На Кураховском направлении отбиты 6 вражеских атак, в настоящее время продолжаются бои в районе Красногоровки, - Генштаб

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 89. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и атаковать на нескольких направлениях, наиболее активно - на Покровском. Силы обороны держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении противник безуспешно пытался продвинуться вперед пять раз. По предварительной информации, сегодня враг здесь потерял более 90 военнослужащих. Уничтожена одна боевая бронированная машина, одна артсистема, пять единиц автомобильной техники и одна единица специальной. Повреждены шесть артиллерийских систем, один автомобиль и шесть единиц специальной техники.

На Купянском направлении оккупанты активизировались в районе Тернов. Всего за день на направлении произошло 12 боевых столкновений, 5 из которых еще продолжается. Враг несет потери.

Боевые действия на Востоке

На Северском и Краматорском направлениях количество штурмовых действий оккупантов возросло до 13 и 8 соответственно. В целом, по предварительным данным, агрессор потерял на этих направлениях 73 человека погибшими и 122 - ранеными. Силами обороны уничтожено четыре российские боевые бронированные машины, семь автомобилей и одну пушку. Повреждены танк, три ББМ, две единицы автомобильной техники и четыре артсистемы.

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До сих пор горячее всего на Покровском направлении. Из 31 атаки врага 12 еще продолжаются. Боестолкновения проходят в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки, Сокола, Новопокровска и Нетайлово.

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки. Сейчас это уже седьмая попытка врага улучшить на направлении свое положение за сегодня.

Обстановка на Юге

На Приднепровском направлении второй раз за сегодня идут бои в районе Крынок. Наши защитники держат занятые позиции.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 521 830 человек (+980 за сутки), 7911 танков, 13736 артсистем, 15187 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА