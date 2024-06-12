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РСЗО "HIMARS" попал во вражескую пуско-зарядную установку 9А316 комплекса 9K317 "Бук-М2". ВИДЕО

Украинские воины с помощью РСЗО HIMARS уничтожили вражескую пуско-зарядную установку 9А316 комплекса 9K317 "Бук-М2" на донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"РСЗО HIMARS поражает российскую пуско-зарядную установку 9А316 комплекса 9K317 "Бук-М2" на Донецком направлении. Видео воинов 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ", - отмечает в заметке автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19307) ПВО (2765) уничтожение (6974) Донецкая область (9700) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+12
Молодці наші хлопці , що ї@ошать окупантів цілодобо,
тільки коли ці парнокопитні кацапи закінчвться?🙁
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12.06.2024 16:00
+11
Ракети - хєрня, їх у них як дров.
Пускові - ось що цінне.
Вибух чітко між машинами, електроніка - в дірки.
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12.06.2024 16:03
+10
Сподіваюсь що чергові рашистські букіністі zдохлі...
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12.06.2024 15:53
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Сподіваюсь що чергові рашистські букіністі zдохлі...
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12.06.2024 15:53 Ответить
2 ракети залишилося(((
3.14дарас встиг, мабудь, запустити перед концертом кабздона...
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12.06.2024 15:53 Ответить
Ракети - хєрня, їх у них як дров.
Пускові - ось що цінне.
Вибух чітко між машинами, електроніка - в дірки.
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12.06.2024 16:03 Ответить
кацапи вже давно, з початку війни, не виходять на бойове чергування з 4 ракетами.
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12.06.2024 16:11 Ответить
не знав.....
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12.06.2024 16:17 Ответить
Не з 4 а з 8 - може вони вже зарядили пускові тому і лишилося 2 ракети ( бо це не просто пускова а пусково - заряджаюча ).
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12.06.2024 17:13 Ответить
Зарядити інші пускові - ви би хоч уважніше заголовок прочитали чи шо.
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12.06.2024 17:15 Ответить
Молодці наші хлопці , що ї@ошать окупантів цілодобо,
тільки коли ці парнокопитні кацапи закінчвться?🙁
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12.06.2024 16:00 Ответить
Потроху помалу вибивається московія , це добре
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12.06.2024 18:14 Ответить
Десь далеко,поле без вирв.
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12.06.2024 18:26 Ответить
Чудова робота
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12.06.2024 20:14 Ответить
До пекла, потвори!
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13.06.2024 23:44 Ответить
 
 