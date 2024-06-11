Бійці 3 ОШБр знищили кілька російських КАМАЗів та ліквідували ворожу піхоту на Харківщині. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади показали роботу по техніці окупантів. Так, бійці дронами-камікадзе знищили ворожі КАМАЗи, який доставляв боєприпаси. Піхоту противника було також ліквідовано.
Відповідне відео роботи наших бійців опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Одну в посадці, другу — біля будинку, де засіли окупанти. ЛАТ майстерно уразили на ходу, а ворожу піхоту в полі", - додали військові.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василь Довганенко #589385
показати весь коментар11.06.2024 18:21 Відповісти Мені подобається 2
Tata Parasolka
показати весь коментар11.06.2024 18:58 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль