Втрати РФ у війні проти України вже становлять 350 000 вбитими й пораненими, - Остін

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 350 000 російських окупантів були ліквідовані або поранені.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) в четвер у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Лише з вересня минулого року у нових спробах атакувати росіяни втратили 2600 бойових машин, наголосив Остін.

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За даними Генштабу ЗС, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 522 810 російських окупантів.