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Новейший российский ЗРГК "Панцирь-С1" догорает в поле на Луганщине. ВИДЕО

Новейший российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" уничтожен 10 июня на Луганщине ударом ракеты GMLRS HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят пораженный комплекс опубликована в соцсетях.

"Иронично, но "Панцирь" является главным средством противоракетной обороны ВС РФ и прикрывает особо важные объекты именно от HIMARS. Но даже самого себя ЗРПК прикрыть не смог. Уничтоженный "Панцирь" входил в состав 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая прикрывает Москву. Но все силы даже из Москвы враг вынужден бросать на фронт", - отмечается в комментарии к видео.

Также читайте: На ВОТ Луганщины российские захватчики возобновили облавы на мужчин для принудительной мобилизации

Также смотрите: Уничтожение российской пусковой установки ЗРК Бук-М2 американским дроном-камикадзе Swithblade-600. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6974) ЗРК (200) Луганская область (6499)


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Топ комментарии
+11
Дірявий панцир у кацапів
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12.06.2024 10:14
+8
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12.06.2024 10:22
+5
Головне, що "ракети сработалі он всє..."
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12.06.2024 10:43
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Дірявий панцир у кацапів
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12.06.2024 10:14 Ответить
Ізраїль теж багато знищив у Сирії таких "панцирів" = це ППО гoвно
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12.06.2024 13:39 Ответить
Я так дивлюся,після того як США направило 60 помічників в посольство , ПВО у кацапів сильно зменьшилось за останній місяць.
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12.06.2024 10:17 Ответить
зсу пво вже не перший місяць вибивають
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12.06.2024 10:19 Ответить
Це зрозуміло , але щось змінилось після того як кацапи знищили Петріот і США в аварійному режими направили сюди 60 генералів.
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12.06.2024 10:21 Ответить
60 генералів? Та щось замало.
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12.06.2024 10:44 Ответить
60 військових. в т.ч були генерали .
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12.06.2024 10:50 Ответить
Походу взагалі знищили не "петріот", а два тягачі MAN для ракет PAC-2/3 які везли заряджати ці ракети у пускову С-300. Цю пускову С-300 тоді теж знищили і ці два роліка в одному повідомлені чмо рф йшли.
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12.06.2024 11:00 Ответить
спочатку кацапи радувались , що знищили С300 , але потім при детальному перегляді виявилося,що то були 2 пускові установки Петріот. І після цього США заборонили підтягувати Петріот до кордону до розгляду цього інциденту.
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12.06.2024 11:03 Ответить
Ніт. ЗСУ навчились пускати ракети "Петріота" з С-300 і були знищені два заряджальних тягача MAN, які везли ракети до неї.
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12.06.2024 11:04 Ответить
Ну і ця пускова С-300 поруч тоді нажаль теж була знищена
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12.06.2024 11:08 Ответить
"Знищений" петріот сьогодні кінжал збив. 🤡
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12.06.2024 10:57 Ответить
він що , одни в світі? звідки ви всі беретеся?
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12.06.2024 10:58 Ответить
Це ті самі помічники, що втекли з посольства США за тиждень до повномасштабного вторгнення, чи вже інші?
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12.06.2024 13:21 Ответить
ППО це не просто ППО...це великий бізнес...від потребує реклами і антиреклами на конкурентів...І для таких хитродупих товаріщєй типу Ердогана...купив С-400 хай тепер радіє
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12.06.2024 16:24 Ответить
Ну ви жне знаєте , для чого Ердоган купував С-400?
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12.06.2024 16:29 Ответить
Анало говнет )))
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12.06.2024 10:21 Ответить
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12.06.2024 10:22 Ответить
Головне, що "ракети сработалі он всє..."
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12.06.2024 10:43 Ответить
"Хаймарсы" провели "Панцирю" ребрендинг!
Теперь он - "Аналоговнет и точка"....
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12.06.2024 11:39 Ответить
Все кацапське лайно повинно згоріти в Украіні разом з кацапськими
тварюками , які пхаються до нас 😡
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12.06.2024 13:40 Ответить
Сподіваюсь панцир згорів разом з екіпажем.
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12.06.2024 16:59 Ответить
 
 