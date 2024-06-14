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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 524 060 человек (+1250 за сутки), 7936 танков, 13 818 артсистем, 15 234 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 524 060 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 524 060 (+1250) человек,
  • танков - 7936 (+8) единиц,
  • боевых бронированных машин - 15 234 (+26) единицы,
  • артиллерийских систем - 13 818 (+48) единиц,
  • РСЗО - 1101 (+2) единица,
  • средств ПВО - 849 (+3) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 097 (+22) единиц,
  • крылатых ракет - 2286 (+1) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 854 (+60) единицы,
  • специальной техники - 2310 (+16) единиц.

Также читайте: На юге за сутки ликвидировано 111 оккупантов и 30 единиц вооружения и военной техники россиян

Втрати ворога 13 червня

Автор: 

армия РФ (19350) Генштаб ВС (6322) ликвидация (3581) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+23
"Рутина"....
Таке враження, що у нас не війна, а якесь "виробництво смерті" для кацапів Правильно колись сказав мій товариш : "В Росії люди народжуються лише для того, щоб " геройски умереть за Родину!"
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14.06.2024 07:16
+15
Минув 3764 день москальсько-української війни.
163! одиниці техніки та 1250! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 34, логістика 60!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 60 000!!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 524 000!!! це більше, ніж такий місир, як Рязань, кількість населення якого за 2 роки зменшилась на 8 000 рил.
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14.06.2024 08:50
+6
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14.06.2024 08:53
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Правила форума Совет форумчан
Гучно було цієї ночі і ранком..
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14.06.2024 07:09 Ответить
"Рутина"....
Таке враження, що у нас не війна, а якесь "виробництво смерті" для кацапів Правильно колись сказав мій товариш : "В Росії люди народжуються лише для того, щоб " геройски умереть за Родину!"
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14.06.2024 07:16 Ответить
Краєм ока "зачепився" за статистику станом на кінець червня 23-го року (16 з хвостиком місяців війни) і станом на зараз, майже рік (11,5 місяців)
Чумардоси
228 870 - 524 060 як ти кажеш "виробництво" більше ніж вдічі
і так по всьому
Танки
4 042 - 7 936 майже вдвічі
ББМ
7 868 - 15 234 майже вдвічі
Арта (ствольна)
4 162 - 13 818 більш ніж втричі
Логістика
6 794 - 18 854 майже втричі
ППО
389 - 849 більше ніж вдічі
Спецтехніка
580 - 2 310 майже в четверо

і це при тому що пів року у нас була нестача зброї.
Питання ці 3,14раси вже почали чи вже закінчуюють
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14.06.2024 09:58 Ответить
"Казенков"! Щось тебе "попірдолило"! Я нічого не порівнював Я вказав на "виробництво смерті" А будь-яке виробництво має також тенденцію до "розширення" та "поглиблення"
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14.06.2024 10:17 Ответить
Не зрозуміла твоя реакція, хоча кидатись на людей в твоїй манері.
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14.06.2024 10:27 Ответить
Якщо ти не зрозумів мого першого коментаря - це твої особисті проблеми (19 чоловік зрозуміли а ти - ні!) Другий мій коментар (саме тобі адресований) розвиває твою ж думку Але тобі "знову в голови низько!"
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14.06.2024 11:44 Ответить
Розвиває мою думку, ти серйозно ?!!

"Казенков"! Щось тебе "попірдолило"!

 Ти вважаєш шо це смішно, як і твої анекдоти яким, як і тобі, вже сьомий десяток.
Рутина - перемолоть за рік без належного озброєння в рази більше кацапів і їхнього залізяччя чим за попередні два - рутина.
Гадав ти мінімум підполковник, а виявляється теж дві зірочки, тільки поменше і без шпал.
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14.06.2024 12:16 Ответить
Ти і до "менших зірочок" не доріс! Бачу - ти взагалі армію лише по телевізору бачив Бо на погонах (ще з часів ІІ Світової війни) не "шпали", а "просвіти" "Шпали" були на петлицях у старших офіцерів РСЧА - у перший період війни
І яке право має "судить" про армію отаке "піджачне опудало"?

РУТИНА, и, ж. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Побоювання https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0 змін , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C відсутність https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F почуття https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE нового , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F слідування https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83 шаблону , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9 віджилим https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC правилам і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0 звичкам . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Неухильне https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F прагнення https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4 вперед , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C сміливість https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0 думки , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ясність https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0 перспективи , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C нетерпимість https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до .. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8 рутини - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%8C ось https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 характеризує https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C діяльність https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 ленінської https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F партії , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 неперевершений https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85 розмах https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD її https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9 революційної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8 роботи (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0 Ком . Укр., 5, 1960, 45).
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14.06.2024 12:34 Ответить
Штабний сундук почав лайном кидатися
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14.06.2024 13:16 Ответить
Крейду з "пінжака" обтруси! Спробуй заперечить хоч щось з мною сказаного!
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14.06.2024 13:53 Ответить
Пінжак я одягав рази на три більше ніж краватку, а краватку коли женився і коли робив фото на закордонний паспорт.
"КДВО, о.Итуруп" - може чув про такий ненароком.
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14.06.2024 15:01 Ответить
Не бреши! Ти такий "військовий" - як я - балерина Бо ти не знаєш військової елементарщини!
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14.06.2024 18:56 Ответить
Собаки брешуть.
Балерина "в портупєї", з якого переляку ти вирішив що я військовий, срочну служив, а 25 років вислуги і на пенсію, ну ніяк не приваблювало.

Просвіт на погонах або два називають шпалами (хоча вони більше нагадують рельси) саме тому, що це вже було на шинельних петлицях в червоній армії. Ти ще скажи що кусок це не прапорщик, а рузумніше за прапорщика може бути лише старший прапорщик.
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14.06.2024 19:56 Ответить
Цікаво - чим ти займався на Ітурупі? (якщо ти там дійсно був?) Служив "підводником"? Тобто - на підводі возив "парашу" на свинарник? Бо навіть самий тупий "курок" з роти охорони не назве смужку на офіцерських погонах "шпалою" Про що я можу з тобою полемізувать - якщо ти елементарних речей не знаєш? Це все одно шо говорить з першокласником про принцип роботи синхрофазотрону
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14.06.2024 20:28 Ответить
Цікаво - в тебе це "старчиське" і вже не лікується? Ну з гумором зрозуміло, армія залишила свій відбиток, а впевненість в тому що існує тільки твоя думка, всі інші не правильні - тому що прапорщик? Зневага до співрозмовника, зовсім не відомої тобі людини і прагнення за будь що обмазати її лайном - нарцисизм свого роду, спосіб самозатвердитись?

Окремий батальон управління, залив Касатка, Буревісник (погони голубі з трьома личками)
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14.06.2024 23:02 Ответить
Казенков! А хіба ти думать умієш? Простеньку сентенцію співрозмовника розібрать не здатен - але все "бульби дмеш" про якусь "власну думку"! Нарцисизм пре саме від тебе - бо саме ти "самозакоханий в себе" Вважаєш, що ти щось значиш для суспільства Але от біда - суспільство так не вважає! І поважать тебе не бажає От ти і "казишся" від того та до людей чіпляєшся - "Ну оцініть мене, нарешті! А то я на вас ображуся!"
А щодо тебе - то я вгадав "Курок" роти охорони! "Через день - на ремень"! Раз сержант - значить або "комод", або "замок" Тобто або "розводяга", або "замначкара" Раз голубі погони - значить "батальйон забезпечення" якогось авіапідрозділу Такими я командував, ще коли зеленим лейтенантом був і ходив "начкаром" У "підрозділах забезпечення авіації в роти охорони набирали найбільш тупих - бо решта працювала з технікою Он - у сусідньому під"їзді твій "собрат по оружию" живе Два роки в Баграмі прослужив - а елементарної війни не бачив - бо за межі аеродрому не вибирався А ти - за межі того шматка скелі серед моря, яка "островом" зветься То про що ви "думку мать" можете? Ви д від зміникараулу та до зміни жили І "думки" у вас тільки дві було: "пожерти" і "поспать"! Аби не знав - то не казав-би!
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15.06.2024 07:48 Ответить
О, то ти вже за все суспільство вирішуєш, дивись на старість пупок не надірви. І що ти знаєш про суспільство, якщо все життя по військовим частинам та містечкам, та ще й з совковим довбокрякством.
Прям дід вангуй, да в караул ходили, раз в місяць, підміняли роту охорони, а коли нас перекинули на материк (під Чіту, через рік моєї строкової) цього вже не було.
Якби та "скеля" не мала такої потужної іхтіофауни, кацапи вже давно повернули б її японцям.
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15.06.2024 09:29 Ответить
Казенков! Слідкуй краще за собою! Ти навіть не помітив що з теми полеміки зліз на тему "сам дурак"! Бачиш як я тебе "прорахував? Людина з комплексом неповноцінності та завищеним "Его" Вважаєш себе генієм та інтелектуалом - а на практиці тебе "і в хєр не ставлять" оточуючі От ти і лізеш сюди - щоб користуючись анонімністю добиться уваги Адже тут тебе ніхто не знає …
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15.06.2024 13:12 Ответить
Того хто народився в ссср з дитинства вчили що
хлопчик - це майбутній солдат
а дівчинка - це майбутня матір, як повинна народити майбутнього солдата
З тих пір на кацапах нічого не змінилося
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14.06.2024 12:57 Ответить
цифру 523000 проскочили .
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14.06.2024 07:59 Ответить
Минув 3764 день москальсько-української війни.
163! одиниці техніки та 1250! чумардосів за день.
Арта 50!, броня 34, логістика 60!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 60 000!!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 524 000!!! це більше, ніж такий місир, як Рязань, кількість населення якого за 2 роки зменшилась на 8 000 рил.
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14.06.2024 08:50 Ответить
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14.06.2024 08:53 Ответить
Ерзянь - це добре. Але кортить мокшу (місто)...
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14.06.2024 09:14 Ответить
"місир" - це одруківка, чи так задумано?
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14.06.2024 13:02 Ответить
Чумардоси чотиризначні чісла, танки однозначні - дебіли ... (сумна кляча з орденом жеребця)
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14.06.2024 08:52 Ответить
Касети проти гольфкарів саме так і працюють ))
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14.06.2024 08:55 Ответить
рязань-хорошо, но адыгея как область - было приятнее
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14.06.2024 09:45 Ответить
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14.06.2024 09:58 Ответить
Хіба собака чи свиня заслужили того, щоб їх порівнювали з кацапами?
Я поважаю і люблю свою собаку - і не важаю що вона москаль...
Також свиня, що стане моїм салом - варта доброго слова.
Краще нехай малюють що кацапи - це борсуки - борсуків не жалко
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14.06.2024 13:01 Ответить
Поповнився свіжими кацапами казанок у пеклі 😁
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14.06.2024 10:47 Ответить
Ну,нічого ж не зрозуміло! 524 тисячі -це тільки вбитими чи вбитими і пораненими? Не дуже давно,Зельць проговорився про 150 тис вбитих,а тут пишуть про 524 тисячі ліквідованих....
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14.06.2024 22:16 Ответить
 
 