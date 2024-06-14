Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 524 060 осіб (+1250 за добу), 7936 танків, 13818 артсистем, 15234 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 524 060 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 524060 (+1250) осіб,

танків ‒ 7936 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 15234 (+26) од,

артилерійських систем – 13818 (+48) од,

РСЗВ – 1101 (+2) од,

засоби ППО ‒ 849 (+3) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11097 (+22),

крилаті ракети ‒ 2286 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18854 (+60) од,

спеціальна техніка ‒ 2310 (+16)

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