Общие боевые потери РФ с начала войны - около 522 810 человек (+980 за сутки), 7928 танков, 13 770 артсистем, 15 208 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 522 810 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 522 810 (+980) человек,

танков - 7928 (+17) единиц,

боевых бронированных машин - 15 208 (+21) единиц,

артиллерийских систем - 13 770 (+34) единиц,

РСЗО - 1099 (+0) единиц,

средств ПВО - 846 (+2) единиц,

самолетов - 359 (+0) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 075 (+33) единиц,

крылатых ракет - 2285 (+5) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 18 794 (+58) единицы,

специальной техники - 2294 (+4) единицы.

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