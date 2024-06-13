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Новости Война
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Надо усиливать резервы защитников Харьковщины, чтобы не потерять выгодные рубежи, - Бутусов

Бутусов закликав поповнювати резервами оборонців Харківщини

Своевременное пополнение воинов резервами позволит остановить врага и сохранить выгодные позиции на Харьковщине.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Чтобы тратить меньше сил в войне, надо усиливать вовремя тех, кто держится, чтобы потом не затыкать то, что провалилось. Ровно месяц назад, 12 мая, российские войска начали наступление на поселок Боровая на Купянском направлении, который обороняет 3-я штурмовая бригада. Эти тяжелые и интенсивные бои проходят без значительной огласки, но требуют внимания, враг наступает на широком фронте и пытается связать боем и выбить одно из самых боеспособных соединений ВСУ", - отметил журналист.

Бутусов рассказал, что за месяц боев в полосе 3 ОШБр потери РФ составили 866 ликвидированными и 1 720 ранеными.

42 рашистов были взяты в плен. В то же время уничтожено и поражено: 8 орудий, 5 САУ, 6 танков, 23 бронемашины и 21 миномет.

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"Соотношение потерь по людям - россияне теряют даже не в разы, а на целый порядок больше. Я лично видел как россияне проводили атаки на один из наших опорников 3-й ошбр, бросая в бой сначала отделения из десяти солдат, потом группы из трех-четырех, а потом буквально по одному солдату. Видео самоубийственных атак одиночек обнародую когда позволит обстановка. Вражеские штурмовые роты стачиваются буквально до нуля. Но российское командование продолжает пополнять свою пехоту для продолжения атак", - пояснил он.

Бутусов отметил, что 3 ОШБр также требует немедленного пополнения, чтобы провести ротацию пехотных подразделений и продолжать уничтожать российские резервы с таким же высоким темпом.

"Обстановка для нас в целом очень тяжелая, но выгодная, поскольку россияне разбивают резервы о наш рубеж обороны, и тем самым не могут направить их на другие направления. Пока 3-я ошбр сохраняет боеспособность, и операторы дронов не сидят в окопах, а уничтожают врага техникой, этот рубеж будет держаться без проблем. Но если резервы не подойдут вовремя, врагу удастся продвинуться, и мы потеряем выгодный рубеж. Надеюсь, украинское командование видит обстановку и сможет вовремя среагировать", - подытожил он.

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Автор: 

Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4367) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424)


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Топ комментарии
+10
В тылу куча ментов, сбвушников, плокулолов, судей, ТЧКшников, охранников, бувших пенсионеров 45 летних. А резервов нету. Пусть Микола с Тарасом идут ваявать, да?
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13.06.2024 09:39
+7
Резерви є! - армія налічує 1млн солдатів а на передку 300тис
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13.06.2024 09:28
+5
А де їх брать ті резерви? Почитай шабаш ботів під новинами про мобілізацію на власному ж ресурсі і поясни - звідки візьмуться "резерви"?...
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13.06.2024 09:32
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13.06.2024 09:21 Ответить
Резерви є! - армія налічує 1млн солдатів а на передку 300тис
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13.06.2024 09:28 Ответить
І ще мільони контролерів та стратегів.
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13.06.2024 09:32 Ответить
Зараз вам розпишуть-"Ну ви ж розумієте,на складі в/ч десь під Уманью теж повинен хтось сидіти...."
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13.06.2024 09:38 Ответить
А де їх брать ті резерви? Почитай шабаш ботів під новинами про мобілізацію на власному ж ресурсі і поясни - звідки візьмуться "резерви"?...
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13.06.2024 09:32 Ответить
В тылу куча ментов, сбвушников, плокулолов, судей, ТЧКшников, охранников, бувших пенсионеров 45 летних. А резервов нету. Пусть Микола с Тарасом идут ваявать, да?
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13.06.2024 09:39 Ответить
От класичний приклад того про що говорю.
Тисячі мєнтов, ко-ко-ко, тисячі судєй, ко-ко-ко, син Парашенка, ко-ко-ко...
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13.06.2024 10:03 Ответить
Я не писал про сына Порошенко и про чьих либо детей мажоров. Не перекручивай. Я пишу про тех хто давал присягу, проходил службу и умеет обращаться с оружием. С чего они жопы в тылу греют?
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13.06.2024 10:18 Ответить
Ще напишеш, не переживай.
Там у вас довгий список кому треба йти воювати поперед вами. Аж до Потапа з Настьою...
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13.06.2024 10:29 Ответить
А ті почему тогда не в окопе? Тоже ждеш пока Павло Зибров пойдет на фронт?
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13.06.2024 10:30 Ответить
Я ж і кажу - класика. Весь набір ухилянта від А до Я.
Спасіпки за наочний приклад...
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13.06.2024 10:51 Ответить
а резервів нема, бо "я не народжений для війни", "нехай спочатку депутати", "я на економічном фронті", "я купив довідку і тепер обмежений або непридатний"
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13.06.2024 09:52 Ответить
Резервы есть. Это силовики различных структур, которые проходили службу, давали присягу и умеют владеть оружием, им всю жизнь налогоплательщики платили ЗП, а теперь когда пришло время встать на защиту страны они не хотят. Так если они не хотят, то почему я должен хотеть? И выходит, что воевать должен идти какой-та условный Тарас и Микола, защищать жопы этих самых силовиков. Кстати если орки тут все оккупируют, то силовики в первых рядах будут колаборантами. Особенно ТЧК и СП
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13.06.2024 10:23 Ответить
я підтримую мобілізацію поліції. Але мене як колишнього міліціонера , ображає про все життя платили з податків. Да я в міліції отримував менше за продавця в магазині, і ще мав купувати собі паливо на авто, купував саме авто, папір, компьютер, принтер, ремонт кабінету і т.д.
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13.06.2024 12:27 Ответить
повертайся та надихнеш всіх своїм прикладом, втікач
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13.06.2024 10:36 Ответить
А я не виїзджав, я ще в лютому 2022 повернувся з-за кордону та воюю. Зараз вивели на відновлення. А прапор американський , через старлінк. Сподіваюсь надихнув Вас ?
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13.06.2024 12:24 Ответить
народ воевать не хочет, хочет переговоров
Покажіть мені масові демонстрації жінок, які вимагають зупинити війну і почати переговори.
Навіть на росії приходять під МО просити повернути мобілізованих.
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13.06.2024 10:56 Ответить
Резервы на подходе: 50+ деды, зэки и уклонисты. Все збс.
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13.06.2024 10:55 Ответить
Зазвичай коли Бутусов попереджає, то меньш ніж за тиждень це трапляється.
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13.06.2024 11:34 Ответить
 
 