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Разведчики уничтожают российскую пехоту и технику на Харьковщине. ВИДЕО

Украинские бойцы продолжают оборонять Харьковскую область. Воины подразделения ГУР МО Украины "Ghost" показали, как уничтожают пехоту и технику врага.

Видео работы наших защитников опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Живую силу врага разведчики превращают в безжизненную и бессильную, уничтожают наблюдательное оборудование россиян, находят замаскированную в лесу бронетехнику оккупантов и немедленно наносят прицельные удары по ней", - добавили военные в публикации.

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Харьковщина (5577) уничтожение (6974) ГУР (434)


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Краще б Гуровці працювали на випередження....
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11.06.2024 18:51 Ответить
ребята, бог в помощь, возвращайтесь с победой, а главное живыми
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11.06.2024 21:37 Ответить
 
 