РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10502 посетителя онлайн
Новости Видео Война
4 541 0

Оккупант тщетно прячется в здании от дрона пограничников на Харьковском направлении. ВИДЕО

На Харьковском направлении оккупант хотел спрятаться в здании от дрона пограничников "Стального кордона", однако наши бойцы его ликвидировали.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 10-й ОГШБр уничтожили российский РЭБ "Борисоглебск-2" на Донецком направлении. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

армия РФ (19307) Госпогранслужба (6447) ликвидация (3563) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 