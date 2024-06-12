Новітній російський ЗРГК "Панцир-С1" догорає у полі на Луганщині. ВIДЕО

Новітній російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" знищено 10 червня на Луганщині ударом ракети GMLRS HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований уражений комплекс опублікований у соцмережах.

"Іронічно, але "Панцир" є головним засобом протиракетної оборони ЗС РФ і прикриває особливо важливі об'єкти саме від HIMARS. Але навіть самого себе ЗРГК прикрити не зміг. Знищений "Панцир" входив до складу 1-ї армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, яка прикриває Москву. Але всі сили навіть із Москви ворог змушений кидати на фронт", - зазначається у коментарі до відео.

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