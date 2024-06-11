Силы обороны отразили вражеский штурм, ликвидировав группу оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Группа российских оккупантов практически вплотную приблизилась к украинским позициям на Покровском направлении, забрасывая их гранатами и готовясь к штурму.

На опубликованном видео видно, как украинские пехотинцы отбиваются, ведут бой и уничтожают двух российских штурмовиков, передает Цензор.НЕТ.

Благодаря идеально выверенному расчету воины артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады с помощью американской САУ "Paladin" точно уничтожили российскую штурмовую группу, не задев нашу траншею.

"Точный удар, и перед нашей позицией осталось 8 трупов российских оккупантов, позиция сохранена", - добавили в сообщении.

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