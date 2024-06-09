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В Белгородской области прогремели взрывы, вспыхнул склад боеприпасов, - СМИ. ВИДЕО

9 июня, в Белгородской области РФ вспыхнул пожар. В сети заявляют, что вероятно, горит склад боеприпасов.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на росСМИ и российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Белгородской области и самом Белгороде в третий раз за день объявляли ракетную опасность. Во время воздушной тревоги в Ракитнянском районе Белгородской области прогремели взрывы. После взрывов вспыхнул пожар.

В сети пишут, что, вероятно, был "прилет" по складу боеприпасов оккупантов, поскольку пожар сопровождался детонацией.

Напомним, что 2 июня в России заявили об обстреле Белгорода и области. В результате сбивания целей ПВО зафиксированы разрушения инфраструктуры.

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обстрел (27351) Белгород (454)


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Топ комментарии
+27
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09.06.2024 17:03
+23
«Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее» Книга пророка Осии, гл. 8, ст. 7

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09.06.2024 17:19
+21
Типова *********** гойда.
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09.06.2024 16:58
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Типова *********** гойда.
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09.06.2024 16:58 Ответить
Так їм, сепаратистам, і треба.
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09.06.2024 17:45 Ответить
Та то блискавка! Молнія по-кацапськи. Чули як грім гуркоче?
А задимлєніє - то побічний ефект
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09.06.2024 16:58 Ответить
Тю, а я думав, шо молнiя - це СМС.
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09.06.2024 18:29 Ответить
гєнномодіфіковані пацючки з побєдітовими зуб'ями взялися за детонатори.
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09.06.2024 17:00 Ответить
О!, це гойда!
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09.06.2024 17:02 Ответить
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09.06.2024 17:03 Ответить
Героям слава!
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09.06.2024 17:12 Ответить
Які там вибухи? То просто дим сігарєт с мєнтолом!
А нас там нєт!
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09.06.2024 17:13 Ответить
Байден, Макрон, что ви дєлаєтє?!
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09.06.2024 17:14 Ответить
«Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее» Книга пророка Осии, гл. 8, ст. 7

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09.06.2024 17:19 Ответить
Тільки котика шкода на цьому малюнку. Від кацапів страждають не лише інші народи а й усі живі істоти
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09.06.2024 17:32 Ответить
Це добре шо так близенько склали - можна и иобнути
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09.06.2024 17:22 Ответить
Задімлєньє то від камишів!
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09.06.2024 17:27 Ответить
жах!
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09.06.2024 17:34 Ответить
фронтова Бєлгородщина ?
далі Курщина, Воронежчина, Брянщина?

це той рыдкысний випадок, коли "старые" территории рашки стають "новыми"
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09.06.2024 17:41 Ответить
Та нє - то ефект лінзи на суху траву.
Усі хаймарси були збиті ще 24.02.2022...
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09.06.2024 17:42 Ответить
всі Атакамси були збиті ще в Жешуві, під час вигрузки
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09.06.2024 18:09 Ответить
по правді сказати - ТАК. При загрузці....усі...
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09.06.2024 18:16 Ответить
нема там Ракитнянського району. Є Ракитянськмй. Рокитнянський район - це у Київській області.
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09.06.2024 18:23 Ответить
Боевые комары совсем от рук отбились.
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09.06.2024 20:20 Ответить
Як гарно!
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09.06.2024 21:23 Ответить
Ну от дивився б і дивився...
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09.06.2024 22:17 Ответить
 
 