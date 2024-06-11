Под Белгородом подорвался на мине оператор телеканала "Россия 24": пропагандисты снимали сюжет о том, "как не подорваться на мине". ВИДЕО
В городе Шебекино Белгородской области РФ группа из четырех человек подорвалась на мине. Это были три российских солдата и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".
Взрыв произошел, когда россияне пытались обезвредить мину. Оператор, видимо, должен был снять этот процесс, передает Цензор.НЕТ.
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https://t.me/pecherymordora356
Вибух стався, коли росіяни https://t.me/ButusovPlus/11021 намагалися знешкодити міну . Оператор, мабуть, мав зняти цей процес
.
"В той час як багато українців донатять останні гроші на ЗСУ, держава виділила майже пів мільярда на дослідження пінгвінів
З бюджету України виділено понад $11 млн (463 млн грн) для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій, про що свідчить тендер в https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-04-012816-a Прозорро . Така сума обурила користувачів соцмереж, які в своїх дописах шоковані витратами з держбюджету на вивчення пінгвінів у той час, як йде війна.
«11 міліонів доларів на вивчення пінгвінів Україна виділила для дослідницької місії в Антарктиді. Я зазвичай нічому не дивуюся. Але тут навіть я трішки присів на пʼяту точку», - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZvManhp2Z1E5wRCKnNmJiDxMn2yTNEmDjhJ8nPcaxFJSrpjEC8tBqg2CTak2amG1l&id=100010964263005 пише у себе в Facebook адвокат Сергій Костира."
«Національний арктичний науковий центр» очолює український науковець, ексзаступник командира взводу у 24-му БТО «Айдар» Євген Дикий. У себе в Facebook він спробував https://www.facebook.com/evgen.dykyj/posts/pfbid02KJtJE14vQZDzGsdNbmMQfriEdyvt975vPjkBhViFf1iziA54MtYgrHq2dDPBg8hWl пояснити , чому під час війни держава виділяє шалені гроші на експедицію.
Зокрема, у своєму дописі він розрахував кількість вина та солодощів на кожного члена експедиції, заявивши, що виходить всього лише по «45 грамів на людину на день». Але основний його аргумент - заборона використовувати західну допомогу на воєнні потреби.
«Ну от ніяк їх не можна пустити ні на дрони, ні на доплати бійцям, ні навіть на копання фортифікацій. Ця заборона така ж фундаментальна, як вимога союзників не бити їхньою зброєю по рашці. Нам може це не подобатись, але то умова, за якої ці кошти нам надаються», - написав Дикий.
Більше таких роликів в кацапські маси!
Та хай би й по десятому... хіба ж Вам шкода?
Річ у тому, що ПОМ-3, як і ПОМ-2 не піддаютья будь-якому знешкодженню, розмінуванню чи вилученню. Тому звісно оператор зовсім не хотів зняти цей процес. Якщо з якихось причин у міні не спрацьвує самоліквідація, то її знешкоджують тільки підривом.
А цей пропагандонський репортаж, уривки з якого Цензор показав нажаль не повністю, розрахований на тупих кацапів, і в ньому ці ще не підірвані підари розказують росіянам, що ЗСУ мінує цими мінами їхній шмякінський район, хоча зрозуміло, що ми не виробляємо цих мін, і не маємо засобів їх постановки. Це відео повністю з цією маячнею можно знайти в інтернеті. А підрив стався на іншій міні, бо ці підари засрали ними весь свій шмякінський район. До того ж підозрюю, що вони там мінують ПОМками з вихолощеним механізмом самоліквідації, щоб не повертатись зноов для мінування через чотири доби, та і економно виходить. А скільки там підірветься шмякінців з їхніми коровами - то їм *****. Тому і підірвались на своїй же, встановленій раніше.
лутшебольше нас".
там відріжуть голову
...От, курва, і "не підірвалися".
Браво! Праздник пусть продолжается!! Респект таким настойчивым!