В Белгородской области прогремели взрывы, вспыхнул склад боеприпасов, - СМИ. ВИДЕО
9 июня, в Белгородской области РФ вспыхнул пожар. В сети заявляют, что вероятно, горит склад боеприпасов.
Об этом пишет "УП" со ссылкой на росСМИ и российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в Белгородской области и самом Белгороде в третий раз за день объявляли ракетную опасность. Во время воздушной тревоги в Ракитнянском районе Белгородской области прогремели взрывы. После взрывов вспыхнул пожар.
В сети пишут, что, вероятно, был "прилет" по складу боеприпасов оккупантов, поскольку пожар сопровождался детонацией.
Напомним, что 2 июня в России заявили об обстреле Белгорода и области. В результате сбивания целей ПВО зафиксированы разрушения инфраструктуры.
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А задимлєніє - то побічний ефект
А нас там нєт!
далі Курщина, Воронежчина, Брянщина?
це той рыдкысний випадок, коли "старые" территории рашки стають "новыми"
Усі хаймарси були збиті ще 24.02.2022...