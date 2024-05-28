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Пять неудачных штурмов ВСУ: история командира роты 60-й бригады Богдана Добробабенко и обстоятельства его гибели. ВИДЕО

При каких обстоятельствах погиб командир роты из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Богдан Добробабенко с позывным "Ялта". Его рота в 2022 году на севере Херсонщины освобождала населенные пункты Ивановку, Николаевку, Ольгино и Трифоновку. За это время бойцы провели десятки спецопераций, захватывали трофейную технику, боеприпасы и брали в плен российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, осенью 2022-го рота Добробабенко была задействована в масштабных наступательных действиях по освобождению оккупированных сел Пятихатки и Суханово. 19 октября 2022 года при попытке прорыва командир роты "Ялта" и значительная часть его сослуживцев погибли в бою. Их тела были обнаружены в братских могилах через три недели после трагического боя. Почему рота "Ялты" попала в ловушку российских военных? Как и кем была спланирована наступательная операция на Пятихатки? И почему разведданные не совпали с реальной картиной?

О подробностях спецопераций и обстоятельствах при которых погиб Добробабенко в фильме "Пять неудачных штурмов ВСУ: 150 погибших. Как планировали операцию?", снятого журналистами проекта "Крым.Реалии".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 503 ОБМП о битве за Левый берег на Херсонщине: "Эта операция одна из самых сложных за историю этой войны". ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (3111) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+13
Мені вже страшно це дивитись - серце не видержує. Не можу прий ти до тями, як ми така розумна і волелюбна нація могла допустити до влади таких воровитих, продажних і, головне - малоосвічених керівників!?
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28.05.2024 12:13
+13
Коли нація обирає під час війни своїм верховним головнокомандуючим чотириразового ухилянта, то ця нація бажає сама собі смерті.
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28.05.2024 12:33
+11
Спробуйте отримати повний портрет "нації"-швидко прийдете до тями й отримаєте відповіді на питання! Бережіть серце!
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28.05.2024 12:21
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Опять шавка πиздюглая на военных бочку котит?
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28.05.2024 12:08 Ответить
Мені вже страшно це дивитись - серце не видержує. Не можу прий ти до тями, як ми така розумна і волелюбна нація могла допустити до влади таких воровитих, продажних і, головне - малоосвічених керівників!?
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28.05.2024 12:13 Ответить
Спробуйте отримати повний портрет "нації"-швидко прийдете до тями й отримаєте відповіді на питання! Бережіть серце!
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28.05.2024 12:21 Ответить
Не забувайте, що у суспільстві пасіонарна частина становить 25 відсотків, ви будете по своїх друзях і оточенню, але повірте в Україні малоросійського бидла вистачає
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28.05.2024 12:22 Ответить
Перший раз чи щО? Далі буде (С).. В черговий раз надіюсь що помиляюся..
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28.05.2024 12:22 Ответить
Німці також працьовиті, освічені, і ще, крім того, звичні до порядку. Але обрали ж свого часу Гітлера і його команду. Чому? Бо крім всього іншого, їм промивали мізки кілька років. Причому у гебельса були лише газети і радіо, а у нашої сволоти ще й телевізор і інтернет. Коломойські і медведчуківські медіа під керівництвом кацапів (з яких, до, речі, брав приклад гебельс) промивали мізки нашим людям 4 роки, і робили це дуже кваліфіковано. Тепер маємо те, що маємо.
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28.05.2024 12:28 Ответить
ти взнай чому німці вибрали гітлера,і хто керував німеччиною до приходу націонал - соціалістів.довбойоб.
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29.05.2024 05:37 Ответить
Когда ты уже наржёшься,тварь ЗЕлёная?
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28.05.2024 15:54 Ответить
Головне - засрать мозги людям..каломойши і його квартальному пажу під керівництвом ФСБ це вдалось..
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28.05.2024 12:20 Ответить
Вначале 2019 года я на этом портале говорил...если победит Зеленский на выборах,будет масштабная война путлерской банды Понторезов..., Ольга ********* сказала тогда...Все кто угодно,лишь бы не Порошенко..._кого угодно вы сами выбрали...аж 73%>>>жуйте рейтинг...
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28.05.2024 12:31 Ответить
Беленского Украина будет отхарькивать с кровью © в 2019 ктото из военных блогеров сказал . Сейчас цитату постят в картинках, уже все чаще и чаще.
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28.05.2024 13:27 Ответить
Побільше подібних фільмів. Про втрати, про невдачі - ми ж не кацапи дурні, які нічого подібного не знімають. А тут аж 150 полеглих, - треба поширше розповсюдити - це і мобілізації допоможе і просто настрій в суспільстві підніме, ато від суцільного позитиву в новинах вже нудить...
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28.05.2024 12:33 Ответить
Коли нація обирає під час війни своїм верховним головнокомандуючим чотириразового ухилянта, то ця нація бажає сама собі смерті.
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28.05.2024 12:33 Ответить
Це вже не змінити. Доля.
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28.05.2024 16:35 Ответить
Охренеть конечно , зачем 5 штурмов на одном участке делать если после первой попытки понятно что там оборону не пробить лобовым ударом?
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28.05.2024 12:55 Ответить
 
 