Путин заявил, что в Украине воюет 700 тысяч военных РФ
Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что на территории Украины воюет почти 700 тысяч российских военнослужащих.
Об этом правитель РФ сказал во время встречи с участниками образовательной программы для российских военных, участвовавших в войне против Украины, пишет "УП", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что последний раз глава Кремля называл контингент российской армии в Украине в конце 2023 года. Тогда, по его словам, в войне против Украины было задействовано 617 тысяч военных РФ.
Как сообщал ранее Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 524 060 российских оккупантов.
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показать весь комментарий14.06.2024 21:59
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Он же никогда не врёт, а всегда говорит только правду!!!
Так любители зрады?! Верите?
Молодцы )
Вони ж в Україні воюють з НАТО. Але НАТО Навідьще не підьехало
Патерь нет?
Цапюри ще сильні, численні. Але у нас виходу нема, як їх утілізовувати. Або вони нас
Це клоуни, а не "фторая армия мира"...
- Цеж їб*ть-копать...