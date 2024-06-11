Украинские защитники уничтожили танк оккупантов на территории России. ВИДЕО
В России в селе Муром в Шебекинском районе Белгородской области, пилоты роты "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады уничтожили танк оккупантов.
Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+13 Муля #591261
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+12 Яр Холодний
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Вперше після Другої світової війни на території рашки знищено російський танк !!!
Укровермахт замовляли ? Получітє-распішитєсь !
цей день має стати червоною датою календаря !
дукуємо, хлопці !