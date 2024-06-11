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Под Белгородом подорвался на мине оператор телеканала "Россия 24": пропагандисты снимали сюжет о том, "как не подорваться на мине". ВИДЕО

В городе Шебекино Белгородской области РФ группа из четырех человек подорвалась на мине. Это были три российских солдата и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

Взрыв произошел, когда россияне пытались обезвредить мину. Оператор, видимо, должен был снять этот процесс, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: В Белгородской области прогремели взрывы, вспыхнул склад боеприпасов, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

россия (95615) Белгород (452)


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Топ комментарии
+30
Мне этот дубль не понравился ... Нужно срочно переснять . ( и массовки побольше ) .
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11.06.2024 17:49
+14
Та й х#й на нього. Досить з окремих кацапів робити новини. В Україні влада-це влада покидьків та зрадників.
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11.06.2024 17:46
+14
Чув, що поблизу станції Академік Вернадський зявилися пташенята субарктичних пінгвінів? Не зрозумів, до чого це ? І я не зрозумів , де в цій новині хоча б слово чи дискусія про українську владу.
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11.06.2024 17:55
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Їхали уроди на машині - серія 2

https://t.me/pecherymordora356
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11.06.2024 17:45 Ответить
+ 100 !

Вибух стався, коли росіяни https://t.me/ButusovPlus/11021 намагалися знешкодити міну . Оператор, мабуть, мав зняти цей процес

.
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11.06.2024 17:46 Ответить
Ага, а ще його використовували як живий щит)))
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11.06.2024 18:07 Ответить
дурне поїхало в турне
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11.06.2024 18:45 Ответить
Доля журналізДа.
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11.06.2024 18:59 Ответить
Та й х#й на нього. Досить з окремих кацапів робити новини. В Україні влада-це влада покидьків та зрадників.
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11.06.2024 17:46 Ответить
Чув, що поблизу станції Академік Вернадський зявилися пташенята субарктичних пінгвінів? Не зрозумів, до чого це ? І я не зрозумів , де в цій новині хоча б слово чи дискусія про українську владу.
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11.06.2024 17:55 Ответить
33 р. сплочено, значить дискусія повинна зʼявитись.
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11.06.2024 18:00 Ответить
Як бачите, що пінгвіни, кошти і зелена влада безпосередньо пов'язані між собою:
"В той час як багато українців донатять останні гроші на ЗСУ, держава виділила майже пів мільярда на дослідження пінгвінів

З бюджету України виділено понад $11 млн (463 млн грн) для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій, про що свідчить тендер в https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-04-012816-a Прозорро . Така сума обурила користувачів соцмереж, які в своїх дописах шоковані витратами з держбюджету на вивчення пінгвінів у той час, як йде війна.

«11 міліонів доларів на вивчення пінгвінів Україна виділила для дослідницької місії в Антарктиді. Я зазвичай нічому не дивуюся. Але тут навіть я трішки присів на пʼяту точку», - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZvManhp2Z1E5wRCKnNmJiDxMn2yTNEmDjhJ8nPcaxFJSrpjEC8tBqg2CTak2amG1l&id=100010964263005 пише у себе в Facebook адвокат Сергій Костира."


«Національний арктичний науковий центр» очолює український науковець, ексзаступник командира взводу у 24-му БТО «Айдар» Євген Дикий. У себе в Facebook він спробував https://www.facebook.com/evgen.dykyj/posts/pfbid02KJtJE14vQZDzGsdNbmMQfriEdyvt975vPjkBhViFf1iziA54MtYgrHq2dDPBg8hWl пояснити , чому під час війни держава виділяє шалені гроші на експедицію.

Зокрема, у своєму дописі він розрахував кількість вина та солодощів на кожного члена експедиції, заявивши, що виходить всього лише по «45 грамів на людину на день». Але основний його аргумент - заборона використовувати західну допомогу на воєнні потреби.

«Ну от ніяк їх не можна пустити ні на дрони, ні на доплати бійцям, ні навіть на копання фортифікацій. Ця заборона така ж фундаментальна, як вимога союзників не бити їхньою зброєю по рашці. Нам може це не подобатись, але то умова, за якої ці кошти нам надаються», - написав Дикий.
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11.06.2024 19:26 Ответить
Як ви вже дістали з цими пінгвінами!!! 11 млн.- крапля в морі...
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12.06.2024 09:00 Ответить
463 млн. грн це крапля в морі?! А якщо на ці 463 млн. грн. закупити БПЛА чи побудувати оборонні укріплення і т. п., то це далеко не "крапля". Скільки БПЛА можна було закупити на цю суму?Розумію, що для вас мільярдами красти це норма і якісь $11 млн. (463 млн. грн) це для вас дійсно крапля.
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12.06.2024 10:37 Ответить
І ще одне - пінгвіни водяться в Антарктиці ( це десь в районі Південного полюса) і в субарктиці ніколи не водилися
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12.06.2024 12:39 Ответить
Пардон. Мав написати субантарктичних. Але відповідь ваша мене всеодно розвеселила. Влучно я "вистрілив") невіть того не усвідомлюючи
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11.06.2024 19:38 Ответить
Ваш допис складно було залишити поза увагою. Ось я і вирішив підіграти. І не помилився
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11.06.2024 20:23 Ответить
Вірно, вони зустрічаються даже на Галапагоських островах та островах Еквадору, але тут питання стояло по другому.
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11.06.2024 20:58 Ответить
він написав субарктичних. Це якщо ви вже виправляєте)
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11.06.2024 23:15 Ответить
Ти не зрозумів....і на цьому власне все.
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12.06.2024 06:13 Ответить
Тцк жить не дают, с дивана слезть страшно! Доколе? Партія ухилянтів України на виборах побье рекорд в 73%.
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12.06.2024 06:44 Ответить
Воно то так.Але що вони роблять на нашій Білгородщині?
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11.06.2024 17:56 Ответить
Розміновують))) не нашим же трактористам підриватись)) треба і полонених так випускати..
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11.06.2024 18:09 Ответить
Це теж не новина
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11.06.2024 21:40 Ответить
Мне этот дубль не понравился ... Нужно срочно переснять . ( и массовки побольше ) .
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11.06.2024 17:49 Ответить
Масовка, вніманіє! Пабліже, пабліже к сапьорам! И платнєє, стайом, платнєє!
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11.06.2024 18:45 Ответить
..і пабольше цинізма,людям ета нравітса)))
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11.06.2024 19:24 Ответить
А взагалі мені сподобалась ідея з таким навчальним відео "Как нє подорваться на мінє".
Більше таких роликів в кацапські маси!
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11.06.2024 19:39 Ответить
Так воно здохлО чи ні?
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11.06.2024 17:49 Ответить
Нехай постраждає трохи, а взагалі гарний скрєпний спосіб розмінування - кацапами по мінному полю.
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11.06.2024 18:13 Ответить
Премія Дарвіна
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11.06.2024 17:51 Ответить
Та це вже по другому колу...
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11.06.2024 17:52 Ответить
слєдственний експєрємент! )) класика ))
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11.06.2024 17:59 Ответить
Другий дубль.
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11.06.2024 18:43 Ответить

Та хай би й по десятому... хіба ж Вам шкода?
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11.06.2024 19:59 Ответить
І ще нехай лаптізапиляють сюжетік «Як не підірватися на ядерній бомбі в бункері Ху@ла», пліз.
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11.06.2024 17:54 Ответить
Шкода,якщо живі
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11.06.2024 17:54 Ответить
Мені цікаво - що за міна? Такої ні разу не бачив!
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11.06.2024 17:55 Ответить
ПОМ-3
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11.06.2024 18:03 Ответить
це ПОМ-3 "медальйон", має сейсмічний датчик цілі, який спрацьовує лише на вагу середньостатистичної людини й амплітуду її кроків
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11.06.2024 18:04 Ответить
Ясно! Я на час її виготовлення вже був на пенсії
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11.06.2024 18:11 Ответить
ПОМ-2 мав застати, їх ще у совку виробляли, і виглядають вони точно так же, як і ПОМ-3, тільки в опорних пластинах ПОМ-2 були зроблені круглі отвори для полегшення.
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11.06.2024 18:29 Ответить
Їх теж не зустрічав Не мав нагоди
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11.06.2024 19:23 Ответить
Розумію. Мало хто стикався, тому ніхто не звернув увагу на ляп у новині - Вибух стався, коли росіяни https://t.me/ButusovPlus/11021 намагалися знешкодити міну . Оператор, мабуть, мав зняти цей процес, передає . Джерело:
Річ у тому, що ПОМ-3, як і ПОМ-2 не піддаютья будь-якому знешкодженню, розмінуванню чи вилученню. Тому звісно оператор зовсім не хотів зняти цей процес. Якщо з якихось причин у міні не спрацьвує самоліквідація, то її знешкоджують тільки підривом.
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11.06.2024 21:34 Ответить
Схоже на початку відео показали одну міну, а підірвались вони на зовсім іншій.
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11.06.2024 21:58 Ответить
звісно так. Підірвались на вже встановленій, а по рукам таскали учбовий макет. ПОМки. Тому що підари мабуть ще на виробництві вихолощують механізм самоліквідації, бо їм *****, хто підірветься на тих мінах, які вони там натикали - шмякінська корова чи шмякінець, який її буде випасати.
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11.06.2024 22:19 Ответить
і до речі, кацапи з тілівізора втирають своєму населенню, що начебто https://youtu.be/GmKxSZLleJE?t=177 ПОМки у їхному шмякіно встановлює ЗСУ
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12.06.2024 00:43 Ответить
Я ТТХ прочитав Але де ти бачив у діях кацапів "логіку" ? Згадай відео де кацап випробовує дрон-камікадзе на "дуракоустойчивость" - вдаряючи кілька разів по ньому палицею Крім того - навіть за той час що вона мелькнула в руках сапера на екрані - видно що вона "практична" Бо в чорний колір пофарбована! А там вибухівки немає Що там вони насправді "намухлячили" і що насправді "показать" хотіли - відомо лише їм!
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12.06.2024 05:21 Ответить
у руках вони кувиркали макет, бо бойові можуть знаходитись тільки в касетах КПОМ. Міни ПОМ-3, як і більш рання модифікація ПОМ-2 з натяжними датчиками цілі, встановлюються тільки дистанційно за допомогою відстрілу касет КПОМ з "ураганів" або із спеціалізованих установок "Зємледеліє". Була тільки одна модифікаці ПОМ-2Р, яка встановлювалась вручну за допомогою пристрою УРП. Але їх перестали вироблять ще в середині 80-х років. Тому зараз всі ПОМки кацапи ївстановлюють тільки дистанційно, тобто бойову з касети ніхто не став би вилучати, бо це дуже не просто.
А цей пропагандонський репортаж, уривки з якого Цензор показав нажаль не повністю, розрахований на тупих кацапів, і в ньому ці ще не підірвані підари розказують росіянам, що ЗСУ мінує цими мінами їхній шмякінський район, хоча зрозуміло, що ми не виробляємо цих мін, і не маємо засобів їх постановки. Це відео повністю з цією маячнею можно знайти в інтернеті. А підрив стався на іншій міні, бо ці підари засрали ними весь свій шмякінський район. До того ж підозрюю, що вони там мінують ПОМками з вихолощеним механізмом самоліквідації, щоб не повертатись зноов для мінування через чотири доби, та і економно виходить. А скільки там підірветься шмякінців з їхніми коровами - то їм *****. Тому і підірвались на своїй же, встановленій раніше.
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12.06.2024 11:22 Ответить
Наглядний приклад. Ось дивіться, діти, дядя вам зараз покаже, як не потрібно робити.
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11.06.2024 18:00 Ответить
Не згоден. Він якраз показав, що кацапи мають обов'язково робити.
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11.06.2024 19:41 Ответить
У этих долб..бов, наверное, больше нет и не было других проблем и вопросов, которые необходимо было бы освещать в их *****...ой недоимперии. Сук..а, сними в каком гов..не живут крепостные, как все кремлевская моль и его дружки разворовали и т.д.
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11.06.2024 18:01 Ответить
Ну не знаю, це відео теж непогано вийшло
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11.06.2024 21:48 Ответить
Клас! Чудове відео!
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11.06.2024 18:03 Ответить
Напевно треба казати таким операторам: делай как я, делай лучше меня!
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11.06.2024 18:04 Ответить
"Делай с намі, дєлай как ми, дєлай лутше больше нас".
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11.06.2024 18:41 Ответить
Іопнуті створіння.
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11.06.2024 18:12 Ответить
А можно этих "спецов" попросить разминировать водородную бомбу в центре мааацквы?

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11.06.2024 18:37 Ответить
Ти лєті Л Є П Є С Т О К чєрєз запад на восток
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11.06.2024 18:46 Ответить
Не насмірть... Як прикро....
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11.06.2024 19:17 Ответить
доставили у лікарню
там відріжуть голову
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11.06.2024 19:20 Ответить

...От, курва, і "не підірвалися".
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11.06.2024 19:54 Ответить
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11.06.2024 20:11 Ответить
І шо не здох......? погано,далеко стояв!
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11.06.2024 20:29 Ответить
Понаоткрывали киосков Военторга---да всё купить можно! Во бардак!
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11.06.2024 20:30 Ответить
Сльози заливають мене від сміху ! Самі понатикали і самі самоліквідіровалісь !!! "О, риб"ята, сматрітє, єсчьо адна !..."
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11.06.2024 21:34 Ответить
Рукожопье во всей красе.
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11.06.2024 22:03 Ответить
Повторяйте до победного конца!👃
Браво! Праздник пусть продолжается!! Респект таким настойчивым!
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11.06.2024 23:12 Ответить
 
 