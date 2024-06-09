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Оккупанты утром обстреляли Александровку на Херсонщине, пострадала женщина

Обстріли Херсонщини

Сегодня утром, 9 июня, армия РФ покрыла огнем Александровку, что в Станиславской громаде Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.

"В результате обстрела пострадала 53-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Врачи оказали помощь пострадавшей на месте, от госпитализации она отказалась", - говорится в сообщении.

Напомним, на Херсонщине за прошедшие сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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