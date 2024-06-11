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Розвідники нищать російську піхоту і техніку на Харківщині. ВIДЕО

Українські бійці продовжують обороняти Харківщину. Воїни підрозділу ГУР МО України "Ghost" показали, як нищать піхоту й техніку ворога.

Відео роботи наших захисників опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Живу силу ворога розвідники перетворюють у неживу і безсилу, нищать спостережне обладнання росіян, знаходять замасковану в лісі бронетехніку окупантів та негайно завдають прицільних ударів по ній", - додали військові у публікації.

Також дивіться: Під Бєлгородом підірвався на міні оператор телеканалу "Росія 24": пропагандисти знімали сюжет про те "як не підірватися на міні". ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7298) ГУР (509)


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Краще б Гуровці працювали на випередження....
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11.06.2024 18:51 Відповісти
ребята, бог в помощь, возвращайтесь с победой, а главное живыми
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11.06.2024 21:37 Відповісти
 
 