Надо усиливать резервы защитников Харьковщины, чтобы не потерять выгодные рубежи, - Бутусов
Своевременное пополнение воинов резервами позволит остановить врага и сохранить выгодные позиции на Харьковщине.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Чтобы тратить меньше сил в войне, надо усиливать вовремя тех, кто держится, чтобы потом не затыкать то, что провалилось. Ровно месяц назад, 12 мая, российские войска начали наступление на поселок Боровая на Купянском направлении, который обороняет 3-я штурмовая бригада. Эти тяжелые и интенсивные бои проходят без значительной огласки, но требуют внимания, враг наступает на широком фронте и пытается связать боем и выбить одно из самых боеспособных соединений ВСУ", - отметил журналист.
Бутусов рассказал, что за месяц боев в полосе 3 ОШБр потери РФ составили 866 ликвидированными и 1 720 ранеными.
42 рашистов были взяты в плен. В то же время уничтожено и поражено: 8 орудий, 5 САУ, 6 танков, 23 бронемашины и 21 миномет.
"Соотношение потерь по людям - россияне теряют даже не в разы, а на целый порядок больше. Я лично видел как россияне проводили атаки на один из наших опорников 3-й ошбр, бросая в бой сначала отделения из десяти солдат, потом группы из трех-четырех, а потом буквально по одному солдату. Видео самоубийственных атак одиночек обнародую когда позволит обстановка. Вражеские штурмовые роты стачиваются буквально до нуля. Но российское командование продолжает пополнять свою пехоту для продолжения атак", - пояснил он.
Бутусов отметил, что 3 ОШБр также требует немедленного пополнения, чтобы провести ротацию пехотных подразделений и продолжать уничтожать российские резервы с таким же высоким темпом.
"Обстановка для нас в целом очень тяжелая, но выгодная, поскольку россияне разбивают резервы о наш рубеж обороны, и тем самым не могут направить их на другие направления. Пока 3-я ошбр сохраняет боеспособность, и операторы дронов не сидят в окопах, а уничтожают врага техникой, этот рубеж будет держаться без проблем. Но если резервы не подойдут вовремя, врагу удастся продвинуться, и мы потеряем выгодный рубеж. Надеюсь, украинское командование видит обстановку и сможет вовремя среагировать", - подытожил он.
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Там у вас довгий список кому треба йти воювати поперед вами. Аж до Потапа з Настьою...
Спасіпки за наочний приклад...
Покажіть мені масові демонстрації жінок, які вимагають зупинити війну і почати переговори.
Навіть на росії приходять під МО просити повернути мобілізованих.