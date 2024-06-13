Будівництво фортифікацій, західне озброєння та мобілізація матимуть суттєвий вплив на бойові дії в Україні, - Остін
Дії України з укріплення оборонних ліній, ефективне використання наданого партнерами озброєння та мобілізація разом матимуть суттєвий вплив на бойові дії.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Українці багато зробили для укріплення своїх оборонних позицій і ефективно використовують зброю, яку їм надають, і боєприпаси. І ще більше цього продовжуватиме надходити. І тому, на мою думку, із часом вони стануть сильнішими. Вони також роблять усе можливе, щоб мобілізувати більше людей і навчити більше людей. Отже, я гадаю, що поєднання цих речей матиме доволі суттєвий вплив на полі битви, але потрібен певний час", - сказав Остін на пресконференції за результатами засідання у форматі "Рамштайн".
Міністр також наголосив, що кошти на допомогу Україні є, і підтримка продовжить надходити "вельми значущим чином".
Остін також зазначив, що в Харківській області спостерігається сповільнення просування росіян і стабілізація цієї ділянки фронту. Однак декілька тижнів тому були побоювання, що ми побачимо значний прорив з боку росіян, визнав глава Пентагону.
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Але ж шобла не захотіла навіть репу почухати і просто...звільнили Залужного! А тепер втрачаємо території кілометрами!
А задроти за компами ще й досі гавкають ОПшними наративами : "наступ давай! наступ, я сказав!!"
https://republic.com.ua/rub/opinion
Володимир Зеленський має різну риторику для західних аудиторій та локальних. Бо свої зʼїздять любий кавалочок.
Зацікавила цитата з пресконференції з Шольцем про мобілізацію:
«Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас триває через стан війни з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві. Безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти».
Ти диви, як заспівав? А що це було багато місяців поспіль, коли було запевнення від президента, що мобілізація не на часі, «Залужний вимагає мобілізувати пів мільйона людей, а я не бачу потреби». І нарешті - «у нас немає грошей мобілізувати цивільних, бо це економіка».
Далі був піар на так званому аудиті. Що мовляв, уже не треба мобілізувати півмільйона людей, спасибі Сирському. Правда, потім виявилось, що авіатехніків і кіберспеців забирають в штурмовики і це не дуже ок. Але хто ж на це зважає.
Профнепридатність пана Зеленського як Верховного головнокомандувача, його постійний газлайтинг українського суспільства та хейт щодо ЗСУ - призвів до того, що у нас минулого року була зірвана мобілізація. Тут зацитую нардепа і військового Романа Костенка, щоб розуміти масштаби проблеми: «За цей травень вдалося мобілізувати більше людей, ніж за останні кілька місяців у цілому». Тобто в період страшних боїв за Авдіївку у нас кіт не качався з мобілізаціями, ротаціями і так далі…
Чимало людей попросту розслабили булки, бо є «народжені для війни», а є мамині пиріжечки. А ще частина здорових чоловіків боїться походу для уточнення даних в ТЦК більше ніж російської окупації.
Хоча варто сказати, що бажаючих захищати свою державу та дім - не стало набагато менше, ніж у 2022 року. Про це каже соціологія. Але люди потребують чітких правил, строків демобілізації і відповіді на питання - чи буде ротація взагалі.
Цих відповідей бракує - тому це добрий ґрунт для маніпуляцій і заготовок реальних російських ІПСО - реальних, а не те, що не подобається зеленій владі.
Тіктоки і анонімні телеграми рясніють ефектними відео в кущах під ТЦК. Ось був свіжий блокбастер з Одеси. Довелось передивитись купу інтервʼю та відео учасників, аби зрозуміти проблему. Так от біда далеко не в самих ТЦК - біда в відсутності чітких правил, пояснень і порядку бронювання. Бо коли медик зі знаменитого відео з Одеси каже, що через відсутність броні - може не лишитись фельдшерів та водіїв швидкої у місті - це проблема уряду.
Чим займається уряд третій рік війни - велике питання.
Коли умовна Юлія Свириденко виходить і каже, що ось жінки мають оволодівати професією трактористів, бо чоловіки на фронті - у мене є тривожне відчуття, що ця пані ніколи не бачила як працює тракторист-комбайнер на полях з глинистим ґрунтом із крутим спуском. Там має бути фізична сила. А головне - добрі технічні знання.
Коли у київському метро офіційно кажуть, містяни вибачайте - у нас є мобілізовані машиністи, токарі і слюсарі, тому інтервали можуть бути збільшені - це теж питання до уряду. І того, а чому це якесь рило з букмекерської контори важливіше за осіб, які забезпечують оперативне пересування мільйонів громадян щодня?
Далі. Мене дуже турбує зростання насилля та ненависті в бік військовослужбовців, які займаються питаннями мобілізації. Так гранату у двір кинули, там з ножем напали. У Дніпрі якісь «народні месники» спалили рандомну машину ЗСУ, яка не мала жодного стосунку до ТЦК. Останнє особливо вражає, бо повірте - далі якраз волонтери і купуватимуть нове авто.
Питання: Чому донині не було жодного вечірнього звернення президента стосовно актів агресії, непорозуміння і страхів українських громадян? Чому не було офіційного засудження кидання гранат і поножовщини а ще ще бикотеки в бік реальних ветеранів «ти чо не здох на Бахмуті? Чого мій чоловік має воювати?».
У Зеленського завше знаходиться час прокоментувати пʼяні вечірки, бої Усика, Євробачення. Але не доходять руки пояснити потребу мобілізації українцям, а не Шольцу. І врешті - відповідальною рукою Верховного головнокомандувача навести лад з труднощами мобілізації - впорядкувати бронь не для «своїх», а-ля Кінокіт і єдиний телемарафон, а для справді критичної інфраструктури.
Зеленський має памʼятати, що питання поразки, несправедливого миру та втрати територій - будуть адресовані найперше до нього. І я не завидую тому, хто зубоскалив на стадіоні з того, що «Турчинов проср@в Крим». Якщо ми програємо цю війну - розривати підуть одну особу на Банкову. І я не впевнена, що у цьому питанні його спасе високий друг у помʼятій піжамі.
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