Двое оккупантов в самодельных плащах убегают от дрона-камикадзе. ВИДЕО
Операторы подразделения Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали двух оккупантов дроном-камикадзе.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Тварюки московські, вдобрили землю, своїм перегноєм….