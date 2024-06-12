РСЗВ "HIMARS" поцілив у ворожу пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2". ВIДЕО
Українські воїни за допомогою РСЗВ HIMARS знищили ворожу пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2" на донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
"РСЗВ HIMARS уражає російську пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2" на Донецькому напрямку. Відео воїнів 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ", - зазначає у дописі автор публікації.
Топ коментарі
+12 Amber
показати весь коментар12.06.2024 16:00
+11 Деніс Войцеховський
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+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар12.06.2024 15:53
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3.14дарас встиг, мабудь, запустити перед концертом кабздона...
Пускові - ось що цінне.
Вибух чітко між машинами, електроніка - в дірки.
тільки коли ці парнокопитні кацапи закінчвться?🙁