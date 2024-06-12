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Знищення російської пускової установки ЗРК Бук-М2 американським дроном-камікадзе Swithblade-600. ВIДЕО

Українські воїни знищили російську пускову установку ЗРК Бук-М2 за допомогою дрона-камікадзе Swithblade-600 американського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійців опублікований у соцмережах.

"Російську вогневу установку зенітно-ракетної системи Бук-М2 при зміні позиції було виявлено українськими воїнами в глибокому тилу російських військ і вражено ударом американського дрона-камікадзе Swithblade-600. Очевидно, це має бути якась нова модифікація даного дрона, зі стійкою до РЕБ системою наведення і значно збільшеною дальністю. Бойова частина - кумулятивно-осколкова аналогічна бойовій частині протитанкової ракети Javelin", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Дрон-камікадзе влучає у ворожий ЗРК "Стрела-10", який намагається збити український БПЛА. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Бєлгородщині знищено частину ЗРК С-300/С-400. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

зброя (7471) США (23009) дрони (4748) ЗРК (206)


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Топ коментарі
+13
Не "фантазуй"! Горить соляра - попали в паливний бак А пускоова могла буть без ракет - вивозили з бойової позиції після "відпрацювання"
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12.06.2024 09:47
+11
трал це ви, Деніс)
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12.06.2024 09:46
+8
Гарна робота-респект...
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12.06.2024 09:40
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Палає добряче. Але схоже, що тільки трал.
Сподіваюсь, нові блейди таки стійкі до РЕБ, бо попередні показали себе аж ніяк.
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12.06.2024 09:36 Відповісти
трал це ви, Деніс)
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12.06.2024 09:46 Відповісти
Ага, на тралі фарба загорілась...
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12.06.2024 09:39 Відповісти
Не "фантазуй"! Горить соляра - попали в паливний бак А пускоова могла буть без ракет - вивозили з бойової позиції після "відпрацювання"
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12.06.2024 09:47 Відповісти
В молоко, ти подивись кому і на що він відповідав
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12.06.2024 10:29 Відповісти
Гарна робота-респект...
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12.06.2024 09:40 Відповісти
Пощастило , здається був основний удар в трал , але зачепило бак Бука і відбулось загоряння
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12.06.2024 09:49 Відповісти
Ожидаем-с очередной кацапский вой:
- А трал то за чьто? Эта же мирный трал, безаружный! Доколе?
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12.06.2024 09:51 Відповісти
good job guys..!
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12.06.2024 09:53 Відповісти
дрон-камікадзе Swithblade-600 відпрацював на всі 1000 %

дякуєм ЗСУ
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12.06.2024 10:10 Відповісти
"Глибокий тил" це десь під Воронежем?
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12.06.2024 10:12 Відповісти
пощастило що зайнялося
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12.06.2024 10:54 Відповісти
600 - це вам не пукавка 300 !
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12.06.2024 11:20 Відповісти
Загорелись топливные баки, это всё сгорит к монахам... неплохо влупили...
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12.06.2024 11:26 Відповісти
Не зрозумів куди поділись люди?Перед вибухом є,а потім різко немає Монтаж???
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12.06.2024 11:48 Відповісти
Т.е. они все должны были стоять рядом и делать селфи ? ...
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12.06.2024 13:27 Відповісти
За трал трєвожна...
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12.06.2024 11:56 Відповісти
Це ж звичайний квадрокоптер.
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12.06.2024 12:29 Відповісти
Именно. На свитчблейд ни разу не похоже, но главное - результат.
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12.06.2024 21:53 Відповісти
Нужно бить по центру. Тогда расфигячит и саму питарашенскую системку и пииарашкин мусоровоз
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12.06.2024 13:35 Відповісти
Поздравления питарашкам по москоу с Днем ПитаРашки будет?
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12.06.2024 13:36 Відповісти
Вже привітали: відмінусували два радари в Криму.
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12.06.2024 16:07 Відповісти
Що це.. А ,щось горить...м ..да,точно горить..
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12.06.2024 21:08 Відповісти
 
 