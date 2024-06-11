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Украинские защитники уничтожили танк оккупантов на территории России. ВИДЕО

В России в селе Муром в Шебекинском районе Белгородской области, пилоты роты "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады уничтожили танк оккупантов.

Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупант тщетно прячется в здании от дрона пограничников на Харьковском направлении. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) уничтожение (6974) Белгород (452) 42 ОМБр (14)


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Топ комментарии
+13
Фу! Смаженими кацапами запахло!
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11.06.2024 16:42
+12
Тепер кацапи менше питатимуть: "Чё там - у хахлов"?!" Бо у них почалося ТЕ САМЕ!!!
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11.06.2024 16:44
+12
Супер !!!!!!

Вперше після Другої світової війни на території рашки знищено російський танк !!!

Укровермахт замовляли ? Получітє-распішитєсь !
цей день має стати червоною датою календаря !
дукуємо, хлопці !
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11.06.2024 17:30
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Фу! Смаженими кацапами запахло!
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11.06.2024 16:42 Ответить
Супер !!!!!!

Вперше після Другої світової війни на території рашки знищено російський танк !!!

Укровермахт замовляли ? Получітє-распішитєсь !
цей день має стати червоною датою календаря !
дукуємо, хлопці !
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11.06.2024 17:30 Ответить
был Афганистан, были еще первая и вторая Чеченская
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11.06.2024 18:03 Ответить
так то не територія росії https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosia-chechnya-nezalezhnist-ichkeria.
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11.06.2024 23:27 Ответить
Не совсем так , в свое время в Грозном под новый год их спалили довольно много
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11.06.2024 18:57 Ответить
Помилка - кацапи не пахнуть,вони воняють.
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11.06.2024 17:46 Ответить
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11.06.2024 20:52 Ответить
Смердить.
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12.06.2024 06:30 Ответить
нічого так гарно не пахне як мертві кацапи..
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11.06.2024 18:12 Ответить
Тепер кацапи менше питатимуть: "Чё там - у хахлов"?!" Бо у них почалося ТЕ САМЕ!!!
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11.06.2024 16:44 Ответить
думаєте у кацапів настане когнитивний дисонанс та повна психологічна дезорієнтація у просторі та подіях
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11.06.2024 17:32 Ответить
300 км від кордону Украіни - санітарна зона
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11.06.2024 16:45 Ответить
йде демілітаризація фашистської росіі , Україна створює буферну зону навкруги свого кордону.
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11.06.2024 16:45 Ответить
гарна робота-респект...
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11.06.2024 16:46 Ответить
Тепер і на Кацапії, в прикордонній зоні, будуть свіжі соняшники рости.
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11.06.2024 16:46 Ответить
Там еще и бурячки надо будет посеять ...
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11.06.2024 16:53 Ответить
Краще бурятів.
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11.06.2024 17:15 Ответить
Вже хватить знищувати наші ліси і поля. Пора повернути згарища і розруху русоскоту, які це все придумали.
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11.06.2024 17:02 Ответить
Чесно кажучи, незрозуміло. Своїми дронами ж можна було лупити і раніше.
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11.06.2024 19:31 Ответить
Во истину.
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11.06.2024 21:38 Ответить
Это можно обьяснить только дерьмаковщиной.
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11.06.2024 21:43 Ответить
это буферная зона, она не может считаться территорией Козлячей Федерастии.
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12.06.2024 05:20 Ответить
 
 