Общие боевые потери РФ с начала войны - около 522 810 человек (+980 за сутки), 7928 танков, 13 770 артсистем, 15 208 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 522 810 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 522 810 (+980) человек,
- танков - 7928 (+17) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 208 (+21) единиц,
- артиллерийских систем - 13 770 (+34) единиц,
- РСЗО - 1099 (+0) единиц,
- средств ПВО - 846 (+2) единиц,
- самолетов - 359 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 075 (+33) единиц,
- крылатых ракет - 2285 (+5) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 794 (+58) единицы,
- специальной техники - 2294 (+4) единицы.
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136! одиниць техніки та 980 чумардосів за день.
Арта 34, броня 38, логістика 58!
Чумардоси 2й день підряд менше 1000, техніка тримається на рівні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 522 000!!! це більше, ніж такий місир, як Рязань, кількість населення якого за 2 роки зменшилась на 8 000 рил.
Другого не дано.
Але 140 млн. кацапів одночасно знищити за один день - технічно неможливо.
Тому потрібен час.
Набирайся терпіння, друже...
Поки на кацапії дихає хоть один кацап - він буде лізти з палкою по полю поки його не задронять.
Навіть після смерті путіна ситуація не зміниться.
Війна - єдине що тримає кацапів в цьому житті.
ЗСУ, Україна та Союзники України - ПЕРЕМОЖЕМО разом - і перемога - коли рф назавжди зникне з політичних карт світу!!!