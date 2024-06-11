Бойцы 3 ОШБр уничтожили несколько российских КАМАЗов и ликвидировали вражескую пехоту на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали работу по технике оккупантов. Так, бойцы дронами-камикадзе уничтожили вражеские КАМАЗы, который доставлял боеприпасы. Пехота противника была также ликвидирована.

Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Одну в посадке, вторую - возле дома, где засели оккупанты. ЛАТ искусно поразили на ходу, а вражескую пехоту в поле", - добавили военные.

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