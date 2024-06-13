Треба посилювати резервами оборонців Харківщини, щоб не втратити вигідні рубежі, - Бутусов

Вчасне поповнення воїнів резервами дозволить зупинити ворога та зберегти вигідні позиції на Харківщині.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Щоб витрачати менше сил у війні, треба посилювати вчасно тих хто тримається, щоб потім не затикати те, що провалилось. Рівно місяць тому, 12 травня, російські війська почали наступ на селище Борова на куп'янському напрямку, яке обороняє 3-тя штурмова бригада. Ці важкі та інтенсивні бої проходять без значного розголосу, але потребують уваги, ворог наступає на широкому фронті і намагається зв'язати боєм та вибити одне з найбоєздатніших з'єднань ЗСУ", - наголосив журналіст.

Бутусов розповів, що за місяць боїв у смузі 3 ОШБр втрати РФ становили 866 ліквідованими та 1 720 пораненими.

42 рашистів було взято в полон. Водночас знищено та уражено: 8 гармат, 5 САУ, 6 танків;, 23 бронемашини та 21 міномет.

Дивіться також: Чи звільнять Сирського і чи замінять його Мойсюк та Буданов? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

"Співвідношення втрат по людях - росіяни втрачають навіть не в рази, а на цілий порядок більше. Я особисто бачив, як росіяни проводили атаки на один з наших опорників 3-ї ошбр, кидаючи в бій спочатку відділення з десяти солдат, потім групи з трьох-чотирьох, а потім буквально по одному солдату. Відео самогубних атак одинаків оприлюдню коли дозволить обстановка. Ворожі штурмові роти сточують буквально до нуля. Але російське командування продовжує поповнювати свою піхоту для продовження атак", - пояснив він.

Бутусов наголосив, що 3 ОШБр також потребує негайного поповнення, щоб провести ротацію піхотних підрозділів та продовжувати знищувати російські резерви з таким самим високим темпом.

"Обстановка для нас в цілому дуже важка, але вигідна, оскільки росіяни розбивають резерви о наш рубіж оборони, і тим самим не можуть направити їх на інші напрямки. Поки 3-тя ошбр зберігає боєздатність, і оператори дронів не сидять в окопах, а нищать ворога технікою, цей рубіж буде триматись без проблем. Але якщо резерви не підійдуть вчасно, ворогу вдасться просунутись, і ми втратимо вигідний рубіж. Сподіваюсь, українське командування бачить обстановку та зможе вчасно зреагувати", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ять невдалих штурмів ЗСУ: історія командира роти 60-ї бригади Богдана Добробабенка та обставини його загибелі. ВIДЕО