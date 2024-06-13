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Новини Війна
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Треба посилювати резервами оборонців Харківщини, щоб не втратити вигідні рубежі, - Бутусов

Бутусов закликав поповнювати резервами оборонців Харківщини

Вчасне поповнення воїнів резервами дозволить зупинити ворога та зберегти вигідні позиції на Харківщині.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Щоб витрачати менше сил у війні, треба посилювати вчасно тих хто тримається, щоб потім не затикати те, що провалилось. Рівно місяць тому, 12 травня, російські війська почали наступ на селище Борова на куп'янському напрямку, яке обороняє 3-тя штурмова бригада. Ці важкі та інтенсивні бої проходять без значного розголосу, але потребують уваги, ворог наступає на широкому фронті і намагається зв'язати боєм та вибити одне з найбоєздатніших з'єднань ЗСУ", - наголосив журналіст.

Бутусов розповів, що за місяць боїв у смузі 3 ОШБр втрати РФ становили 866 ліквідованими та 1 720 пораненими.

42 рашистів було взято в полон. Водночас знищено та уражено: 8 гармат, 5 САУ, 6 танків;, 23 бронемашини та 21 міномет.

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"Співвідношення втрат по людях - росіяни втрачають навіть не в рази, а на цілий порядок більше. Я особисто бачив, як росіяни проводили атаки на один з наших опорників 3-ї ошбр, кидаючи в бій спочатку відділення з десяти солдат, потім групи з трьох-чотирьох, а потім буквально по одному солдату. Відео самогубних атак одинаків оприлюдню коли дозволить обстановка. Ворожі штурмові роти сточують буквально до нуля. Але російське командування продовжує поповнювати свою піхоту для продовження атак", - пояснив він.

Бутусов наголосив, що 3 ОШБр також потребує негайного поповнення, щоб провести ротацію піхотних підрозділів та продовжувати знищувати російські резерви з таким самим високим темпом.

"Обстановка для нас в цілому дуже важка, але вигідна, оскільки росіяни розбивають резерви о наш рубіж оборони, і тим самим не можуть направити їх на інші напрямки. Поки 3-тя ошбр зберігає боєздатність, і оператори дронів не сидять в окопах, а нищать ворога технікою, цей рубіж буде триматись без проблем. Але якщо резерви не підійдуть вчасно, ворогу вдасться просунутись, і ми втратимо вигідний рубіж. Сподіваюсь, українське командування бачить обстановку та зможе вчасно зреагувати", - підсумував він.

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Автор: 

Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3598) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Топ коментарі
+10
В тылу куча ментов, сбвушников, плокулолов, судей, ТЧКшников, охранников, бувших пенсионеров 45 летних. А резервов нету. Пусть Микола с Тарасом идут ваявать, да?
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13.06.2024 09:39
+7
Резерви є! - армія налічує 1млн солдатів а на передку 300тис
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13.06.2024 09:28
+5
А де їх брать ті резерви? Почитай шабаш ботів під новинами про мобілізацію на власному ж ресурсі і поясни - звідки візьмуться "резерви"?...
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13.06.2024 09:32
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13.06.2024 09:21 Відповісти
Резерви є! - армія налічує 1млн солдатів а на передку 300тис
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13.06.2024 09:28 Відповісти
І ще мільони контролерів та стратегів.
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13.06.2024 09:32 Відповісти
Зараз вам розпишуть-"Ну ви ж розумієте,на складі в/ч десь під Уманью теж повинен хтось сидіти...."
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13.06.2024 09:38 Відповісти
А де їх брать ті резерви? Почитай шабаш ботів під новинами про мобілізацію на власному ж ресурсі і поясни - звідки візьмуться "резерви"?...
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13.06.2024 09:32 Відповісти
В тылу куча ментов, сбвушников, плокулолов, судей, ТЧКшников, охранников, бувших пенсионеров 45 летних. А резервов нету. Пусть Микола с Тарасом идут ваявать, да?
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13.06.2024 09:39 Відповісти
От класичний приклад того про що говорю.
Тисячі мєнтов, ко-ко-ко, тисячі судєй, ко-ко-ко, син Парашенка, ко-ко-ко...
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13.06.2024 10:03 Відповісти
Я не писал про сына Порошенко и про чьих либо детей мажоров. Не перекручивай. Я пишу про тех хто давал присягу, проходил службу и умеет обращаться с оружием. С чего они жопы в тылу греют?
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13.06.2024 10:18 Відповісти
Ще напишеш, не переживай.
Там у вас довгий список кому треба йти воювати поперед вами. Аж до Потапа з Настьою...
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13.06.2024 10:29 Відповісти
А ті почему тогда не в окопе? Тоже ждеш пока Павло Зибров пойдет на фронт?
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13.06.2024 10:30 Відповісти
Я ж і кажу - класика. Весь набір ухилянта від А до Я.
Спасіпки за наочний приклад...
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13.06.2024 10:51 Відповісти
а резервів нема, бо "я не народжений для війни", "нехай спочатку депутати", "я на економічном фронті", "я купив довідку і тепер обмежений або непридатний"
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13.06.2024 09:52 Відповісти
Резервы есть. Это силовики различных структур, которые проходили службу, давали присягу и умеют владеть оружием, им всю жизнь налогоплательщики платили ЗП, а теперь когда пришло время встать на защиту страны они не хотят. Так если они не хотят, то почему я должен хотеть? И выходит, что воевать должен идти какой-та условный Тарас и Микола, защищать жопы этих самых силовиков. Кстати если орки тут все оккупируют, то силовики в первых рядах будут колаборантами. Особенно ТЧК и СП
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13.06.2024 10:23 Відповісти
я підтримую мобілізацію поліції. Але мене як колишнього міліціонера , ображає про все життя платили з податків. Да я в міліції отримував менше за продавця в магазині, і ще мав купувати собі паливо на авто, купував саме авто, папір, компьютер, принтер, ремонт кабінету і т.д.
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13.06.2024 12:27 Відповісти
повертайся та надихнеш всіх своїм прикладом, втікач
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13.06.2024 10:36 Відповісти
А я не виїзджав, я ще в лютому 2022 повернувся з-за кордону та воюю. Зараз вивели на відновлення. А прапор американський , через старлінк. Сподіваюсь надихнув Вас ?
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13.06.2024 12:24 Відповісти
народ воевать не хочет, хочет переговоров
Покажіть мені масові демонстрації жінок, які вимагають зупинити війну і почати переговори.
Навіть на росії приходять під МО просити повернути мобілізованих.
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13.06.2024 10:56 Відповісти
Резервы на подходе: 50+ деды, зэки и уклонисты. Все збс.
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13.06.2024 10:55 Відповісти
Зазвичай коли Бутусов попереджає, то меньш ніж за тиждень це трапляється.
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13.06.2024 11:34 Відповісти
 
 