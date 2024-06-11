Розвідники нищать російську піхоту і техніку на Харківщині. ВIДЕО

Українські бійці продовжують обороняти Харківщину. Воїни підрозділу ГУР МО України "Ghost" показали, як нищать піхоту й техніку ворога.

Відео роботи наших захисників опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Живу силу ворога розвідники перетворюють у неживу і безсилу, нищать спостережне обладнання росіян, знаходять замасковану в лісі бронетехніку окупантів та негайно завдають прицільних ударів по ній", - додали військові у публікації.

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