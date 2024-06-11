Розвідники нищать російську піхоту і техніку на Харківщині. ВIДЕО
Українські бійці продовжують обороняти Харківщину. Воїни підрозділу ГУР МО України "Ghost" показали, як нищать піхоту й техніку ворога.
Відео роботи наших захисників опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Живу силу ворога розвідники перетворюють у неживу і безсилу, нищать спостережне обладнання росіян, знаходять замасковану в лісі бронетехніку окупантів та негайно завдають прицільних ударів по ній", - додали військові у публікації.
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Luk Viktor
показати весь коментар11.06.2024 18:51 Відповісти Мені подобається 0
Тетяна Миколаївна
показати весь коментар11.06.2024 21:37 Відповісти Мені подобається 0
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