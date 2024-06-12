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21 205 23

Уничтожение российской пусковой установки ЗРК Бук-М2 американским дроном-камикадзе Swithblade-600. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российскую пусковую установку ЗРК Бук-М2 с помощью дрона-камикадзе Swithblade-600 американского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях.

"Российская огневая установка зенитно-ракетной системы Бук-М2 при смене позиции была обнаружена украинскими воинами в глубоком тылу российских войск и поражена ударом американского дрона-камикадзе Swithblade-600. Очевидно, это должна быть какая-то новая модификация данного дрона, с устойчивой к РЭБ системой наведения и значительно увеличенной дальностью. Боевая часть - кумулятивно-осколочная, аналогичная боевой части противотанковой ракеты Javelin", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Дрон-камикадзе попадает во вражеский ЗРК "Стрела-10", пытающийся сбить украинский БПЛА. ВИДЕО

Также читайте: США помогают Украине с БПЛА от разведки до сопровождения производства, - Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский

Автор: 

оружие (10219) США (26743) дроны (3951) ЗРК (200)


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Топ комментарии
+13
Не "фантазуй"! Горить соляра - попали в паливний бак А пускоова могла буть без ракет - вивозили з бойової позиції після "відпрацювання"
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12.06.2024 09:47
+11
трал це ви, Деніс)
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12.06.2024 09:46
+8
Гарна робота-респект...
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12.06.2024 09:40
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Палає добряче. Але схоже, що тільки трал.
Сподіваюсь, нові блейди таки стійкі до РЕБ, бо попередні показали себе аж ніяк.
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12.06.2024 09:36 Ответить
трал це ви, Деніс)
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12.06.2024 09:46 Ответить
Ага, на тралі фарба загорілась...
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12.06.2024 09:39 Ответить
Не "фантазуй"! Горить соляра - попали в паливний бак А пускоова могла буть без ракет - вивозили з бойової позиції після "відпрацювання"
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12.06.2024 09:47 Ответить
В молоко, ти подивись кому і на що він відповідав
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12.06.2024 10:29 Ответить
Гарна робота-респект...
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12.06.2024 09:40 Ответить
Пощастило , здається був основний удар в трал , але зачепило бак Бука і відбулось загоряння
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12.06.2024 09:49 Ответить
Ожидаем-с очередной кацапский вой:
- А трал то за чьто? Эта же мирный трал, безаружный! Доколе?
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12.06.2024 09:51 Ответить
good job guys..!
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12.06.2024 09:53 Ответить
дрон-камікадзе Swithblade-600 відпрацював на всі 1000 %

дякуєм ЗСУ
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12.06.2024 10:10 Ответить
"Глибокий тил" це десь під Воронежем?
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12.06.2024 10:12 Ответить
пощастило що зайнялося
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12.06.2024 10:54 Ответить
600 - це вам не пукавка 300 !
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12.06.2024 11:20 Ответить
Загорелись топливные баки, это всё сгорит к монахам... неплохо влупили...
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12.06.2024 11:26 Ответить
Не зрозумів куди поділись люди?Перед вибухом є,а потім різко немає Монтаж???
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12.06.2024 11:48 Ответить
Т.е. они все должны были стоять рядом и делать селфи ? ...
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12.06.2024 13:27 Ответить
За трал трєвожна...
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12.06.2024 11:56 Ответить
Це ж звичайний квадрокоптер.
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12.06.2024 12:29 Ответить
Именно. На свитчблейд ни разу не похоже, но главное - результат.
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12.06.2024 21:53 Ответить
Нужно бить по центру. Тогда расфигячит и саму питарашенскую системку и пииарашкин мусоровоз
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12.06.2024 13:35 Ответить
Поздравления питарашкам по москоу с Днем ПитаРашки будет?
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12.06.2024 13:36 Ответить
Вже привітали: відмінусували два радари в Криму.
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12.06.2024 16:07 Ответить
Що це.. А ,щось горить...м ..да,точно горить..
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12.06.2024 21:08 Ответить
 
 