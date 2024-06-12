РСЗО "HIMARS" попал во вражескую пуско-зарядную установку 9А316 комплекса 9K317 "Бук-М2". ВИДЕО
Украинские воины с помощью РСЗО HIMARS уничтожили вражескую пуско-зарядную установку 9А316 комплекса 9K317 "Бук-М2" на донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
"РСЗО HIMARS поражает российскую пуско-зарядную установку 9А316 комплекса 9K317 "Бук-М2" на Донецком направлении. Видео воинов 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ", - отмечает в заметке автор публикации.
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3.14дарас встиг, мабудь, запустити перед концертом кабздона...
Пускові - ось що цінне.
Вибух чітко між машинами, електроніка - в дірки.
тільки коли ці парнокопитні кацапи закінчвться?🙁