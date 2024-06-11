Двоє окупантів у саморобних плащах тікають від дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператори підрозділу Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідували двох окупантів дроном-камікадзе.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 igor shmatko
показати весь коментар11.06.2024 20:15
+6 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар11.06.2024 21:01
+2 Vik Tor #521724
показати весь коментар11.06.2024 20:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українців.
Тварюки московські, вдобрили землю, своїм перегноєм….