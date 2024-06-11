23 трупа оккупантов "выстроились в шеренгу" на Покровском направлении фронта на Донетчине. ВИДЕО
В соцсети опубликовали эффектную работу экипажей БМП "Bradley" и FPV-дронов 47-й отдельной механизированной бригады. Наши защитники ликвидировали оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+28 Alfred #573044
показать весь комментарий11.06.2024 23:46
+20 Gary Grant
показать весь комментарий11.06.2024 23:50
+19 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий11.06.2024 23:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
i тiшина....
просто партії після перебудови та чорнобилю було вже не до маленької побєдоносної війни
Простой жизненный принцип - разбогатей или сдохни!
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жует бутерброд,
Завтра еще он отряд приведет!
Пертись до іншої країни вбивати й руйнувати, замість того, щоб в себе життя налагодити..ще й подохнути смішно..
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії
ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
Як гадаєте - щось станеться в них таке, через що Українці будуть відкорковувати шампанське?
Так що робіть ставки!
Але русня в Криму зараз активно сциться!
Хм-м-м... Цікава версія. Тягне навіть на [псевдо]наукову статтю в науково-медичному журналі. Ну... щось таке придумати: "Про чудодійний вплив уринотерапії на лікування складних патологій у одічалих".
Або й на дисертацію.
Кандидатську.
На жаль.
Ручечки, ножечки, звездочки в ряд -
Трамвай переехал атряд актябрят.
Сиська налева, сиська направа -
С ними погибла вожатая Клава.