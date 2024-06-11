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Новости Видео Война
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Силы обороны отразили вражеский штурм, ликвидировав группу оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Группа российских оккупантов практически вплотную приблизилась к украинским позициям на Покровском направлении, забрасывая их гранатами и готовясь к штурму.

На опубликованном видео видно, как украинские пехотинцы отбиваются, ведут бой и уничтожают двух российских штурмовиков, передает Цензор.НЕТ.

Благодаря идеально выверенному расчету воины артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады с помощью американской САУ "Paladin" точно уничтожили российскую штурмовую группу, не задев нашу траншею.

"Точный удар, и перед нашей позицией осталось 8 трупов российских оккупантов, позиция сохранена", - добавили в сообщении.

Смотрите также: Двое оккупантов в самодельных плащах убегают от дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3563) штурм (524) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+8
Сегодня ПВО системы "Горы Северной Осетии" удачно поразила су-34.
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11.06.2024 21:24
+7
Тому що ти мінуєш тільки свій унітаз, а міг би і на передовій трохи покласти.
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11.06.2024 21:28
+4
Ну і якого хріна там мін не стояло?!!
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11.06.2024 21:02
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Ну і якого хріна там мін не стояло?!!
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11.06.2024 21:02 Ответить
Тому що ти мінуєш тільки свій унітаз, а міг би і на передовій трохи покласти.
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11.06.2024 21:28 Ответить
Ех, я унітаз останній раз 10 місяців тому бачив :'-(
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12.06.2024 09:07 Ответить
Може десять мʼясних хвиль тому назад і стояло.
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11.06.2024 21:54 Ответить
Міни, або все що підійде замість мін, кожну ніч ставити треба.
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12.06.2024 09:06 Ответить
Супер! Ну як так, на відосах їбашимо паскуд і в хвіст і в гриву, а Діпстейт потихеньку повзе в нашу сторону... Шось нам не додають... Коли вже F-16 з'являться???
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11.06.2024 21:08 Ответить
русня м'ясом закидує, що тут незрозумілого
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11.06.2024 21:50 Ответить
Слава Захисникам України !!!!!простим хлопцям,а не їх зрадникам командирам
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11.06.2024 21:10 Ответить
Сегодня ПВО системы "Горы Северной Осетии" удачно поразила су-34.
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11.06.2024 21:24 Ответить
Ювелірно.
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11.06.2024 22:29 Ответить
Так братва, умираем по-пластунски 😂
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11.06.2024 22:56 Ответить
47-ма все краще і краще!!!
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12.06.2024 00:38 Ответить
 
 