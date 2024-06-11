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Під Бєлгородом підірвався на міні оператор телеканалу "Росія 24": пропагандисти знімали сюжет про те "як не підірватися на міні". ВIДЕО

У місті Шебекіно Бєлгородської області РФ група із чотирьох людей підірвалася на міні. Це були три російські солдати та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24". 

Вибух стався, коли росіяни намагалися знешкодити міну. Оператор, мабуть, мав зняти цей процес, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники знищили танк окупантів на території Росії. ВIДЕО

Автор: 

росія (65316) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+30
Мне этот дубль не понравился ... Нужно срочно переснять . ( и массовки побольше ) .
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11.06.2024 17:49
+14
Та й х#й на нього. Досить з окремих кацапів робити новини. В Україні влада-це влада покидьків та зрадників.
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11.06.2024 17:46
+14
Чув, що поблизу станції Академік Вернадський зявилися пташенята субарктичних пінгвінів? Не зрозумів, до чого це ? І я не зрозумів , де в цій новині хоча б слово чи дискусія про українську владу.
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11.06.2024 17:55
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https://t.me/pecherymordora356
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11.06.2024 17:45 Відповісти
+ 100 !

Вибух стався, коли росіяни https://t.me/ButusovPlus/11021 намагалися знешкодити міну . Оператор, мабуть, мав зняти цей процес

.
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11.06.2024 17:46 Відповісти
Ага, а ще його використовували як живий щит)))
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11.06.2024 18:07 Відповісти
дурне поїхало в турне
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11.06.2024 18:45 Відповісти
Доля журналізДа.
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11.06.2024 18:59 Відповісти
Та й х#й на нього. Досить з окремих кацапів робити новини. В Україні влада-це влада покидьків та зрадників.
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11.06.2024 17:46 Відповісти
Чув, що поблизу станції Академік Вернадський зявилися пташенята субарктичних пінгвінів? Не зрозумів, до чого це ? І я не зрозумів , де в цій новині хоча б слово чи дискусія про українську владу.
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11.06.2024 17:55 Відповісти
33 р. сплочено, значить дискусія повинна зʼявитись.
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11.06.2024 18:00 Відповісти
Як бачите, що пінгвіни, кошти і зелена влада безпосередньо пов'язані між собою:
"В той час як багато українців донатять останні гроші на ЗСУ, держава виділила майже пів мільярда на дослідження пінгвінів

З бюджету України виділено понад $11 млн (463 млн грн) для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій, про що свідчить тендер в https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-04-012816-a Прозорро . Така сума обурила користувачів соцмереж, які в своїх дописах шоковані витратами з держбюджету на вивчення пінгвінів у той час, як йде війна.

«11 міліонів доларів на вивчення пінгвінів Україна виділила для дослідницької місії в Антарктиді. Я зазвичай нічому не дивуюся. Але тут навіть я трішки присів на пʼяту точку», - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZvManhp2Z1E5wRCKnNmJiDxMn2yTNEmDjhJ8nPcaxFJSrpjEC8tBqg2CTak2amG1l&id=100010964263005 пише у себе в Facebook адвокат Сергій Костира."


«Національний арктичний науковий центр» очолює український науковець, ексзаступник командира взводу у 24-му БТО «Айдар» Євген Дикий. У себе в Facebook він спробував https://www.facebook.com/evgen.dykyj/posts/pfbid02KJtJE14vQZDzGsdNbmMQfriEdyvt975vPjkBhViFf1iziA54MtYgrHq2dDPBg8hWl пояснити , чому під час війни держава виділяє шалені гроші на експедицію.

Зокрема, у своєму дописі він розрахував кількість вина та солодощів на кожного члена експедиції, заявивши, що виходить всього лише по «45 грамів на людину на день». Але основний його аргумент - заборона використовувати західну допомогу на воєнні потреби.

«Ну от ніяк їх не можна пустити ні на дрони, ні на доплати бійцям, ні навіть на копання фортифікацій. Ця заборона така ж фундаментальна, як вимога союзників не бити їхньою зброєю по рашці. Нам може це не подобатись, але то умова, за якої ці кошти нам надаються», - написав Дикий.
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11.06.2024 19:26 Відповісти
Як ви вже дістали з цими пінгвінами!!! 11 млн.- крапля в морі...
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12.06.2024 09:00 Відповісти
463 млн. грн це крапля в морі?! А якщо на ці 463 млн. грн. закупити БПЛА чи побудувати оборонні укріплення і т. п., то це далеко не "крапля". Скільки БПЛА можна було закупити на цю суму?Розумію, що для вас мільярдами красти це норма і якісь $11 млн. (463 млн. грн) це для вас дійсно крапля.
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12.06.2024 10:37 Відповісти
І ще одне - пінгвіни водяться в Антарктиці ( це десь в районі Південного полюса) і в субарктиці ніколи не водилися
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12.06.2024 12:39 Відповісти
Пардон. Мав написати субантарктичних. Але відповідь ваша мене всеодно розвеселила. Влучно я "вистрілив") невіть того не усвідомлюючи
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11.06.2024 19:38 Відповісти
Ваш допис складно було залишити поза увагою. Ось я і вирішив підіграти. І не помилився
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11.06.2024 20:23 Відповісти
Вірно, вони зустрічаються даже на Галапагоських островах та островах Еквадору, але тут питання стояло по другому.
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11.06.2024 20:58 Відповісти
він написав субарктичних. Це якщо ви вже виправляєте)
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11.06.2024 23:15 Відповісти
Ти не зрозумів....і на цьому власне все.
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12.06.2024 06:13 Відповісти
Тцк жить не дают, с дивана слезть страшно! Доколе? Партія ухилянтів України на виборах побье рекорд в 73%.
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12.06.2024 06:44 Відповісти
Воно то так.Але що вони роблять на нашій Білгородщині?
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11.06.2024 17:56 Відповісти
Розміновують))) не нашим же трактористам підриватись)) треба і полонених так випускати..
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11.06.2024 18:09 Відповісти
Це теж не новина
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11.06.2024 21:40 Відповісти
Мне этот дубль не понравился ... Нужно срочно переснять . ( и массовки побольше ) .
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11.06.2024 17:49 Відповісти
Масовка, вніманіє! Пабліже, пабліже к сапьорам! И платнєє, стайом, платнєє!
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11.06.2024 18:45 Відповісти
..і пабольше цинізма,людям ета нравітса)))
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11.06.2024 19:24 Відповісти
А взагалі мені сподобалась ідея з таким навчальним відео "Как нє подорваться на мінє".
Більше таких роликів в кацапські маси!
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11.06.2024 19:39 Відповісти
Так воно здохлО чи ні?
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11.06.2024 17:49 Відповісти
Нехай постраждає трохи, а взагалі гарний скрєпний спосіб розмінування - кацапами по мінному полю.
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11.06.2024 18:13 Відповісти
Премія Дарвіна
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11.06.2024 17:51 Відповісти
Та це вже по другому колу...
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11.06.2024 17:52 Відповісти
слєдственний експєрємент! )) класика ))
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11.06.2024 17:59 Відповісти
Другий дубль.
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11.06.2024 18:43 Відповісти

Та хай би й по десятому... хіба ж Вам шкода?
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11.06.2024 19:59 Відповісти
І ще нехай лаптізапиляють сюжетік «Як не підірватися на ядерній бомбі в бункері Ху@ла», пліз.
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11.06.2024 17:54 Відповісти
Шкода,якщо живі
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11.06.2024 17:54 Відповісти
Мені цікаво - що за міна? Такої ні разу не бачив!
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11.06.2024 17:55 Відповісти
ПОМ-3
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11.06.2024 18:03 Відповісти
це ПОМ-3 "медальйон", має сейсмічний датчик цілі, який спрацьовує лише на вагу середньостатистичної людини й амплітуду її кроків
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11.06.2024 18:04 Відповісти
Ясно! Я на час її виготовлення вже був на пенсії
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11.06.2024 18:11 Відповісти
ПОМ-2 мав застати, їх ще у совку виробляли, і виглядають вони точно так же, як і ПОМ-3, тільки в опорних пластинах ПОМ-2 були зроблені круглі отвори для полегшення.
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11.06.2024 18:29 Відповісти
Їх теж не зустрічав Не мав нагоди
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11.06.2024 19:23 Відповісти
Розумію. Мало хто стикався, тому ніхто не звернув увагу на ляп у новині - Вибух стався, коли росіяни https://t.me/ButusovPlus/11021 намагалися знешкодити міну . Оператор, мабуть, мав зняти цей процес, передає . Джерело:
Річ у тому, що ПОМ-3, як і ПОМ-2 не піддаютья будь-якому знешкодженню, розмінуванню чи вилученню. Тому звісно оператор зовсім не хотів зняти цей процес. Якщо з якихось причин у міні не спрацьвує самоліквідація, то її знешкоджують тільки підривом.
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11.06.2024 21:34 Відповісти
Схоже на початку відео показали одну міну, а підірвались вони на зовсім іншій.
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11.06.2024 21:58 Відповісти
звісно так. Підірвались на вже встановленій, а по рукам таскали учбовий макет. ПОМки. Тому що підари мабуть ще на виробництві вихолощують механізм самоліквідації, бо їм *****, хто підірветься на тих мінах, які вони там натикали - шмякінська корова чи шмякінець, який її буде випасати.
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11.06.2024 22:19 Відповісти
і до речі, кацапи з тілівізора втирають своєму населенню, що начебто https://youtu.be/GmKxSZLleJE?t=177 ПОМки у їхному шмякіно встановлює ЗСУ
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12.06.2024 00:43 Відповісти
Я ТТХ прочитав Але де ти бачив у діях кацапів "логіку" ? Згадай відео де кацап випробовує дрон-камікадзе на "дуракоустойчивость" - вдаряючи кілька разів по ньому палицею Крім того - навіть за той час що вона мелькнула в руках сапера на екрані - видно що вона "практична" Бо в чорний колір пофарбована! А там вибухівки немає Що там вони насправді "намухлячили" і що насправді "показать" хотіли - відомо лише їм!
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12.06.2024 05:21 Відповісти
у руках вони кувиркали макет, бо бойові можуть знаходитись тільки в касетах КПОМ. Міни ПОМ-3, як і більш рання модифікація ПОМ-2 з натяжними датчиками цілі, встановлюються тільки дистанційно за допомогою відстрілу касет КПОМ з "ураганів" або із спеціалізованих установок "Зємледеліє". Була тільки одна модифікаці ПОМ-2Р, яка встановлювалась вручну за допомогою пристрою УРП. Але їх перестали вироблять ще в середині 80-х років. Тому зараз всі ПОМки кацапи ївстановлюють тільки дистанційно, тобто бойову з касети ніхто не став би вилучати, бо це дуже не просто.
А цей пропагандонський репортаж, уривки з якого Цензор показав нажаль не повністю, розрахований на тупих кацапів, і в ньому ці ще не підірвані підари розказують росіянам, що ЗСУ мінує цими мінами їхній шмякінський район, хоча зрозуміло, що ми не виробляємо цих мін, і не маємо засобів їх постановки. Це відео повністю з цією маячнею можно знайти в інтернеті. А підрив стався на іншій міні, бо ці підари засрали ними весь свій шмякінський район. До того ж підозрюю, що вони там мінують ПОМками з вихолощеним механізмом самоліквідації, щоб не повертатись зноов для мінування через чотири доби, та і економно виходить. А скільки там підірветься шмякінців з їхніми коровами - то їм *****. Тому і підірвались на своїй же, встановленій раніше.
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12.06.2024 11:22 Відповісти
Наглядний приклад. Ось дивіться, діти, дядя вам зараз покаже, як не потрібно робити.
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11.06.2024 18:00 Відповісти
Не згоден. Він якраз показав, що кацапи мають обов'язково робити.
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11.06.2024 19:41 Відповісти
У этих долб..бов, наверное, больше нет и не было других проблем и вопросов, которые необходимо было бы освещать в их *****...ой недоимперии. Сук..а, сними в каком гов..не живут крепостные, как все кремлевская моль и его дружки разворовали и т.д.
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11.06.2024 18:01 Відповісти
Ну не знаю, це відео теж непогано вийшло
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11.06.2024 21:48 Відповісти
Клас! Чудове відео!
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11.06.2024 18:03 Відповісти
Напевно треба казати таким операторам: делай как я, делай лучше меня!
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11.06.2024 18:04 Відповісти
"Делай с намі, дєлай как ми, дєлай лутше больше нас".
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11.06.2024 18:41 Відповісти
Іопнуті створіння.
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11.06.2024 18:12 Відповісти
А можно этих "спецов" попросить разминировать водородную бомбу в центре мааацквы?

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11.06.2024 18:37 Відповісти
Ти лєті Л Є П Є С Т О К чєрєз запад на восток
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11.06.2024 18:46 Відповісти
Не насмірть... Як прикро....
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11.06.2024 19:17 Відповісти
доставили у лікарню
там відріжуть голову
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11.06.2024 19:20 Відповісти

...От, курва, і "не підірвалися".
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11.06.2024 19:54 Відповісти
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11.06.2024 20:11 Відповісти
І шо не здох......? погано,далеко стояв!
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11.06.2024 20:29 Відповісти
Понаоткрывали киосков Военторга---да всё купить можно! Во бардак!
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11.06.2024 20:30 Відповісти
Сльози заливають мене від сміху ! Самі понатикали і самі самоліквідіровалісь !!! "О, риб"ята, сматрітє, єсчьо адна !..."
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11.06.2024 21:34 Відповісти
Рукожопье во всей красе.
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11.06.2024 22:03 Відповісти
Повторяйте до победного конца!👃
Браво! Праздник пусть продолжается!! Респект таким настойчивым!
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11.06.2024 23:12 Відповісти
 
 