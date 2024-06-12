Новейший российский ЗРГК "Панцирь-С1" догорает в поле на Луганщине. ВИДЕО

Новейший российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" уничтожен 10 июня на Луганщине ударом ракеты GMLRS HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят пораженный комплекс опубликована в соцсетях.

"Иронично, но "Панцирь" является главным средством противоракетной обороны ВС РФ и прикрывает особо важные объекты именно от HIMARS. Но даже самого себя ЗРПК прикрыть не смог. Уничтоженный "Панцирь" входил в состав 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая прикрывает Москву. Но все силы даже из Москвы враг вынужден бросать на фронт", - отмечается в комментарии к видео.

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