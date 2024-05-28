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П’ять невдалих штурмів ЗСУ: історія командира роти 60-ї бригади Богдана Добробабенка та обставини його загибелі. ВIДЕО

За яких обставин загинув командир роти з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Богдан Добробабенко із позивним "Ялта"? Його рота у 2022 році на півночі Херсонщини звільняла населені пункти Іванівка, Миколаївка, Ольгине та Трифонівка. За цей час бійці провели десятки спецоперацій, захоплювали трофейну техніку, боєприпаси та брали в полон російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, восени 2022-го рота Добробабенка була задіяна у масштабних наступальних діях зі звільнення окупованих сіл П'ятихатки та Суханово. 19 жовтня 2022 року при спробі прориву командир роти "Ялта" та значна частина його товаришів по службі загинули в бою. Їхні тіла були виявлені в братських могилах через три тижні після трагічного бою. Чому рота "Ялти" потрапила до пастки російських військових? Як і ким було сплановано наступальну операцію на П'ятихатки? І чому розвіддані не співпали із реальною картиною?

Про подробиці спецоперацій та обставини за яких загинув Добробабенко у фільмі "П'ять невдалих штурмів ЗСУ: 150 загиблих. Як планували операцію?", який знятий журналістами проєкту "Крим.Реалії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 503 ОБМП про битву за Лівий берег на Херсонщині: "Ця операція одна із найскладніших за історію цієї війни". ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3631) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+13
Мені вже страшно це дивитись - серце не видержує. Не можу прий ти до тями, як ми така розумна і волелюбна нація могла допустити до влади таких воровитих, продажних і, головне - малоосвічених керівників!?
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28.05.2024 12:13
+13
Коли нація обирає під час війни своїм верховним головнокомандуючим чотириразового ухилянта, то ця нація бажає сама собі смерті.
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28.05.2024 12:33
+11
Спробуйте отримати повний портрет "нації"-швидко прийдете до тями й отримаєте відповіді на питання! Бережіть серце!
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28.05.2024 12:21
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Опять шавка πиздюглая на военных бочку котит?
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28.05.2024 12:08 Відповісти
Мені вже страшно це дивитись - серце не видержує. Не можу прий ти до тями, як ми така розумна і волелюбна нація могла допустити до влади таких воровитих, продажних і, головне - малоосвічених керівників!?
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28.05.2024 12:13 Відповісти
Спробуйте отримати повний портрет "нації"-швидко прийдете до тями й отримаєте відповіді на питання! Бережіть серце!
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28.05.2024 12:21 Відповісти
Не забувайте, що у суспільстві пасіонарна частина становить 25 відсотків, ви будете по своїх друзях і оточенню, але повірте в Україні малоросійського бидла вистачає
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28.05.2024 12:22 Відповісти
Перший раз чи щО? Далі буде (С).. В черговий раз надіюсь що помиляюся..
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28.05.2024 12:22 Відповісти
Німці також працьовиті, освічені, і ще, крім того, звичні до порядку. Але обрали ж свого часу Гітлера і його команду. Чому? Бо крім всього іншого, їм промивали мізки кілька років. Причому у гебельса були лише газети і радіо, а у нашої сволоти ще й телевізор і інтернет. Коломойські і медведчуківські медіа під керівництвом кацапів (з яких, до, речі, брав приклад гебельс) промивали мізки нашим людям 4 роки, і робили це дуже кваліфіковано. Тепер маємо те, що маємо.
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28.05.2024 12:28 Відповісти
ти взнай чому німці вибрали гітлера,і хто керував німеччиною до приходу націонал - соціалістів.довбойоб.
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29.05.2024 05:37 Відповісти
Когда ты уже наржёшься,тварь ЗЕлёная?
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28.05.2024 15:54 Відповісти
Головне - засрать мозги людям..каломойши і його квартальному пажу під керівництвом ФСБ це вдалось..
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28.05.2024 12:20 Відповісти
Вначале 2019 года я на этом портале говорил...если победит Зеленский на выборах,будет масштабная война путлерской банды Понторезов..., Ольга ********* сказала тогда...Все кто угодно,лишь бы не Порошенко..._кого угодно вы сами выбрали...аж 73%>>>жуйте рейтинг...
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28.05.2024 12:31 Відповісти
Беленского Украина будет отхарькивать с кровью © в 2019 ктото из военных блогеров сказал . Сейчас цитату постят в картинках, уже все чаще и чаще.
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28.05.2024 13:27 Відповісти
Побільше подібних фільмів. Про втрати, про невдачі - ми ж не кацапи дурні, які нічого подібного не знімають. А тут аж 150 полеглих, - треба поширше розповсюдити - це і мобілізації допоможе і просто настрій в суспільстві підніме, ато від суцільного позитиву в новинах вже нудить...
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28.05.2024 12:33 Відповісти
Коли нація обирає під час війни своїм верховним головнокомандуючим чотириразового ухилянта, то ця нація бажає сама собі смерті.
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28.05.2024 12:33 Відповісти
Це вже не змінити. Доля.
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28.05.2024 16:35 Відповісти
Охренеть конечно , зачем 5 штурмов на одном участке делать если после первой попытки понятно что там оборону не пробить лобовым ударом?
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28.05.2024 12:55 Відповісти
 
 