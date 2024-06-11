Оккупант тщетно прячется в здании от дрона пограничников на Харьковском направлении. ВИДЕО
На Харьковском направлении оккупант хотел спрятаться в здании от дрона пограничников "Стального кордона", однако наши бойцы его ликвидировали.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
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