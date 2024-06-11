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Новини Відео Війна
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Українські захисники знищили танк окупантів на території Росії. ВIДЕО

В Росії у селі Муром у Шебекінському районі Бєлгородської області, пілоти роти "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади знищили танк окупантів.

Відповідне відео роботи наших бійців опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант марно ховається у будівлі від дрона прикордонників на Харківському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7298) Бєлгород (508) 42 окрема механізована бригада (14)


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Топ коментарі
+13
Фу! Смаженими кацапами запахло!
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11.06.2024 16:42
+12
Тепер кацапи менше питатимуть: "Чё там - у хахлов"?!" Бо у них почалося ТЕ САМЕ!!!
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11.06.2024 16:44
+12
Супер !!!!!!

Вперше після Другої світової війни на території рашки знищено російський танк !!!

Укровермахт замовляли ? Получітє-распішитєсь !
цей день має стати червоною датою календаря !
дукуємо, хлопці !
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11.06.2024 17:30
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Фу! Смаженими кацапами запахло!
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11.06.2024 16:42 Відповісти
Супер !!!!!!

Вперше після Другої світової війни на території рашки знищено російський танк !!!

Укровермахт замовляли ? Получітє-распішитєсь !
цей день має стати червоною датою календаря !
дукуємо, хлопці !
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11.06.2024 17:30 Відповісти
был Афганистан, были еще первая и вторая Чеченская
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11.06.2024 18:03 Відповісти
так то не територія росії https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosia-chechnya-nezalezhnist-ichkeria.
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11.06.2024 23:27 Відповісти
Не совсем так , в свое время в Грозном под новый год их спалили довольно много
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11.06.2024 18:57 Відповісти
Помилка - кацапи не пахнуть,вони воняють.
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11.06.2024 17:46 Відповісти
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11.06.2024 20:52 Відповісти
Смердить.
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12.06.2024 06:30 Відповісти
нічого так гарно не пахне як мертві кацапи..
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11.06.2024 18:12 Відповісти
Тепер кацапи менше питатимуть: "Чё там - у хахлов"?!" Бо у них почалося ТЕ САМЕ!!!
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11.06.2024 16:44 Відповісти
думаєте у кацапів настане когнитивний дисонанс та повна психологічна дезорієнтація у просторі та подіях
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11.06.2024 17:32 Відповісти
300 км від кордону Украіни - санітарна зона
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11.06.2024 16:45 Відповісти
йде демілітаризація фашистської росіі , Україна створює буферну зону навкруги свого кордону.
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11.06.2024 16:45 Відповісти
гарна робота-респект...
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11.06.2024 16:46 Відповісти
Тепер і на Кацапії, в прикордонній зоні, будуть свіжі соняшники рости.
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11.06.2024 16:46 Відповісти
Там еще и бурячки надо будет посеять ...
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11.06.2024 16:53 Відповісти
Краще бурятів.
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11.06.2024 17:15 Відповісти
Вже хватить знищувати наші ліси і поля. Пора повернути згарища і розруху русоскоту, які це все придумали.
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11.06.2024 17:02 Відповісти
Чесно кажучи, незрозуміло. Своїми дронами ж можна було лупити і раніше.
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11.06.2024 19:31 Відповісти
Во истину.
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11.06.2024 21:38 Відповісти
Это можно обьяснить только дерьмаковщиной.
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11.06.2024 21:43 Відповісти
это буферная зона, она не может считаться территорией Козлячей Федерастии.
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12.06.2024 05:20 Відповісти
 
 