Разведчики уничтожают российскую пехоту и технику на Харьковщине. ВИДЕО
Украинские бойцы продолжают оборонять Харьковскую область. Воины подразделения ГУР МО Украины "Ghost" показали, как уничтожают пехоту и технику врага.
Видео работы наших защитников опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Живую силу врага разведчики превращают в безжизненную и бессильную, уничтожают наблюдательное оборудование россиян, находят замаскированную в лесу бронетехнику оккупантов и немедленно наносят прицельные удары по ней", - добавили военные в публикации.
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Luk Viktor
показать весь комментарий11.06.2024 18:51 Ответить Мне нравится 0
Тетяна Миколаївна
показать весь комментарий11.06.2024 21:37 Ответить Мне нравится 0
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