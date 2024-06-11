Під Бєлгородом підірвався на міні оператор телеканалу "Росія 24": пропагандисти знімали сюжет про те "як не підірватися на міні". ВIДЕО
У місті Шебекіно Бєлгородської області РФ група із чотирьох людей підірвалася на міні. Це були три російські солдати та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24".
Вибух стався, коли росіяни намагалися знешкодити міну. Оператор, мабуть, мав зняти цей процес, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
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https://t.me/pecherymordora356
Вибух стався, коли росіяни https://t.me/ButusovPlus/11021 намагалися знешкодити міну . Оператор, мабуть, мав зняти цей процес
.
"В той час як багато українців донатять останні гроші на ЗСУ, держава виділила майже пів мільярда на дослідження пінгвінів
З бюджету України виділено понад $11 млн (463 млн грн) для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій, про що свідчить тендер в https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-04-012816-a Прозорро . Така сума обурила користувачів соцмереж, які в своїх дописах шоковані витратами з держбюджету на вивчення пінгвінів у той час, як йде війна.
«11 міліонів доларів на вивчення пінгвінів Україна виділила для дослідницької місії в Антарктиді. Я зазвичай нічому не дивуюся. Але тут навіть я трішки присів на пʼяту точку», - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZvManhp2Z1E5wRCKnNmJiDxMn2yTNEmDjhJ8nPcaxFJSrpjEC8tBqg2CTak2amG1l&id=100010964263005 пише у себе в Facebook адвокат Сергій Костира."
«Національний арктичний науковий центр» очолює український науковець, ексзаступник командира взводу у 24-му БТО «Айдар» Євген Дикий. У себе в Facebook він спробував https://www.facebook.com/evgen.dykyj/posts/pfbid02KJtJE14vQZDzGsdNbmMQfriEdyvt975vPjkBhViFf1iziA54MtYgrHq2dDPBg8hWl пояснити , чому під час війни держава виділяє шалені гроші на експедицію.
Зокрема, у своєму дописі він розрахував кількість вина та солодощів на кожного члена експедиції, заявивши, що виходить всього лише по «45 грамів на людину на день». Але основний його аргумент - заборона використовувати західну допомогу на воєнні потреби.
«Ну от ніяк їх не можна пустити ні на дрони, ні на доплати бійцям, ні навіть на копання фортифікацій. Ця заборона така ж фундаментальна, як вимога союзників не бити їхньою зброєю по рашці. Нам може це не подобатись, але то умова, за якої ці кошти нам надаються», - написав Дикий.
Більше таких роликів в кацапські маси!
Та хай би й по десятому... хіба ж Вам шкода?
Річ у тому, що ПОМ-3, як і ПОМ-2 не піддаютья будь-якому знешкодженню, розмінуванню чи вилученню. Тому звісно оператор зовсім не хотів зняти цей процес. Якщо з якихось причин у міні не спрацьвує самоліквідація, то її знешкоджують тільки підривом.
А цей пропагандонський репортаж, уривки з якого Цензор показав нажаль не повністю, розрахований на тупих кацапів, і в ньому ці ще не підірвані підари розказують росіянам, що ЗСУ мінує цими мінами їхній шмякінський район, хоча зрозуміло, що ми не виробляємо цих мін, і не маємо засобів їх постановки. Це відео повністю з цією маячнею можно знайти в інтернеті. А підрив стався на іншій міні, бо ці підари засрали ними весь свій шмякінський район. До того ж підозрюю, що вони там мінують ПОМками з вихолощеним механізмом самоліквідації, щоб не повертатись зноов для мінування через чотири доби, та і економно виходить. А скільки там підірветься шмякінців з їхніми коровами - то їм *****. Тому і підірвались на своїй же, встановленій раніше.
лутшебольше нас".
там відріжуть голову
...От, курва, і "не підірвалися".
Браво! Праздник пусть продолжается!! Респект таким настойчивым!