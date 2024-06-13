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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 522 810 осіб (+980 за добу), 7928 танків, 13770 артсистем, 15208 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 522 810 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 522810 (+980) осіб / persons,
  • танків  ‒ 7928 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21) од,
  • артилерійських систем  – 13770 (+34) од,
  • РСЗВ  – 1099 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 846 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11075 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 2285 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2294 (+4)

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інфографіка

Автор: 

армія рф (17491) Генштаб ЗС (6618) ліквідація (3958) знищення (7307)


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13.06.2024 08:45 Відповісти
Та ж думка прийшла сьогодні.
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13.06.2024 09:01 Відповісти
Я їх давно особинами називаю.
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14.06.2024 01:04 Відповісти
Минув 3763 день москальсько-української війни.
136! одиниць техніки та 980 чумардосів за день.
Арта 34, броня 38, логістика 58!
Чумардоси 2й день підряд менше 1000, техніка тримається на рівні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 522 000!!! це більше, ніж такий місир, як Рязань, кількість населення якого за 2 роки зменшилась на 8 000 рил.
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13.06.2024 08:48 Відповісти
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13.06.2024 08:52 Відповісти
На жаль, високі втрати орків не зупиняють їх наступ на більшості ділянок фронту. Що робить, щоб переломити ситуацію, наше військове керівництво ?
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13.06.2024 11:14 Відповісти
Вже десятий рік говорять тобі - знищити потрібно ВСІХ росіян без винятку - чим ЗСУ і займаються...
Другого не дано.
Але 140 млн. кацапів одночасно знищити за один день - технічно неможливо.
Тому потрібен час.
Набирайся терпіння, друже...
Поки на кацапії дихає хоть один кацап - він буде лізти з палкою по полю поки його не задронять.
Навіть після смерті путіна ситуація не зміниться.
Війна - єдине що тримає кацапів в цьому житті.
ЗСУ, Україна та Союзники України - ПЕРЕМОЖЕМО разом - і перемога - коли рф назавжди зникне з політичних карт світу!!!
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13.06.2024 11:58 Відповісти
 
 