Уничтожение российской пусковой установки ЗРК Бук-М2 американским дроном-камикадзе Swithblade-600. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российскую пусковую установку ЗРК Бук-М2 с помощью дрона-камикадзе Swithblade-600 американского производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях.
"Российская огневая установка зенитно-ракетной системы Бук-М2 при смене позиции была обнаружена украинскими воинами в глубоком тылу российских войск и поражена ударом американского дрона-камикадзе Swithblade-600. Очевидно, это должна быть какая-то новая модификация данного дрона, с устойчивой к РЭБ системой наведения и значительно увеличенной дальностью. Боевая часть - кумулятивно-осколочная, аналогичная боевой части противотанковой ракеты Javelin", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Сподіваюсь, нові блейди таки стійкі до РЕБ, бо попередні показали себе аж ніяк.
- А трал то за чьто? Эта же мирный трал, безаружный! Доколе?
дякуєм ЗСУ