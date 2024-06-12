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12 113 22

Новітній російський ЗРГК "Панцир-С1" догорає у полі на Луганщині. ВIДЕО

Новітній російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" знищено 10 червня на Луганщині ударом ракети GMLRS HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований уражений комплекс опублікований у соцмережах.

"Іронічно, але "Панцир" є головним засобом протиракетної оборони ЗС РФ і прикриває особливо важливі об'єкти саме від HIMARS. Але навіть самого себе ЗРГК прикрити не зміг. Знищений "Панцир" входив до складу 1-ї армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, яка прикриває Москву. Але всі сили навіть із Москви ворог змушений кидати на фронт", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Два новітні ворожі ЗРК "ТОР-М1" знищили українські воїни із РСЗВ M142 HIMARS. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російської пускової установки ЗРК Бук-М2 американським дроном-камікадзе Swithblade-600. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) ЗРК (206) Луганська область (4882)


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Топ коментарі
+11
Дірявий панцир у кацапів
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12.06.2024 10:14
+8
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12.06.2024 10:22
+5
Головне, що "ракети сработалі он всє..."
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12.06.2024 10:43
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Дірявий панцир у кацапів
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12.06.2024 10:14 Відповісти
Ізраїль теж багато знищив у Сирії таких "панцирів" = це ППО гoвно
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12.06.2024 13:39 Відповісти
Я так дивлюся,після того як США направило 60 помічників в посольство , ПВО у кацапів сильно зменьшилось за останній місяць.
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12.06.2024 10:17 Відповісти
зсу пво вже не перший місяць вибивають
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12.06.2024 10:19 Відповісти
Це зрозуміло , але щось змінилось після того як кацапи знищили Петріот і США в аварійному режими направили сюди 60 генералів.
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12.06.2024 10:21 Відповісти
60 генералів? Та щось замало.
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12.06.2024 10:44 Відповісти
60 військових. в т.ч були генерали .
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12.06.2024 10:50 Відповісти
Походу взагалі знищили не "петріот", а два тягачі MAN для ракет PAC-2/3 які везли заряджати ці ракети у пускову С-300. Цю пускову С-300 тоді теж знищили і ці два роліка в одному повідомлені чмо рф йшли.
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12.06.2024 11:00 Відповісти
спочатку кацапи радувались , що знищили С300 , але потім при детальному перегляді виявилося,що то були 2 пускові установки Петріот. І після цього США заборонили підтягувати Петріот до кордону до розгляду цього інциденту.
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12.06.2024 11:03 Відповісти
Ніт. ЗСУ навчились пускати ракети "Петріота" з С-300 і були знищені два заряджальних тягача MAN, які везли ракети до неї.
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12.06.2024 11:04 Відповісти
Ну і ця пускова С-300 поруч тоді нажаль теж була знищена
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12.06.2024 11:08 Відповісти
"Знищений" петріот сьогодні кінжал збив. 🤡
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12.06.2024 10:57 Відповісти
він що , одни в світі? звідки ви всі беретеся?
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12.06.2024 10:58 Відповісти
Це ті самі помічники, що втекли з посольства США за тиждень до повномасштабного вторгнення, чи вже інші?
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12.06.2024 13:21 Відповісти
ППО це не просто ППО...це великий бізнес...від потребує реклами і антиреклами на конкурентів...І для таких хитродупих товаріщєй типу Ердогана...купив С-400 хай тепер радіє
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12.06.2024 16:24 Відповісти
Ну ви жне знаєте , для чого Ердоган купував С-400?
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12.06.2024 16:29 Відповісти
Анало говнет )))
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12.06.2024 10:21 Відповісти
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12.06.2024 10:22 Відповісти
Головне, що "ракети сработалі он всє..."
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12.06.2024 10:43 Відповісти
"Хаймарсы" провели "Панцирю" ребрендинг!
Теперь он - "Аналоговнет и точка"....
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12.06.2024 11:39 Відповісти
Все кацапське лайно повинно згоріти в Украіні разом з кацапськими
тварюками , які пхаються до нас 😡
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12.06.2024 13:40 Відповісти
Сподіваюсь панцир згорів разом з екіпажем.
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12.06.2024 16:59 Відповісти
 
 