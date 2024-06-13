Ситуація на Харківщині стабілізувалась, українці тримають оборону, - голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Браун

Генерал Чарльз Браун, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, переконаний, що наразі ситуація в Харківській області, де росіяни у травні розпочали черговий наступ.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На питання про те, як відновлення постачання Україні західної зброї вплинуло на ситуацію на Харківщині, Браун сказав, що вона "зараз певною мірою більш стабілізована, ніж за останні кілька тижнів".

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"Одна з речей, на яких Україна зосереджувалась в останні місяці, – посилення своїх ліній оборони. І вона ефективно їх посилювала, що більше стабілізувало ситуацію", – додав він.

Топгенерал США, однак, зазначив, що російський наступ на Харківщині змушує українців відволікати частину сил з інших ділянок фронту "і дещо розтягує їхню оборону".

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"Але українці, як ми бачили, чудово тримають лінію оборони. І в районі Харкова вони й далі зможуть це робити", – підсумував він.