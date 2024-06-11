Сили оборони відбили ворожий штурм, ліквідувавши групу окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Група російських окупантів практично впритул наблизилася до українських позицій на Покровському напрямку, закидаючи їх гранатами та готуючись до штурму.

На опублікованому відео видно, як українські піхотинці відбиваються, ведуть бій та нищать двох російських штурмовиків, передає Цензор.НЕТ.

Завдяки ідеально вивіреному розрахунку воїни артилерійського дивізіону 47-ої окремої механізованої бригади за допомогою американської САУ "Paladin" точно знищили російську штурмову групу, не зачепивши нашу траншею.

"Найточніший удар, і перед нашою позицією залишилося 8 трупів російських окупантів, позиція збережена", - додали у дописі.

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