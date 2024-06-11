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Новости Видео Война
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Точными сбросами боеприпасов наши бойцы ликвидировали нескольких оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО

Аэробомберы 503-го отдельного батальона морской пехоты уничтожают пехоту противника на левом берегу временно оккупированной части Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Силы обороны отразили вражеский штурм, ликвидировав группу оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3563) Херсонская область (4788)


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Топ комментарии
+12
красота бинго
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11.06.2024 22:36
+5
Прямо по чердаку. Зачёт 😁
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11.06.2024 22:53
+4
Кацапу падфартило, навiть не стрепенувся.
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11.06.2024 22:54
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красота бинго
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11.06.2024 22:36 Ответить
А навіщо черепашку справа лишати спокійно хіти накабздону слухати? Хай ліва самоусунеться - дайте їй часу!!!
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11.06.2024 22:52 Ответить
Прямо по чердаку. Зачёт 😁
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11.06.2024 22:53 Ответить
Кацапу падфартило, навiть не стрепенувся.
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11.06.2024 22:54 Ответить
В них як раз були квітки на концерт кабздона, так щоб не пропали ...
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11.06.2024 23:23 Ответить
Швидко він відкинувся, мальчік єдєт домой.
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11.06.2024 23:41 Ответить
Червоне ніяк не пасує до "зєльонкє"
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12.06.2024 00:34 Ответить
Своєчасно він підскочив
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12.06.2024 04:25 Ответить
не сиделось дома на жопе ровно
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12.06.2024 06:02 Ответить
А у них жопы неровные, кривые!
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12.06.2024 12:57 Ответить
Баєц з позивним "Кабріолєт"...
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13.06.2024 09:51 Ответить
 
 