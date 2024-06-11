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23 трупи окупантів "вишикувались у шеренгу" на Покровському напрямку фронту на Донеччині. ВIДЕО

У соцмережі опублікували ефектну роботу екіпажів БМП "Bradley" та FPV-дронів 47-ої окремої механізованої бригади. Наші захисники ліквідували окупантів.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Влучними скидами боєприпасів наші бійці ліквідували кількох окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) ліквідація (3958) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+28
От же ж вони тупорилі! По тисячі за день іздихають, а начебто і не мають матерів, жінок - тиша мертва на параші! Ця держава підлягає знищенню, бо людські цінності там не котуються. Ракова пухлина на тлі планети, *** ...
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11.06.2024 23:46
+20
Навіть "совок" виглядав цивілізованішим. В Афгані 14 тис. трупів і вже був кіпіш. Напевно вплив 14 пристойних союзних республік на одну територію,населеною дичиною давався взнаки.
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11.06.2024 23:50
+19
ета тіпа стаянка бєлих лад...
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11.06.2024 23:45
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а вдоль дорогi...
i тiшина....
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11.06.2024 23:39 Відповісти
Це фейк,трупи несвіжі,іхтамнєт
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11.06.2024 23:55 Відповісти
с днем россии, солдатики
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12.06.2024 00:15 Відповісти
Баби ісщьо наражают...
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11.06.2024 23:44 Відповісти
Тільки вже від Ашотів😁
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12.06.2024 00:07 Відповісти
Від ******.
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12.06.2024 00:17 Відповісти
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11.06.2024 23:44 Відповісти
ета тіпа стаянка бєлих лад...
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11.06.2024 23:45 Відповісти
24/7 мабудь завод лади клепає...
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12.06.2024 08:25 Відповісти
От же ж вони тупорилі! По тисячі за день іздихають, а начебто і не мають матерів, жінок - тиша мертва на параші! Ця держава підлягає знищенню, бо людські цінності там не котуються. Ракова пухлина на тлі планети, *** ...
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11.06.2024 23:46 Відповісти
Навіть "совок" виглядав цивілізованішим. В Афгані 14 тис. трупів і вже був кіпіш. Напевно вплив 14 пристойних союзних республік на одну територію,населеною дичиною давався взнаки.
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11.06.2024 23:50 Відповісти
Ніякого кіпішу не було. "Ухилянти" були. "Члєноврєдітєлі" були. А кіпішу до кінця 80-х не було.
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12.06.2024 00:27 Відповісти
Уважніше читайте. 14 тис. трупів якраз до кінця 80-х і намалювалися. Це ще поранених не враховуючи. Партія вирішила що "нада свалівать...нарот нєдоволєн".
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12.06.2024 06:11 Відповісти
та ні
просто партії після перебудови та чорнобилю було вже не до маленької побєдоносної війни
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12.06.2024 10:17 Відповісти
Саме так. А головне - розпочався "парад суверенітетів", і карателі знадобилися "внутрі страни вєлікой".
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12.06.2024 12:12 Відповісти
Ваш ответ понятен. А теперь правельный вопрос!
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11.06.2024 23:51 Відповісти
Нихрена вы не понимаете!
Простой жизненный принцип - разбогатей или сдохни!
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12.06.2024 11:03 Відповісти
ні за хєр собачий і ні за цапову душу здохли кацапи
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11.06.2024 23:46 Відповісти
23 - це їм подарунок на "23 февраля"
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12.06.2024 00:03 Відповісти
Равняйсь! Смірно! Ать-два...ать-два....
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11.06.2024 23:46 Відповісти
Бантики, шортики, звездочки в ряд:
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жует бутерброд,
Завтра еще он отряд приведет!
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11.06.2024 23:55 Відповісти
"Цим" - "павезло"! Їх можливо ще відвезуть та поховають по-людськи А що з тими що розірвало на шматки чи згнили в невідомості - як якийсь "асвабадітєль" на поляні між Деснянським лугом та трасою Чернігів-Ріпки? Вбили десь у березні 2022-го Гнив ціле літо на лугу Восени дощем кістки помило і викинули у болітце поблизу Документів не знайшли А десь же його пам"ятають! І думають що він ще живий
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12.06.2024 05:52 Відповісти
"Умом россию не понять" (с)

Пертись до іншої країни вбивати й руйнувати, замість того, щоб в себе життя налагодити..ще й подохнути смішно..
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12.06.2024 06:31 Відповісти
Росіяни вмирали у фінських болотах при Петрі І
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії

ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!

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12.06.2024 07:00 Відповісти
У фінських болотах двічі..при сталіні, у Зимовій війні..по колу граблів ходять..
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12.06.2024 07:38 Відповісти
Московити там вмирали, моксель, а не росіяни. Хіба що після 1721 року, коли петрушка паршивий ввів у вжиток вкрадену назву "russia".
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12.06.2024 13:16 Відповісти
За пару хвилин настане День Країни 404.

Як гадаєте - щось станеться в них таке, через що Українці будуть відкорковувати шампанське?

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11.06.2024 23:46 Відповісти
А що це ви таке цікаве дивитеся, на флайті?
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11.06.2024 23:49 Відповісти
Я думав, що всім відомо, що за літачки ховаються під позивними FORTE...
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11.06.2024 23:55 Відповісти
Так Хавк закошмарив? Чи зробив фінт вухами?
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12.06.2024 00:11 Відповісти
Наразі літає...

Так що робіть ставки!
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12.06.2024 00:16 Відповісти
Як показує практика,після таких польотів росіянці недораховуються парочки с 300- с 400.
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12.06.2024 00:23 Відповісти
Насправді - далеко не завжди, я вже неодноразово скринив подібні картинки, але нічого не відбувалось.

Але русня в Криму зараз активно сциться!
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12.06.2024 00:29 Відповісти
Нехай, їм пользітєльно))
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12.06.2024 00:40 Відповісти

Хм-м-м... Цікава версія. Тягне навіть на [псевдо]наукову статтю в науково-медичному журналі. Ну... щось таке придумати: "Про чудодійний вплив уринотерапії на лікування складних патологій у одічалих".
Або й на дисертацію.
Кандидатську.
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12.06.2024 06:30 Відповісти
Треба з розмахом. Як зелені роблять. Створити громадську й парламентську робочу групи, НДІ з цього питання, ревізійну комісію й наглядову раду. Набрати високоефективних працівників - по типу безуглої й аграхамії, десяток речників - з відповідним грошовим забезпеченням..під це розпиляти бюджет, ще й у кредити залізти..
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12.06.2024 06:38 Відповісти
Ого! Здоймаю, пані Марино, перед Вами капелюха. Точно кажу: я так не зміг би.
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12.06.2024 06:43 Відповісти
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12.06.2024 06:51 Відповісти
нічого не станеться
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12.06.2024 00:20 Відповісти
Мабуть, не цього разу.
На жаль.
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12.06.2024 06:33 Відповісти
Ні, я не знав. Якщо це не для широкого загалу, то може не кажіть
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12.06.2024 00:00 Відповісти
Чомусь не жалко недолугих кацапів. Самі вибрали таке життя і такий кінець...
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12.06.2024 00:00 Відповісти
Та й ще на спекотіщі смердять - негайно до пекла в ту діру їх зпаиздячити.
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12.06.2024 00:15 Відповісти
В останню путь,останню путь,останюю дорооогуу.
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12.06.2024 00:24 Відповісти
Знову черга... А воно співає без перерви...
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12.06.2024 00:31 Відповісти
Окупанти відпрались до пекла 👹
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12.06.2024 00:32 Відповісти
Там як? Рівняйсь! Струнко! Груди 4-го бачити!
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12.06.2024 00:42 Відповісти
кацапи на приівалє по дорозі на концерт.
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12.06.2024 00:49 Відповісти
Черга, так черга. А смердіти навіщо?
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12.06.2024 01:43 Відповісти
Шойгу! ****! Где пластиковые пакеты!?
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12.06.2024 02:07 Відповісти
Чомусь нагадався древній віршик з чорним гумором. Мовою оригіналу (пардон за імовірні помилки):
Ручечки, ножечки, звездочки в ряд -
Трамвай переехал атряд актябрят.
Сиська налева, сиська направа -
С ними погибла вожатая Клава.
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12.06.2024 06:41 Відповісти
На кожній українській дорозі повинно так бути!
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12.06.2024 09:54 Відповісти
Косточки, косточки, звездочки в ряд, дрон уничтожил отряд путинят
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12.06.2024 10:14 Відповісти
 
 