Пять неудачных штурмов ВСУ: история командира роты 60-й бригады Богдана Добробабенко и обстоятельства его гибели. ВИДЕО

При каких обстоятельствах погиб командир роты из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Богдан Добробабенко с позывным "Ялта". Его рота в 2022 году на севере Херсонщины освобождала населенные пункты Ивановку, Николаевку, Ольгино и Трифоновку. За это время бойцы провели десятки спецопераций, захватывали трофейную технику, боеприпасы и брали в плен российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, осенью 2022-го рота Добробабенко была задействована в масштабных наступательных действиях по освобождению оккупированных сел Пятихатки и Суханово. 19 октября 2022 года при попытке прорыва командир роты "Ялта" и значительная часть его сослуживцев погибли в бою. Их тела были обнаружены в братских могилах через три недели после трагического боя. Почему рота "Ялты" попала в ловушку российских военных? Как и кем была спланирована наступательная операция на Пятихатки? И почему разведданные не совпали с реальной картиной?

О подробностях спецопераций и обстоятельствах при которых погиб Добробабенко в фильме "Пять неудачных штурмов ВСУ: 150 погибших. Как планировали операцию?", снятого журналистами проекта "Крым.Реалии".

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