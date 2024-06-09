У Бєлгородській області прогриміли вибухи, спалахнув склад боєприпасів, - ЗМІ. ВIДЕО

9 червня, у Бєлгородській області РФ спалахнула пожежа. У мережі заявляють, що ймовірно, горить склад боєприпасів.

Про це пише "УП" з посиланням на росЗМІ та російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Бєлгородській області та самому Бєлгороді втретє за день оголошували ракетну небезпеку. Під час повітряної тривоги у Ракитнянському районі Бєлгородської області пролунали вибухи. Після вибухів спалахнула пожежа.

У мережі пишуть, що, ймовірно, був "приліт" по складу боєприпасів окупантів, оскільки пожежа супроводжувалася детонацією.

Нагадаємо, що 2 червня у Росії заявили про обстріл Бєлгорода й області. Внаслідок збиття цілей ППО зафіксовані руйнування інфраструктури.

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