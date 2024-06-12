США помогают Украине с БПЛА от разведки до сопровождения производства, - Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский

США задействованы в изготовлении украинских дронов, начиная с этапа разведки и заканчивая сопровождением производства.

Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Работа с союзниками - это один из важнейших элементов, потому что... мы ищем стабильные источники поставок запчастей, средств. Четко понимаем, что не все производит Украина, и нам необходимо использовать иностранные элементы, те же тепловизионные камеры, магниты к роторам в двигателях", - отметил Сухаревский.

Отвечая на вопрос непосредственно о сотрудничестве с США, Сухаревский сказал: "США - это один из наших стратегических партнеров. Да, они задействованы во многих моментах: начиная от разведки и завершая производством и сопровождением этого производства".

Также он добавил, что с Францией продолжается сотрудничество в плане модернизации тех дронов, которые они планировали передать Украине.

"Норвегия, Испания, Канада, Южная Корея - сотрудничество идет, в частности, и на уровне командования Сил беспилотных систем, и по всем абсолютно направлениям", - сказал командующий.

Напомним, 10 июня полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

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