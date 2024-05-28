П’ять невдалих штурмів ЗСУ: історія командира роти 60-ї бригади Богдана Добробабенка та обставини його загибелі. ВIДЕО

За яких обставин загинув командир роти з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Богдан Добробабенко із позивним "Ялта"? Його рота у 2022 році на півночі Херсонщини звільняла населені пункти Іванівка, Миколаївка, Ольгине та Трифонівка. За цей час бійці провели десятки спецоперацій, захоплювали трофейну техніку, боєприпаси та брали в полон російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, восени 2022-го рота Добробабенка була задіяна у масштабних наступальних діях зі звільнення окупованих сіл П'ятихатки та Суханово. 19 жовтня 2022 року при спробі прориву командир роти "Ялта" та значна частина його товаришів по службі загинули в бою. Їхні тіла були виявлені в братських могилах через три тижні після трагічного бою. Чому рота "Ялти" потрапила до пастки російських військових? Як і ким було сплановано наступальну операцію на П'ятихатки? І чому розвіддані не співпали із реальною картиною?

Про подробиці спецоперацій та обставини за яких загинув Добробабенко у фільмі "П'ять невдалих штурмів ЗСУ: 150 загиблих. Як планували операцію?", який знятий журналістами проєкту "Крим.Реалії".

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