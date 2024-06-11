Українські захисники знищили танк окупантів на території Росії. ВIДЕО
В Росії у селі Муром у Шебекінському районі Бєлгородської області, пілоти роти "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади знищили танк окупантів.
Відповідне відео роботи наших бійців опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Муля #591261
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+12 Яр Холодний
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+12 Dust
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Вперше після Другої світової війни на території рашки знищено російський танк !!!
Укровермахт замовляли ? Получітє-распішитєсь !
цей день має стати червоною датою календаря !
дукуємо, хлопці !