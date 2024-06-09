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У Бєлгородській області прогриміли вибухи, спалахнув склад боєприпасів, - ЗМІ. ВIДЕО

9 червня, у Бєлгородській області РФ спалахнула пожежа. У мережі заявляють, що ймовірно, горить склад боєприпасів.

Про це пише "УП" з посиланням на росЗМІ та російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Бєлгородській області та самому Бєлгороді втретє за день оголошували ракетну небезпеку.  Під час повітряної тривоги у Ракитнянському районі Бєлгородської області пролунали вибухи. Після вибухів спалахнула пожежа.

У мережі пишуть, що, ймовірно, був "приліт" по складу боєприпасів окупантів, оскільки пожежа супроводжувалася детонацією.

Нагадаємо, що 2 червня у Росії заявили про обстріл Бєлгорода й області. Внаслідок збиття цілей ППО зафіксовані руйнування інфраструктури.

Дивіться також: На Бєлгородщині після атаки БПЛА загорілася електропідстанція. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28687) Бєлгород (509)


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Топ коментарі
+27
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09.06.2024 17:03
+23
«Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее» Книга пророка Осии, гл. 8, ст. 7

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09.06.2024 17:19
+21
Типова *********** гойда.
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09.06.2024 16:58
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Типова *********** гойда.
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09.06.2024 16:58 Відповісти
Так їм, сепаратистам, і треба.
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09.06.2024 17:45 Відповісти
Та то блискавка! Молнія по-кацапськи. Чули як грім гуркоче?
А задимлєніє - то побічний ефект
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09.06.2024 16:58 Відповісти
Тю, а я думав, шо молнiя - це СМС.
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09.06.2024 18:29 Відповісти
гєнномодіфіковані пацючки з побєдітовими зуб'ями взялися за детонатори.
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09.06.2024 17:00 Відповісти
О!, це гойда!
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09.06.2024 17:02 Відповісти
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09.06.2024 17:03 Відповісти
Героям слава!
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09.06.2024 17:12 Відповісти
Які там вибухи? То просто дим сігарєт с мєнтолом!
А нас там нєт!
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09.06.2024 17:13 Відповісти
Байден, Макрон, что ви дєлаєтє?!
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09.06.2024 17:14 Відповісти
«Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее» Книга пророка Осии, гл. 8, ст. 7

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09.06.2024 17:19 Відповісти
Тільки котика шкода на цьому малюнку. Від кацапів страждають не лише інші народи а й усі живі істоти
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09.06.2024 17:32 Відповісти
Це добре шо так близенько склали - можна и иобнути
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09.06.2024 17:22 Відповісти
Задімлєньє то від камишів!
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09.06.2024 17:27 Відповісти
жах!
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09.06.2024 17:34 Відповісти
фронтова Бєлгородщина ?
далі Курщина, Воронежчина, Брянщина?

це той рыдкысний випадок, коли "старые" территории рашки стають "новыми"
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09.06.2024 17:41 Відповісти
Та нє - то ефект лінзи на суху траву.
Усі хаймарси були збиті ще 24.02.2022...
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09.06.2024 17:42 Відповісти
всі Атакамси були збиті ще в Жешуві, під час вигрузки
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09.06.2024 18:09 Відповісти
по правді сказати - ТАК. При загрузці....усі...
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09.06.2024 18:16 Відповісти
нема там Ракитнянського району. Є Ракитянськмй. Рокитнянський район - це у Київській області.
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09.06.2024 18:23 Відповісти
Боевые комары совсем от рук отбились.
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09.06.2024 20:20 Відповісти
Як гарно!
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09.06.2024 21:23 Відповісти
Ну от дивився б і дивився...
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09.06.2024 22:17 Відповісти
 
 