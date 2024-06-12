Общие боевые потери РФ с начала войны - около 521 830 человек (+980 за сутки), 7911 танков, 13 736 артсистем, 15 187 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 521 830 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 521 830 (+980) человек,
- танков - 7911 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 187 (+11) единиц,
- артиллерийских систем - 13 736 (+46) единиц,
- РСЗО - 1099 (+0) единиц,
- средств ПВО - 844 (+2) единицы,
- самолетов - 359 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 042 (+19) единицы,
- крылатых ракет - 2280 (+2) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 736 (+60) единиц,
- специальной техники - 2290 (+2) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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+16 Qq Qqq #455433
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+11 Vitaliy Kasenkov
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+8 Ihor Demkiv #524736
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нафіг ти сюди йдеш з самого ранку якщо на твою думку тут сама брехня?
60-70% з них ніколи не приймали участь в бойових діях.
Серед них провести ротацію релігія не дозволяє?
Чим скінчився "аудит" Сирського?
"авіатори (льотчики та величезний обслуговуючий персонал)" - це скільки? Ну нехай декілька тисяч (з мільйона+). А скільки у нас ППО-шників по містам? Невже сотні тисяч? Чудово! Невже ппо-шник (кулеметник) не може підмінити побратима в окопі? Той з радістю погодиться змінити окоп на тихе мирне життя, в якому потрібно іноді постріляти в небо.
Тому питання відкрите - чим скінчився "аудит" Сирського? Гарантія 100%, що натикнувся на те, що по тилам сидять "воєни-мажори" та везунчики, котрі банально діляться грошима з начальством. Доказів цьому навіть шукати не треба, все в новинах.
хуцпа від тупих для тупих.
Високолегована сталь - це нержавійка - що ДУЖЕ м'яка як пластилін до любої кулі...
Друге - ДОМНА матушка плавить УСЬО і навіть кацапське велічіє
З легованої сталі виготовляються навіть звичайні підшипники і всілякі інструменти. Існує багато марок легованої, низьколегованої й високолегованої сталі. Їх специфічні якості залежать від того, що додавали при плавці металу.
Давайте ще поговоримо про типи пластику, тефлону...
Можна про броньоване скло...
І на додачу про армовану гуму...
Короче - з мертвих кацапів плавно перейдему в матеріалознавство... ххммм
Все ж мертві кацапи - це цікавіше - набагато чим скучна нержавійка
130! одиниць техніки та 980 чумардосів за день.
Арта 46, броня 20, логістика 60!
Сукупне знищене повітряне лайно подолало відмітку 14 000. ППО сила.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 521 000!!! це більше, ніж такий місир, як Рязань, кількість населення якого за 2 роки зменшилась на 8 000 рил.
Тревожно?