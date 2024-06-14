Общие боевые потери РФ с начала войны - около 524 060 человек (+1250 за сутки), 7936 танков, 13 818 артсистем, 15 234 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 524 060 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 524 060 (+1250) человек,
- танков - 7936 (+8) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 234 (+26) единицы,
- артиллерийских систем - 13 818 (+48) единиц,
- РСЗО - 1101 (+2) единица,
- средств ПВО - 849 (+3) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 097 (+22) единиц,
- крылатых ракет - 2286 (+1) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 854 (+60) единицы,
- специальной техники - 2310 (+16) единиц.
Топ комментарии
+23 Яр Холодний
показать весь комментарий14.06.2024 07:16
+15 Qq Qqq #455433
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+6 Qq Qqq #455433
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Таке враження, що у нас не війна, а якесь "виробництво смерті" для кацапів Правильно колись сказав мій товариш : "В Росії люди народжуються лише для того, щоб " геройски умереть за Родину!"
Чумардоси
228 870 - 524 060 як ти кажеш "виробництво" більше ніж вдічі
і так по всьому
Танки
4 042 - 7 936 майже вдвічі
ББМ
7 868 - 15 234 майже вдвічі
Арта (ствольна)
4 162 - 13 818 більш ніж втричі
Логістика
6 794 - 18 854 майже втричі
ППО
389 - 849 більше ніж вдічі
Спецтехніка
580 - 2 310 майже в четверо
і це при тому що пів року у нас була нестача зброї.
Питання ці 3,14раси вже почали чи вже закінчуюють
"Казенков"! Щось тебе "попірдолило"!
Ти вважаєш шо це смішно, як і твої анекдоти яким, як і тобі, вже сьомий десяток.
Рутина - перемолоть за рік без належного озброєння в рази більше кацапів і їхнього залізяччя чим за попередні два - рутина.
Гадав ти мінімум підполковник, а виявляється теж дві зірочки, тільки поменше і без шпал.
І яке право має "судить" про армію отаке "піджачне опудало"?
РУТИНА, и, ж. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Побоювання https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0 змін , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C відсутність https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F почуття https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE нового , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F слідування https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83 шаблону , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9 віджилим https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC правилам і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0 звичкам . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Неухильне https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F прагнення https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4 вперед , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C сміливість https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0 думки , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ясність https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0 перспективи , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C нетерпимість https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до .. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8 рутини - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%8C ось https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 характеризує https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C діяльність https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 ленінської https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F партії , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 неперевершений https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85 розмах https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD її https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9 революційної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8 роботи (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0 Ком . Укр., 5, 1960, 45).
"КДВО, о.Итуруп" - може чув про такий ненароком.
Балерина "в портупєї", з якого переляку ти вирішив що я військовий, срочну служив, а 25 років вислуги і на пенсію, ну ніяк не приваблювало.
Просвіт на погонах або два називають шпалами (хоча вони більше нагадують рельси) саме тому, що це вже було на шинельних петлицях в червоній армії. Ти ще скажи що кусок це не прапорщик, а рузумніше за прапорщика може бути лише старший прапорщик.
Окремий батальон управління, залив Касатка, Буревісник (погони голубі з трьома личками)
А щодо тебе - то я вгадав "Курок" роти охорони! "Через день - на ремень"! Раз сержант - значить або "комод", або "замок" Тобто або "розводяга", або "замначкара" Раз голубі погони - значить "батальйон забезпечення" якогось авіапідрозділу Такими я командував, ще коли зеленим лейтенантом був і ходив "начкаром" У "підрозділах забезпечення авіації в роти охорони набирали найбільш тупих - бо решта працювала з технікою Он - у сусідньому під"їзді твій "собрат по оружию" живе Два роки в Баграмі прослужив - а елементарної війни не бачив - бо за межі аеродрому не вибирався А ти - за межі того шматка скелі серед моря, яка "островом" зветься То про що ви "думку мать" можете? Ви д від зміникараулу та до зміни жили І "думки" у вас тільки дві було: "пожерти" і "поспать"! Аби не знав - то не казав-би!
Прям дід вангуй, да в караул ходили, раз в місяць, підміняли роту охорони, а коли нас перекинули на материк (під Чіту, через рік моєї строкової) цього вже не було.
Якби та "скеля" не мала такої потужної іхтіофауни, кацапи вже давно повернули б її японцям.
хлопчик - це майбутній солдат
а дівчинка - це майбутня матір, як повинна народити майбутнього солдата
З тих пір на кацапах нічого не змінилося
163! одиниці техніки та 1250! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 34, логістика 60!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 60 000!!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 524 000!!! це більше, ніж такий місир, як Рязань, кількість населення якого за 2 роки зменшилась на 8 000 рил.
Я поважаю і люблю свою собаку - і не важаю що вона москаль...
Також свиня, що стане моїм салом - варта доброго слова.
Краще нехай малюють що кацапи - це борсуки - борсуків не жалко