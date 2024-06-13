За минувшие сутки произошло 108 боевых столкновений, горячее всего было на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 12 июня произошло 108 боевых столкновений. Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы территории Украины

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара с применением десяти ракет и 34 авиационных удара с применением 48 КАБов, задействовал 513 дронов-камикадзе. Осуществил 2874 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений. Попытки врага приблизиться к нашим позициям в районах Липцев, Волчанска и Тихого успеха не имели.

На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 13. Оккупанты проводили активные наступательные действия в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Песчаного и Мясожаровки. Девять атак завершились неудачей для противника, продолжаются бои в районах Петропавловки, Песчаного и Мясожаровки. Ситуация контролируемая. По предварительной информации враг потерял на Купянском направлении 31 человека погибшими и ранеными и два автомобиля.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении агрессор десять раз атаковал наши позиции в районах Дружелюбовки, Тернов, Невского и Серебрянского леса. Девять атак успешно отражены нашими защитниками. Продолжается бой в районе Дружелюбовки.

Напряженная ситуация на Сиверском направлении. Враг 14 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с оборонительных позиций. В районах Спирного и Раздолевки продолжаются бои. Силами обороны принимаются меры по недопущению продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

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На Краматорском направлении потерпели неудачу десять попыток российских оккупационных войск продвинуться вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Ситуация под контролем защитников Украины.

Горячей остается обстановка на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Евгеновка, Новопокровское и Новоселовка Первая. Ситуация обострена, боестолкновения продолжаются. Российские оккупанты несут потери. По предварительной информации, в течение дня агрессор потерял более 180 человек погибшими и ранеными. Наши защитники уничтожили три пушки и пять автомобилей. Кроме того, повреждения получили один танк, три пушки и автомобиль противника.

На Кураховском направлении количество атак врага за сегодня увеличилось до 11. Российские захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районах Нетайлово, Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Напряженной остается ситуация в районе Красногоровки, где оккупанты проявляют наибольшую активность.

На Времевском направлении пять штурмовых действий противника вблизи Водяного и Урожайного успеха не имели.

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Боевые действия на юге

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. Всего с начала суток враг пытался пять раз выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Потерь позиций и территорий не допущено.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары по врагу

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем средствам ПВО противника, артиллерийской системе и району сосредоточения личного состава и военной техники.