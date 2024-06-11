Ми не залишимо у спадок цю війну, а завершимо її на своїх умовах, - Зеленський. ВIДЕО
Україна не залишить у спадок нащадкам війну з РФ, а має намір завершити її на своїх умовах.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Берліні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не залишимо її (війну. - Ред.) у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи, усіх нас", - зазначив Зеленський.
"Ми завершимо її на своїх умовах, умовах, які зрозумілі будь-якій звичайній людині на цій землі", - додав глава держави.
Топ коментарі
+25 Валерий Коломиец #502756
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+22 Small Jerboa
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+21 Деніс Войцеховський
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Фантазёр, а мы с тобою не пара
Ты умен, ты прекрасен, как фея
Ну, а я, я хренею сильнее... (с) (под редакцией)
А всі ті істерики - рашистське ІПСО.
перед ****** на коліна стань, неопрятний вонючик
при повному знищенні мотивації - лояльністю до корупціонерів та совком при мобілізації...
торгівлею заходу з орками що забезпечує тим 130 млрд віськовий бюджет
Говорити можна завжди багато але дій наразі обмаль
буба нюхає - такі чяси, браття....
Подивись правді в обличчя: Україна при тобі це країна з найнижчою народжуваністю В СВІТІ. Тому цей тухлий аргумент про "не передамо війну дітям і онукам" не працює, бо вони просто не народяться.
Рівень народжуваності почав падати давно вже.
Це - вимирання як динозаври.
Зєлю геть. Вибори
Щодо Ізраілю - то там така система призову теж не миттєво склалася.
У нашому новому Законі якось так і прописано - на держслужбу і в органи без початкової військової підготовки - зась.
Йому то до вподоби.