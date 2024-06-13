Втрати РФ у війні проти України вже становлять 350 000 вбитими й пораненими, - Остін
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 350 000 російських окупантів були ліквідовані або поранені.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) в четвер у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Лише з вересня минулого року у нових спробах атакувати росіяни втратили 2600 бойових машин, наголосив Остін.
За даними Генштабу ЗС, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 522 810 російських окупантів.
Топ коментарі
+12 Деніс Войцеховський
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+8 Злой Карлик
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Для русні - абсолютно прийнятні втрати. Враховуючи, що до них входять зєкі, нігри та хохли з ТОТ.
Не смотреть зэ-марафон это не простительно!!
Бо наш брехливий Генштаб дає цифру 523 тисячі
Зєля кілька місяців тому озвучував цифру у 133 тисячі дохлих кацапів.
350 тисяч
Дані Генштабу України.
523 тисячі
Різницю бачиш?
Навіть втрати ЧВК вагнер.
Читай уважніше новину.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 350 000 були ліквідовані або поранені, - Остін
Читай у себе те, що сам і висрав:
"Бо наш брехливий Генштаб..." - це ти про що? Може ти мав на увазі "наш - руЗький"? Тоді ОК.
І про яку "ображенку" Ви кажете? Я щось не зрозумів.
Але ж тобе це не хвилює - головне ж обісрати...провокатори, блдь.
"Зниклих безвісті" формально не рахують до вбитих та поранених, а їх можуть бути десятки тисяч (аби компенсації сім'ям вчасно не платити, хоча 95% з них по факту загинули).
В нас, до речі, 30 тис. зниклих безвісті...
15.05.2024 04:05