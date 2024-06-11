Окупант марно ховається у будівлі від дрона прикордонників на Харківському напрямку. ВIДЕО
На Харківському напрямку окупант хотів заховатися у будівлі від дрона прикордонників "Сталевого кордону", однак наші бійці його ліквідували.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
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