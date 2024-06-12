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РСЗВ "HIMARS" поцілив у ворожу пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою РСЗВ HIMARS знищили ворожу пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2" на донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"РСЗВ HIMARS уражає російську пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2" на Донецькому напрямку. Відео воїнів 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ", - зазначає у дописі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17491) ППО (3210) знищення (7307) Донецька область (8541) HIMARS (308)


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Топ коментарі
+12
Молодці наші хлопці , що ї@ошать окупантів цілодобо,
тільки коли ці парнокопитні кацапи закінчвться?🙁
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12.06.2024 16:00
+11
Ракети - хєрня, їх у них як дров.
Пускові - ось що цінне.
Вибух чітко між машинами, електроніка - в дірки.
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12.06.2024 16:03
+10
Сподіваюсь що чергові рашистські букіністі zдохлі...
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12.06.2024 15:53
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Сподіваюсь що чергові рашистські букіністі zдохлі...
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12.06.2024 15:53 Відповісти
2 ракети залишилося(((
3.14дарас встиг, мабудь, запустити перед концертом кабздона...
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12.06.2024 15:53 Відповісти
Ракети - хєрня, їх у них як дров.
Пускові - ось що цінне.
Вибух чітко між машинами, електроніка - в дірки.
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12.06.2024 16:03 Відповісти
кацапи вже давно, з початку війни, не виходять на бойове чергування з 4 ракетами.
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12.06.2024 16:11 Відповісти
не знав.....
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12.06.2024 16:17 Відповісти
Не з 4 а з 8 - може вони вже зарядили пускові тому і лишилося 2 ракети ( бо це не просто пускова а пусково - заряджаюча ).
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12.06.2024 17:13 Відповісти
Зарядити інші пускові - ви би хоч уважніше заголовок прочитали чи шо.
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12.06.2024 17:15 Відповісти
Молодці наші хлопці , що ї@ошать окупантів цілодобо,
тільки коли ці парнокопитні кацапи закінчвться?🙁
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12.06.2024 16:00 Відповісти
Потроху помалу вибивається московія , це добре
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12.06.2024 18:14 Відповісти
Десь далеко,поле без вирв.
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12.06.2024 18:26 Відповісти
Чудова робота
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12.06.2024 20:14 Відповісти
До пекла, потвори!
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13.06.2024 23:44 Відповісти
 
 