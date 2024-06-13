Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 522 810 осіб (+980 за добу), 7928 танків, 13770 артсистем, 15208 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 522 810 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 522810 (+980) осіб / persons,

танків ‒ 7928 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21) од,

артилерійських систем – 13770 (+34) од,

РСЗВ – 1099 (+0) од,

засоби ППО ‒ 846 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),

крилаті ракети ‒ 2285 (+5),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 2294 (+4)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РСЗВ "HIMARS" поцілив у ворожу пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2". ВIДЕО