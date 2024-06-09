У Бєлгородській області прогриміли вибухи, спалахнув склад боєприпасів, - ЗМІ. ВIДЕО
9 червня, у Бєлгородській області РФ спалахнула пожежа. У мережі заявляють, що ймовірно, горить склад боєприпасів.
Про це пише "УП" з посиланням на росЗМІ та російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у Бєлгородській області та самому Бєлгороді втретє за день оголошували ракетну небезпеку. Під час повітряної тривоги у Ракитнянському районі Бєлгородської області пролунали вибухи. Після вибухів спалахнула пожежа.
У мережі пишуть, що, ймовірно, був "приліт" по складу боєприпасів окупантів, оскільки пожежа супроводжувалася детонацією.
Нагадаємо, що 2 червня у Росії заявили про обстріл Бєлгорода й області. Внаслідок збиття цілей ППО зафіксовані руйнування інфраструктури.
Топ коментарі
+27 Jimmy Hill
показати весь коментар09.06.2024 17:03
+23 Владимир Елисеев
показати весь коментар09.06.2024 17:19
+21 Elvis2
показати весь коментар09.06.2024 16:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А задимлєніє - то побічний ефект
А нас там нєт!
далі Курщина, Воронежчина, Брянщина?
це той рыдкысний випадок, коли "старые" территории рашки стають "новыми"
Усі хаймарси були збиті ще 24.02.2022...