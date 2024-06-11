Точными сбросами боеприпасов наши бойцы ликвидировали нескольких оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО
Аэробомберы 503-го отдельного батальона морской пехоты уничтожают пехоту противника на левом берегу временно оккупированной части Херсонской области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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