Новітній російський ЗРГК "Панцир-С1" догорає у полі на Луганщині. ВIДЕО
Новітній російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" знищено 10 червня на Луганщині ударом ракети GMLRS HIMARS.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований уражений комплекс опублікований у соцмережах.
"Іронічно, але "Панцир" є головним засобом протиракетної оборони ЗС РФ і прикриває особливо важливі об'єкти саме від HIMARS. Але навіть самого себе ЗРГК прикрити не зміг. Знищений "Панцир" входив до складу 1-ї армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, яка прикриває Москву. Але всі сили навіть із Москви ворог змушений кидати на фронт", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+11 Sergei M #570318
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+8 ирина ира #418568
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+5 Олександр Кирик
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тварюками , які пхаються до нас 😡