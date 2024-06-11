Разведчики уничтожают российскую пехоту и технику на Харьковщине. ВИДЕО

Украинские бойцы продолжают оборонять Харьковскую область. Воины подразделения ГУР МО Украины "Ghost" показали, как уничтожают пехоту и технику врага.

Видео работы наших защитников опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Живую силу врага разведчики превращают в безжизненную и бессильную, уничтожают наблюдательное оборудование россиян, находят замаскированную в лесу бронетехнику оккупантов и немедленно наносят прицельные удары по ней", - добавили военные в публикации.

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