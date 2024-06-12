РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10025 посетителей онлайн
Новости
1 824 9

США помогают Украине с БПЛА от разведки до сопровождения производства, - Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський

США задействованы в изготовлении украинских дронов, начиная с этапа разведки и заканчивая сопровождением производства.

Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Работа с союзниками - это один из важнейших элементов, потому что... мы ищем стабильные источники поставок запчастей, средств. Четко понимаем, что не все производит Украина, и нам необходимо использовать иностранные элементы, те же тепловизионные камеры, магниты к роторам в двигателях", - отметил Сухаревский.

Отвечая на вопрос непосредственно о сотрудничестве с США, Сухаревский сказал: "США - это один из наших стратегических партнеров. Да, они задействованы во многих моментах: начиная от разведки и завершая производством и сопровождением этого производства".

Также он добавил, что с Францией продолжается сотрудничество в плане модернизации тех дронов, которые они планировали передать Украине.

"Норвегия, Испания, Канада, Южная Корея - сотрудничество идет, в частности, и на уровне командования Сил беспилотных систем, и по всем абсолютно направлениям", - сказал командующий.

Напомним, 10 июня полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Также читайте: Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ будут комплектоваться на 80% за счет рекрутинга, - Сухаревский

Автор: 

производство (467) США (26743) Сухаревский Вадим (50) дроны (3951) Силы беспилотных систем (93)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знову цей командувач якому простий і порядний дрон не потрібен
під цяс війни? - гуляй , масік
показать весь комментарий
12.06.2024 01:33 Ответить
А чому сьогодні розкрив мало технічної військової інформації ?

Тільки плани?
Кацапи чекають більшого…
показать весь комментарий
12.06.2024 07:40 Ответить
таке враження що їх там дуподятлів штампують...
показать весь комментарий
12.06.2024 01:35 Ответить
Главное всё всем рассказать )
показать весь комментарий
12.06.2024 03:21 Ответить
Як казав наш командир - щось забагато командирів розвелося..
показать весь комментарий
12.06.2024 03:58 Ответить
ЗСУ потрібен КОМАНДУЮЧИЙ. а не черговий прес-секретар Базік в нас і так багато Думаю,що не з того він почав службу на новій посаді?
показать весь комментарий
12.06.2024 04:34 Ответить
Цікаво, а він на електроніці хоть розуміється... А інакше це просто новий локшинатор...
показать весь комментарий
12.06.2024 08:03 Ответить
Сколько гавнюков, и так быстро набежало, просто удивительно!
показать весь комментарий
12.06.2024 10:50 Ответить
Сухаревський Вадим Олегович

13 квітня 2014 року взяв участь у першому бою війни на Донбасі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_2014_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 біля Семенівки у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D0%91%D0%A3) спецпідрозділу СБУ «Альфа» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] Старший лейтенант Сухаревський, всупереч наказу «не відкривати вогонь», відкрив вогонь зі свого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0 БТР по бойовиках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Гіркіна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .

16 серпня 2014 року був поранений у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC боях під Красним .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-10 [10]

З 2014 по 2016 рік навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського .

З 2016-го - командир https://uk.wikipedia.org/wiki/503-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 1-го лінійного батальйону https://uk.wikipedia.org/wiki/36-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 36-ї бригади морської піхоти . Виконував завдання на Маріупольському напрямку.

У червні 2020 року отримав звання підполковника.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]

З 2021 року - начальник штабу https://uk.wikipedia.org/wiki/35-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського .

З лютого 2022 року[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ] - командир https://uk.wikipedia.org/wiki/59-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]

18 червня 2022 року нагороджений званням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Героя України . На той час мав звання полковника.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-OP220618-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14]

9 лютого 2024 року - очолив новостворені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сили безпілотних систем Збройних сил України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]

10 лютого 2024 року призначено заступником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головнокомандувача Збройних сил України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16]

10 червня 2024 року Сухаревського призначено призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністром оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рустемом Умєровим .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17]
показать весь комментарий
12.06.2024 10:52 Ответить
 
 