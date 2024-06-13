Будівництво фортифікацій, західне озброєння та мобілізація матимуть суттєвий вплив на бойові дії в Україні, - Остін

Дії України з укріплення оборонних ліній, ефективне використання наданого партнерами озброєння та мобілізація разом матимуть суттєвий вплив на бойові дії.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українці багато зробили для укріплення своїх оборонних позицій і ефективно використовують зброю, яку їм надають, і боєприпаси. І ще більше цього продовжуватиме надходити. І тому, на мою думку, із часом вони стануть сильнішими. Вони також роблять усе можливе, щоб мобілізувати більше людей і навчити більше людей. Отже, я гадаю, що поєднання цих речей матиме доволі суттєвий вплив на полі битви, але потрібен певний час", - сказав Остін на пресконференції за результатами засідання у форматі "Рамштайн".

Міністр також наголосив, що кошти на допомогу Україні є, і підтримка продовжить надходити "вельми значущим чином".

Остін також зазначив, що в Харківській області спостерігається сповільнення просування росіян і стабілізація цієї ділянки фронту. Однак декілька тижнів тому були побоювання, що ми побачимо значний прорив з боку росіян, визнав глава Пентагону.

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