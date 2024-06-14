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Новости Война
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Путин заявил, что в Украине воюет 700 тысяч военных РФ

Путін заявив, що в Україні воює 700 тисяч військових РФ

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что на территории Украины воюет почти 700 тысяч российских военнослужащих.

Об этом правитель РФ сказал во время встречи с участниками образовательной программы для российских военных, участвовавших в войне против Украины, пишет "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что последний раз глава Кремля называл контингент российской армии в Украине в конце 2023 года. Тогда, по его словам, в войне против Украины было задействовано 617 тысяч военных РФ.

Как сообщал ранее Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 524 060 российских оккупантов.

Читайте также: В НАТО назвали "астрономическую цифру" потерь России на Харьковщине: 1000 военных погибшими ежедневно

Автор: 

армия РФ (19350) путин владимир (31311)


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Топ комментарии
+26
Путін злочинець,а не диктатор.Він терористі вбівця.
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14.06.2024 21:59
+24
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14.06.2024 22:02
+14
Тобто практично ВСІ сухопутні війська! Чи не час вже Японії почати забирати Курили та Сахалін, Фінляндії -- Карелію, Польщі -- Кролевець (Кенігсберг), замість того, щоб перейматися тим чи не розсердять путлера дії Заходу? При такому розвитку ситуації, дивись, і Китай підтягнеться, щоб повернути Забайкалля з Приамур'єм та Владивостоком, поки не пізно...
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14.06.2024 22:24
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От - **** - ше 200тис нагнав - недавно казав шо в Украіні 500 тис
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14.06.2024 21:57 Ответить
700 тис сировини для хробаків це круто, От лише скільки ВОЇНІВ СВІТЛА нищачи їх загине,
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14.06.2024 22:02 Ответить
А ви ось так взяли та й повірили маячні *****🤦
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14.06.2024 22:06 Ответить
Так він і тих рахує, хто давно у Кобзона. Патерь то нет!
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14.06.2024 22:12 Ответить
иди на путина дерьмо кацапское...!
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14.06.2024 22:56 Ответить
Путін злочинець,а не диктатор.Він терористі вбівця.
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14.06.2024 21:59 Ответить
Каждый щирий украинец просто обязан верить всему, что говорит товарищ путин!
Он же никогда не врёт, а всегда говорит только правду!!!
Так любители зрады?! Верите?
Молодцы )
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14.06.2024 21:59 Ответить
А які ще крім щирих бувають українці?
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14.06.2024 22:07 Ответить
Пугае захід

Вони ж в Україні воюють з НАТО. Але НАТО Навідьще не підьехало
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14.06.2024 22:00 Ответить
А НАТО швидше за все і не приїде на війну.Але півмільйона кацапчиків вже тю тю!!!
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14.06.2024 22:03 Ответить
От як пояснють таке велике кохання, до 700 000 вбивць ...українські ждуни ...московських оркив ...? Це бл... жах який, вони запустили в Україну з 19 р!
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14.06.2024 22:01 Ответить
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14.06.2024 22:02 Ответить
І ЦЕ ЗАЯВИЛА РАШИСТСЬКА ГНИДА, КОТРА ДО ПОЧАТКУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ,З ЄХИДНИМ ІПАЛОМ ,НА ВЕСЬ СВІТ ГОВОРИЛО , ЩО РАСЄЯНЕ І УКРАЇНЦІ "ЄДИНОВРОТ" І РАБСЄЯ , НІКОЛИ НЕ БУДЕ НАПАДАТИ НА УКРАЇНУ..ЩОБ ТИ РАШИСТСЬКЕ ПАДЛО СВОЄЮ БРЕХЛИВОЮ СЛЬЮНОЮ ,ЦІЄЇ Ж НОЧІ ЗАХЛИСНУВСЯ...
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14.06.2024 22:11 Ответить
С учётом.... И мертвые с косами стоят. И тишина....
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14.06.2024 22:13 Ответить
Жмурики.
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14.06.2024 22:17 Ответить
И шо?
Патерь нет?
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14.06.2024 22:19 Ответить
.." а вдоль дарогі мьортвиє с косамі стаят.")
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14.06.2024 22:20 Ответить
Тобто практично ВСІ сухопутні війська! Чи не час вже Японії почати забирати Курили та Сахалін, Фінляндії -- Карелію, Польщі -- Кролевець (Кенігсберг), замість того, щоб перейматися тим чи не розсердять путлера дії Заходу? При такому розвитку ситуації, дивись, і Китай підтягнеться, щоб повернути Забайкалля з Приамур'єм та Владивостоком, поки не пізно...
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14.06.2024 22:24 Ответить
А навіщо кетаю "підтягуватися " якщо ***** йому все те без "напрягу" вже і так віддав ?
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14.06.2024 23:00 Ответить
100 років тому так і було б. Але поява ЯЗ все змінила.
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15.06.2024 08:26 Ответить
Воювало…
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14.06.2024 22:24 Ответить
Воювало! Мінус 500 000 баранів - 200 000 залишок.

Цапюри ще сильні, численні. Але у нас виходу нема, як їх утілізовувати. Або вони нас
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14.06.2024 22:27 Ответить
Дайошь Юлю в санитарки.
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15.06.2024 00:41 Ответить
Облиште, колего. Ваш опонент зумів відмовитися від ілюзій. А такий крок поваги вартий.
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15.06.2024 05:13 Ответить
І що, 700 тис. жопоголових досі не змогли взяти Синьківку?

Це клоуни, а не "фторая армия мира"...
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14.06.2024 22:27 Ответить
***** ось бачиш твоє тупоголове мʼясо не змогло реалізувати твої вологі мрії , остання твоя надія ядерка , але в такому разі не стане тебе і твоєї тюрми народів
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14.06.2024 22:39 Ответить
Ось так українські чорноземи стають найродючішими в світі.
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14.06.2024 23:11 Ответить
Вже хтось писав що могутня армія не може бути могутньою якщо вона їде штурмувати посадку на звичайних мотоциклах
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14.06.2024 23:31 Ответить
💯👍🤝😁😂
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15.06.2024 18:52 Ответить

- Цеж їб*ть-копать...
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14.06.2024 23:34 Ответить
Це з кротофермою у владі, чи без?
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14.06.2024 23:57 Ответить
Щоб ви всі здохли, москальські вбивці, які прийшли на територію України. Ненавиджу, сволота!
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15.06.2024 00:16 Ответить
І ти, старе гбшне пуйло, щоб тебе чорти в сраку *бали!
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15.06.2024 00:18 Ответить
Рашиський злочинець нагнав в Україну майже половину всієї сухопутної армії і "успіхи грандіозні" за вісім місяців наступу ці виродки захопии два невеличкі зруйновані міста Авдієвку і Марїнку і десяток маленьких геть зруйнованих сіл ,втративши понад сто тисяч своїх так званих воїнів і тисячі одиниць техніки ,так воюють тільки тупі кацапи.
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15.06.2024 08:35 Ответить
Більше, і всі в землі
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15.06.2024 08:37 Ответить
 
 