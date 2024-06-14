Путин заявил, что в Украине воюет 700 тысяч военных РФ

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что на территории Украины воюет почти 700 тысяч российских военнослужащих.

Об этом правитель РФ сказал во время встречи с участниками образовательной программы для российских военных, участвовавших в войне против Украины, пишет "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что последний раз глава Кремля называл контингент российской армии в Украине в конце 2023 года. Тогда, по его словам, в войне против Украины было задействовано 617 тысяч военных РФ.

Как сообщал ранее Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 524 060 российских оккупантов.

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