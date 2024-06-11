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Влучними скидами боєприпасів наші бійці ліквідували кількох окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Аеробомбери 503-го окремого батальйону морської піхоти знищують піхоту противника на лівому березі тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони відбили ворожий штурм, ліквідувавши групу окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3958) Херсонська область (5781)


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Топ коментарі
+12
красота бинго
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11.06.2024 22:36
+5
Прямо по чердаку. Зачёт 😁
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11.06.2024 22:53
+4
Кацапу падфартило, навiть не стрепенувся.
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11.06.2024 22:54
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красота бинго
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11.06.2024 22:36 Відповісти
А навіщо черепашку справа лишати спокійно хіти накабздону слухати? Хай ліва самоусунеться - дайте їй часу!!!
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11.06.2024 22:52 Відповісти
Прямо по чердаку. Зачёт 😁
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11.06.2024 22:53 Відповісти
Кацапу падфартило, навiть не стрепенувся.
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11.06.2024 22:54 Відповісти
В них як раз були квітки на концерт кабздона, так щоб не пропали ...
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11.06.2024 23:23 Відповісти
Швидко він відкинувся, мальчік єдєт домой.
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11.06.2024 23:41 Відповісти
Червоне ніяк не пасує до "зєльонкє"
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12.06.2024 00:34 Відповісти
Своєчасно він підскочив
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12.06.2024 04:25 Відповісти
не сиделось дома на жопе ровно
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12.06.2024 06:02 Відповісти
А у них жопы неровные, кривые!
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12.06.2024 12:57 Відповісти
Баєц з позивним "Кабріолєт"...
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13.06.2024 09:51 Відповісти
 
 