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Новости Видео Война
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Двое оккупантов в самодельных плащах убегают от дрона-камикадзе. ВИДЕО

Операторы подразделения Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали двух оккупантов дроном-камикадзе.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ликвидация (3563) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (62)


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Топ комментарии
+7
Плащі-невідімки від дрона кацапів не врятували! Щось пішло не так! 😁
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11.06.2024 20:15
+6
Напевно він не 200 но обісраний сто відсотків.
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11.06.2024 21:01
+2
а другий з чого 200?
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11.06.2024 20:14
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а другий з чого 200?
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11.06.2024 20:14 Ответить
Напевно він не 200 но обісраний сто відсотків.
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11.06.2024 21:01 Ответить
осколками вбило!
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11.06.2024 21:59 Ответить
Плащі-невідімки від дрона кацапів не врятували! Щось пішло не так! 😁
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11.06.2024 20:15 Ответить
Батарейки сели!
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12.06.2024 13:10 Ответить
Гаррі Поттера передивились)))
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11.06.2024 20:21 Ответить
200х2=400
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11.06.2024 20:25 Ответить
👍
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11.06.2024 20:27 Ответить
Спільнота
Українців.
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11.06.2024 20:27 Ответить
креативна все ж такі маскалота
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11.06.2024 20:30 Ответить
Жаль песенка заводная обрывается на припеве! Слушая и смотря на это дёрнуть соточку схотелось!
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11.06.2024 20:34 Ответить
Зійшов на орків, благодатний вогонь з Мирної України!
Тварюки московські, вдобрили землю, своїм перегноєм….
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11.06.2024 20:51 Ответить
Надо было решетки надеть как на танках.
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11.06.2024 21:01 Ответить
А мені здалось що це вони в весільних сукнях бігали.
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11.06.2024 21:05 Ответить
Другий здається вдалий симулянт ...
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11.06.2024 21:29 Ответить
То новий вид чорного пакета,носят на собі.
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11.06.2024 21:58 Ответить
Упал значит мертвий?🤣
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12.06.2024 06:36 Ответить
Тот, кто дальше был, просто упал, притворился "хорошим"...🤑
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12.06.2024 11:27 Ответить
 
 