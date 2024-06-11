Українські захисники знищили танк окупантів на території Росії. ВIДЕО

В Росії у селі Муром у Шебекінському районі Бєлгородської області, пілоти роти "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади знищили танк окупантів.

Відповідне відео роботи наших бійців опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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