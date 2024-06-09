В Белгородской области прогремели взрывы, вспыхнул склад боеприпасов, - СМИ. ВИДЕО

9 июня, в Белгородской области РФ вспыхнул пожар. В сети заявляют, что вероятно, горит склад боеприпасов.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на росСМИ и российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Белгородской области и самом Белгороде в третий раз за день объявляли ракетную опасность. Во время воздушной тревоги в Ракитнянском районе Белгородской области прогремели взрывы. После взрывов вспыхнул пожар.

В сети пишут, что, вероятно, был "прилет" по складу боеприпасов оккупантов, поскольку пожар сопровождался детонацией.

Напомним, что 2 июня в России заявили об обстреле Белгорода и области. В результате сбивания целей ПВО зафиксированы разрушения инфраструктуры.

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