіки на військові рейки і випускати свою зброю, бо у країн, які нас підтримують пройдуть вибори і ситуація різко може змінитися.
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11.06.2024 20:56 Відповісти
"Моя хата скраю - нічого не знаю". Це коли хата стоїть на іншому краю села.
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12.06.2024 14:58 Відповісти
Не всі мають жінок, дітей та онуків, а йти вмирати та ставати калікою за гарне життя та майбутнє чужих не мають жодного бажання. Відтак, відкривай кордони і припиняй тримати в заручниках тих, хто має власні погляди на життя та майбутнє і не бажає гинути за нав'язані суспільством та владою ідеали.
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11.06.2024 17:24 Відповісти
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12.06.2024 14:59 Відповісти
На своїх умовах - це "Встрєтімся посєрєдінє"?
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11.06.2024 17:32 Відповісти
Чтец.
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11.06.2024 17:35 Відповісти
👍
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11.06.2024 19:28 Відповісти
Предлагаю перестать воровать... для начала...?
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11.06.2024 17:47 Відповісти
Чесно, вже це слухать ніяких нервів не вистачає.
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11.06.2024 18:39 Відповісти
Вава педоносец.
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11.06.2024 19:00 Відповісти
🤡 Імітатор Х * їв ...їди Геть !!!
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11.06.2024 19:27 Відповісти
Зрозуміло. Клоун хоче лишитись на все життя на посаді головнокомандуючого.
Йому то до вподоби.
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11.06.2024 19:38 Відповісти
Ух !! Мощно ! Це ж як ??
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11.06.2024 19:39 Відповісти
"завершимо на своїх умовах"- це знову "у своїй голові"???
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11.06.2024 19:59 Відповісти
Зелень в Україні надовго, не всі доживуть до кінця зеленої ери!
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11.06.2024 20:07 Відповісти
зелю геть!
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11.06.2024 20:40 Відповісти
А які у вас ''свої умови''? Такі які прописані у оманських договорняках?
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11.06.2024 20:44 Відповісти
Ми - це хто? Ішак з дєрмаком?
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11.06.2024 21:47 Відповісти
 
 