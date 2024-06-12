РСЗВ "HIMARS" поцілив у ворожу пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою РСЗВ HIMARS знищили ворожу пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2" на донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"РСЗВ HIMARS уражає російську пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2" на Донецькому напрямку. Відео воїнів 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ", - зазначає у дописі автор публікації.

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