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Сили оборони відбили ворожий штурм, ліквідувавши групу окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Група російських окупантів практично впритул наблизилася до українських позицій на Покровському напрямку, закидаючи їх гранатами та готуючись до штурму.

На опублікованому відео видно, як українські піхотинці відбиваються, ведуть бій та нищать двох російських штурмовиків, передає Цензор.НЕТ.

Завдяки ідеально вивіреному розрахунку воїни артилерійського дивізіону 47-ої окремої механізованої бригади за допомогою американської САУ "Paladin" точно знищили російську штурмову групу, не зачепивши нашу траншею.

"Найточніший удар, і перед нашою позицією залишилося 8 трупів російських окупантів, позиція збережена", - додали у дописі.

Також дивіться: Двоє окупантів у саморобних плащах тікають від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3955) штурм (236) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+8
Сегодня ПВО системы "Горы Северной Осетии" удачно поразила су-34.
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11.06.2024 21:24
+7
Тому що ти мінуєш тільки свій унітаз, а міг би і на передовій трохи покласти.
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11.06.2024 21:28
+4
Ну і якого хріна там мін не стояло?!!
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11.06.2024 21:02
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Ну і якого хріна там мін не стояло?!!
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11.06.2024 21:02 Відповісти
Тому що ти мінуєш тільки свій унітаз, а міг би і на передовій трохи покласти.
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11.06.2024 21:28 Відповісти
Ех, я унітаз останній раз 10 місяців тому бачив :'-(
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12.06.2024 09:07 Відповісти
Може десять мʼясних хвиль тому назад і стояло.
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11.06.2024 21:54 Відповісти
Міни, або все що підійде замість мін, кожну ніч ставити треба.
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12.06.2024 09:06 Відповісти
Супер! Ну як так, на відосах їбашимо паскуд і в хвіст і в гриву, а Діпстейт потихеньку повзе в нашу сторону... Шось нам не додають... Коли вже F-16 з'являться???
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11.06.2024 21:08 Відповісти
русня м'ясом закидує, що тут незрозумілого
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11.06.2024 21:50 Відповісти
Слава Захисникам України !!!!!простим хлопцям,а не їх зрадникам командирам
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11.06.2024 21:10 Відповісти
Сегодня ПВО системы "Горы Северной Осетии" удачно поразила су-34.
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11.06.2024 21:24 Відповісти
Ювелірно.
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11.06.2024 22:29 Відповісти
Так братва, умираем по-пластунски 😂
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11.06.2024 22:56 Відповісти
47-ма все краще і краще!!!
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12.06.2024 00:38 Відповісти
 
 