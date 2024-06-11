23 трупи окупантів "вишикувались у шеренгу" на Покровському напрямку фронту на Донеччині. ВIДЕО

У соцмережі опублікували ефектну роботу екіпажів БМП "Bradley" та FPV-дронів 47-ої окремої механізованої бригади. Наші захисники ліквідували окупантів.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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