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Окупант марно ховається у будівлі від дрона прикордонників на Харківському напрямку. ВIДЕО

На Харківському напрямку окупант хотів заховатися у будівлі від дрона прикордонників "Сталевого кордону", однак наші бійці його ліквідували.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17482) Держприкордонслужба ДПСУ (6013) ліквідація (3955) Харківщина (6054)


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