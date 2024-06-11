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Бійці 3 ОШБр знищили кілька російських КАМАЗів та ліквідували ворожу піхоту на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади показали роботу по техніці окупантів. Так, бійці дронами-камікадзе знищили ворожі КАМАЗи, який доставляв боєприпаси. Піхоту противника було також ліквідовано.

Відповідне відео роботи наших бійців опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Одну в посадці, другу — біля будинку, де засіли окупанти. ЛАТ майстерно уразили на ходу, а ворожу піхоту в полі", - додали військові.

Також дивіться: Розвідники нищать російську піхоту і техніку на Харківщині. ВIДЕО

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Харківщина (6054) знищення (7298) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Національний корпус в дії. Слава Україні , а не бізнесменам.
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11.06.2024 18:21 Відповісти
Більшість бійців з 3ОШБр зовсім ніякого відношення до нацкорпусу білецького-авакова немає !
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11.06.2024 18:58 Відповісти
 
 