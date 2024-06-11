Влучними скидами боєприпасів наші бійці ліквідували кількох окупантів на Херсонщині. ВIДЕО
Аеробомбери 503-го окремого батальйону морської піхоти знищують піхоту противника на лівому березі тимчасово окупованої частини Херсонської області.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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