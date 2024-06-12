Знищення російської пускової установки ЗРК Бук-М2 американським дроном-камікадзе Swithblade-600. ВIДЕО

Українські воїни знищили російську пускову установку ЗРК Бук-М2 за допомогою дрона-камікадзе Swithblade-600 американського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійців опублікований у соцмережах.

"Російську вогневу установку зенітно-ракетної системи Бук-М2 при зміні позиції було виявлено українськими воїнами в глибокому тилу російських військ і вражено ударом американського дрона-камікадзе Swithblade-600. Очевидно, це має бути якась нова модифікація даного дрона, зі стійкою до РЕБ системою наведення і значно збільшеною дальністю. Бойова частина - кумулятивно-осколкова аналогічна бойовій частині протитанкової ракети Javelin", - зазначає у коментарі автор публікації.

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