США допомагають Україні з БпЛА від розвідки до супроводу виробництва, - Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський

США задіяні у виготовленні українських дронів, починаючи з етапу розвідки і завершуючи супроводом виробництва.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Робота із союзниками - це один з найважливіших елементів, тому що... ми шукаємо стабільні джерела постачання запчастин, засобів. Чітко розуміємо, що не все виробляє Україна і що нам необхідно використовувати іноземні елементи, ті ж тепловізійні камери, магніти до роторів у двигунах", - зазначив Сухаревський.

Відповідаючи на запитання безпосередньо про співпрацю зі США, Сухаревський сказав: "США - це один з наших стратегічних партнерів. Так, вони задіяні в багатьох моментах: починаючи від розвідки і завершуючи виробництвом і супроводом цього виробництва".

Також він додав, що з Францією триває співпраця в плані модернізації тих дронів, які вони планували передати Україні.

"Норвегія, Іспанія, Канада, Південна Корея - співпраця йде, зокрема, і на рівні командування Сил безпілотних систем, і за всіма абсолютно напрямами", - пояснив командувач.

Нагадаємо 10 червня полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

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