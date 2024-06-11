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Двоє окупантів у саморобних плащах тікають від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператори підрозділу Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідували двох окупантів дроном-камікадзе.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр знищили кілька російських КАМАЗів та ліквідували ворожу піхоту на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3955) 82 окрема десантно-штурмова бригада (62)


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Топ коментарі
+7
Плащі-невідімки від дрона кацапів не врятували! Щось пішло не так! 😁
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11.06.2024 20:15
+6
Напевно він не 200 но обісраний сто відсотків.
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11.06.2024 21:01
+2
а другий з чого 200?
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11.06.2024 20:14
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а другий з чого 200?
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11.06.2024 20:14 Відповісти
Напевно він не 200 но обісраний сто відсотків.
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11.06.2024 21:01 Відповісти
осколками вбило!
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11.06.2024 21:59 Відповісти
Плащі-невідімки від дрона кацапів не врятували! Щось пішло не так! 😁
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11.06.2024 20:15 Відповісти
Батарейки сели!
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12.06.2024 13:10 Відповісти
Гаррі Поттера передивились)))
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11.06.2024 20:21 Відповісти
200х2=400
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11.06.2024 20:25 Відповісти
👍
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11.06.2024 20:27 Відповісти
Спільнота
Українців.
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11.06.2024 20:27 Відповісти
креативна все ж такі маскалота
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11.06.2024 20:30 Відповісти
Жаль песенка заводная обрывается на припеве! Слушая и смотря на это дёрнуть соточку схотелось!
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11.06.2024 20:34 Відповісти
Зійшов на орків, благодатний вогонь з Мирної України!
Тварюки московські, вдобрили землю, своїм перегноєм….
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11.06.2024 20:51 Відповісти
Надо было решетки надеть как на танках.
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11.06.2024 21:01 Відповісти
А мені здалось що це вони в весільних сукнях бігали.
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11.06.2024 21:05 Відповісти
Другий здається вдалий симулянт ...
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11.06.2024 21:29 Відповісти
То новий вид чорного пакета,носят на собі.
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11.06.2024 21:58 Відповісти
Упал значит мертвий?🤣
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12.06.2024 06:36 Відповісти
Тот, кто дальше был, просто упал, притворился "хорошим"...🤑
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12.06.2024 11:27 Відповісти
 
 