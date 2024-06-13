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Новини Війна
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Втрати РФ у війні проти України вже становлять 350 000 вбитими й пораненими, - Остін

Втрати РФ у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 350 000 російських окупантів були ліквідовані або поранені.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) в четвер у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Лише з вересня минулого року у нових спробах атакувати росіяни втратили 2600 бойових машин, наголосив Остін.

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За даними Генштабу ЗС, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 522 810 російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17491) ліквідація (3958) знищення (7307) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+12
Такими цифрами лише гуманістів лякати.
Для русні - абсолютно прийнятні втрати. Враховуючи, що до них входять зєкі, нігри та хохли з ТОТ.
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13.06.2024 12:45
+8
биомусор. беда что у нас погибают лучшие...
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13.06.2024 12:45
+7
Схиляюсь до того, що міністр оборони США Остін каже більш правдиві дані про втрати русні 350 тисяч.
Бо наш брехливий Генштаб дає цифру 523 тисячі
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13.06.2024 12:55
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Такими цифрами лише гуманістів лякати.
Для русні - абсолютно прийнятні втрати. Враховуючи, що до них входять зєкі, нігри та хохли з ТОТ.
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13.06.2024 12:45 Відповісти
биомусор. беда что у нас погибают лучшие...
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13.06.2024 12:45 Відповісти
Ну конечно, тебе лучше знать.
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13.06.2024 12:45 Відповісти
Остин лох!
Не смотреть зэ-марафон это не простительно!!
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13.06.2024 12:52 Відповісти
Схиляюсь до того, що міністр оборони США Остін каже більш правдиві дані про втрати русні 350 тисяч.
Бо наш брехливий Генштаб дає цифру 523 тисячі
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13.06.2024 12:55 Відповісти
523 -- це вбитими та пораненими.

Зєля кілька місяців тому озвучував цифру у 133 тисячі дохлих кацапів.
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13.06.2024 12:58 Відповісти
Втрати РФ у війні проти України вже становлять 350 000 вбитими й пораненими, - Остін
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13.06.2024 13:02 Відповісти
А в тебе є, мабуть, данні(таємні від усіх нас, звичайно!), що дають тобі право так заявляти? Чи ти просто..."я так думаю, Суліко".
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13.06.2024 13:05 Відповісти
Дані Міністерства оборони США.
350 тисяч
Дані Генштабу України.
523 тисячі

Різницю бачиш?
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13.06.2024 13:08 Відповісти
Лугандонці входять в перелік у Остіна чи ні?
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13.06.2024 13:39 Відповісти
Звичайно.
Навіть втрати ЧВК вагнер.
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13.06.2024 13:43 Відповісти
Звичайно це тобі сам Остін сказав?
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13.06.2024 13:50 Відповісти
Він всім це заявив.
Читай уважніше новину.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 350 000 були ліквідовані або поранені, - Остін
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13.06.2024 13:54 Відповісти
Так, так, - читай.
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13.06.2024 13:57 Відповісти
Так, входять
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13.06.2024 14:42 Відповісти
Я бачу у Остіна слово "щонайменше". Пояснить що воно означає?
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13.06.2024 13:53 Відповісти
Звернись до міністра оборони США Остіна, він тобі пояснить, що це означає.
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13.06.2024 13:56 Відповісти
Ну ти ж тут його "тлумачиш", заявляючи що ЗСУ брешуть. Так розкажи що означає "щонайменше"?
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13.06.2024 13:59 Відповісти
Де було сказано, що ЗСУ брешуть?
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13.06.2024 14:15 Відповісти
Ти або тупий і вже не пам'ятаєш, що сам і писав, або провокатор на зарплатні!
Читай у себе те, що сам і висрав:

"Бо наш брехливий Генштаб..." - це ти про що? Може ти мав на увазі "наш - руЗький"? Тоді ОК.
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13.06.2024 15:23 Відповісти
, не атакуйте вже так , оскільки він наш однодумець та акцентує, що зелена зграя бреше настільки, що вже й складно стриматись... А той, кому Ви "плюсуєте", ще та ображенка.
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13.06.2024 15:36 Відповісти
Ну, то хай навчиться трохи думати, а не просто "відгавкуватись".
І про яку "ображенку" Ви кажете? Я щось не зрозумів.
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13.06.2024 18:45 Відповісти
можливо, але тут багато адекватних із геть зірваними нервами, просто випускають пар після дій воманського чіхуа у ОПі дЄрьмака.
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13.06.2024 18:52 Відповісти
місячна ображенка
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13.06.2024 18:53 Відповісти
ОК, зрозумів.
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13.06.2024 19:00 Відповісти
А Остін шо, був там на передку і всіх перерахував? Чи може він загнав ВСІ ресурси в космосі, щоб вони перерахували? Навіть наші не передку кажуть, що втати з того боку дають менше, бо важко перерахувати ВСІ!
Але ж тобе це не хвилює - головне ж обісрати...провокатори, блдь.
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13.06.2024 15:26 Відповісти
це не Генштаб брехливий - це ти тупий. Захід не рахує узагалі знищений Вагнер ( а це + 100 тисяч людей ) і мобілізованих з ДНР - ЛНР - ще 50 тисяч. Бо вони фактично не були в армії росії.
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13.06.2024 15:17 Відповісти
Точних цифр не знає ніхто, навіть сама рашня.
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13.06.2024 13:00 Відповісти
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13.06.2024 13:06 Відповісти
Не сваріться, дівчата.
"Зниклих безвісті" формально не рахують до вбитих та поранених, а їх можуть бути десятки тисяч (аби компенсації сім'ям вчасно не платити, хоча 95% з них по факту загинули).
В нас, до речі, 30 тис. зниклих безвісті...
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13.06.2024 14:20 Відповісти
В Україні зареєстровані близько 38 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин

15.05.2024 04:05
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13.06.2024 14:23 Відповісти
Ще роів на 50 війни вистачить м'яса.
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13.06.2024 14:51 Відповісти
Для чого цитувати цього негра . Я більше довіряю нашому генштабу .
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13.06.2024 14:55 Відповісти
 
 