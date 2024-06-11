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Бойцы 3 ОШБр уничтожили несколько российских КАМАЗов и ликвидировали вражескую пехоту на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали работу по технике оккупантов. Так, бойцы дронами-камикадзе уничтожили вражеские КАМАЗы, который доставлял боеприпасы. Пехота противника была также ликвидирована.

Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Одну в посадке, вторую - возле дома, где засели оккупанты. ЛАТ искусно поразили на ходу, а вражескую пехоту в поле", - добавили военные.

Также смотрите: Разведчики уничтожают российскую пехоту и технику на Харьковщине. ВИДЕО

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Харьковщина (5577) уничтожение (6974) 3-я Отдельная штурмовая бригада (422)


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Національний корпус в дії. Слава Україні , а не бізнесменам.
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11.06.2024 18:21 Ответить
Більшість бійців з 3ОШБр зовсім ніякого відношення до нацкорпусу білецького-авакова немає !
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11.06.2024 18:58 Ответить
 
 